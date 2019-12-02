Блат в Германии. Тренеры постоянно приводят в «Герту» своих сыновей

В футболе есть негласное правило – клуб должен быть настоящей семьёй. Успех возможен только при условии сплочения игроков, тренерского штаба и руководства. Безусловно, в этом есть что-то сакральное, но некоторые клубы восприняли эту идеологию слишком буквально.

Примеров того, как отцы-тренеры приглашали в команду своих сыновей-игроков, немало. Такие «семейные подряды» складываются по-разному, но чаще всего ничего хорошего из этого не выходит. Например, Зинедин Зидан, вернувшись на тренерский мостик в «Реал», дал шанс проявить себя сыну-голкиперу – Люка Зидан пропустил два мяча от «Уэски», а «сливочные» вырвали победу лишь в концовке матча благодаря голу Карима Бензема. После этого Зидан-младший отправился в «Расинг» на правах аренды, а его будущее в «Королевском клубе» остаётся туманным.

Зидан выпустил в основе «Реала» своего сына. Всё, что нужно о нём знать Как получилось, что Люка вышел в старте?

При увольнении тренера-родителя отпрыски почти всегда покидают клуб вслед за ними. Защитник второй команды «Химок» Михаил Тихонов гастролировал по России со своим отцом – Андреем Тихоновым. Известный спартаковец, начав тренерскую карьеру, стал тянуть сына за собой. Так было в «Краснодаре», «Енисее» и «Крыльях Советов». Тихонов-старший вынужденно взял паузу, в то время как Тихонов-младший внезапно скатился до выступлений в ПФЛ-Центре.

Берлинская «Герта» пошла дальше – сыновья бывших наставников остаются в команде, хотя их отцы давно покинули берлинский клуб. Пал Дардай-старший возглавлял бело-голубых с 2015 по 2019 год, а до этого работал в молодёжных командах. Его сын, Пал Дардай-младший (или попросту Палко Дардай), пришёл в клуб именно при отце. Пройдя сложный путь до основы «Герты», Палко дебютировал на взрослом уровне 28 апреля 2018 года в матче против «Аугсбурга». На счету Дардая-младшего 12 матчей в первой команде берлинцев, и все они под руководством отца. Результативными действиями Палко не отметился, что для игрока, выступающего на позиции вингера, безусловный минус. Пал Дардай покинул клуб в июне 2019 года, с тех пор Палко Дардай больше не играл за основу «Герты». Ему 20 лет, и вполне возможно, что в будущем он сможет себя проявить на взрослом уровне. Если вдруг не получится, то в молодёжной команде берлинцев есть ещё и Мартон Дардай – младший брат Палко.

На смену Палу Дардаю пришёл Анте Чович. Хорватский специалист по аналогии с предшественником ранее возглавлял молодёжные команды берлинцев, где, как несложно догадаться, играл его сын – Морис Чович. Отец возглавил первую команду «Герты» и привёл отпрыска за собой. Дебютировать Морис за основу банально не успел – ноябре 2019 года Анте Чович был уволен из «Герты», проработав у руля первой команды всего 5 месяцев.

Пал Дардай и Анте Чович вместе играли за «Герту», но их сыновьям пока не удалось пробиться на регулярной основе в первую команду берлинцев. За «Герту» также играл Андреас Кёпке – известный немецкий голкипер, чемпион мира и Европы в составе сборной Германии. Совсем недавно Кёпке вошёл в тренерский штаб Юргена Клинсмана, возглавившего «Герту». Представьте себе, сын Андреаса также играет за берлинскую команду, но здесь ситуация несколько иная, нежели в предыдущих историях. Паскаль Кёпке – 24-летний нападающий, неплохо проявивший себя во второй Бундеслиге в составе «Эрцгебирге», попал в «Герту» своими силами. Дебютировал Кёпке-младший за берлинскую команду почти год назад, задолго до прихода отца в клуб.

Возможно, именно Паскаль был связующим звеном, благодаря которому Андреас Кёпке дал согласие на приглашение в «Герту». Прославленный в прошлом голкипер занял должность тренера вратарей в штабе Юргена Клинсмана. Интересен тот факт, что сын Юргена до недавнего времени также был игроком «Герты». Джонатан Клинсман – голкипер, выступающий за сборную США, — покинул берлинский клуб летом 2019 года и перешёл в «Санкт-Галлен». Всего полгода не хватило семье Клинсманов, чтобы воссоединиться в одной команде. Одним словом, «Герта» – семейный клуб. Кто следующий?