Какие же дыры в защите «Локо»! «Паненки» Миранчука лучше Смолова, но этого мало

Наверное, матч «Локо» с «Динамо» — самое неоправданное дерби в Москве. Как минимум с точки зрения статуса дерби в принципе. Можно, конечно, поискать отголоски принципиальности где-нибудь в середине 2000-х.

В том году Сёмин вместо сборной взял проблемный «Динамо», а заодно забрал с собой двух символов того Черкизово — Овчинникова и Лиму. Ещё один такой символ (Хохлов) сам недавно был тренером бело-голубых. Есть ещё Борис Ротенберг, экс-защитник «Динамо», который сейчас лечится в «Локомотиве». Собственно, вот и все связи.



Лима сегодня был на игре. В Москву он приехал по делам, но нашёл время встретиться с Сёминым. Судя по фото, бразилец постарел. Говорят, в свои 48 он продолжает играть в футбол на любительском уровне.

Возможно, перед игрой с «Динамо» хозяевам пригодился бы даже Лима. У клуба с составом совсем беда. Про Фарфана, Джорджевича и Мариу сами знаете, так перед игрой выпало ещё несколько человек. Минус Гильерме, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Клуб объяснил всё одним таинственным словом.

Экстренно пришлось выпускать молодого Куликова, который неплохо вышел с «Юве», дыру в центре поля заткнули Коломейцевым. Мурило тоже вернулся в опорную зону после не очень удачной игры с «Тамбовом» (на это намекал даже тренер). Но горело сегодня не там.



Поначалу «Локо» играл лучше. И в стиле осенних матчей ЛЧ пропустил при лучшей игре. Но самое паршивое в этой ситуации для команды то, как этот гол пропускался. Просто оставим здесь скриншот с Максимилианом Филиппом, открывавшим счёт.

Хозяева отыгрались до конца первого тайма. Игнатьев заработал пенальти, который уверенно забил Алексей Миранчук. К счастью для «Локо», он исполняет панёнки как человек, которого рассматривают топ-клубы Европы, а не условные «Вест Хэм» с «Боруссией».

Но всего пара минут после перерыва, и реф опять поставил на точку. Тот же Игнатьев заработал пенальти. В этот раз у своих ворот — за игру рукой. Максимилиан Филипп сделал дубль и снова вывел вперёд «Динамо».

Слова тренеров

Юрий Сёмин, «Локомотив»:



«Хочу поздравить «Динамо», они лучше играли. Было много компонентов, в которых они нас переиграли. Дайте нам немного времени»



«Болельщики считают, что команда не боролась? Они всегда правы. Согласен ли я? Уже ответил».



«Ошибки, которые мы допускаем, во многом связаны с тем, что уровень усталости очень высокий. Поэтому игроки не всегда правильно принимают решения». «Хочу поздравить «Динамо», они лучше играли. Было много компонентов, в которых они нас переиграли. Дайте нам немного времени»«Болельщики считают, что команда не боролась? Они всегда правы. Согласен ли я? Уже ответил».«Ошибки, которые мы допускаем, во многом связаны с тем, что уровень усталости очень высокий. Поэтому игроки не всегда правильно принимают решения».

Кирилл Новиков, «Динамо»:



«Сложный первый тайм, реализация не на самом высоком уровне. Довольны победой и тем, что покинули опасную зону. В первом тайме у нас возникали проблемы при перестроении, но во втором их убрали и получилось начать создавать моменты»



«Шунин пропустил пенальти? Приглашаю вас на просмотр. В чём ваш вопрос? Прошлый пенальти взял, а сейчас нет. Какая разница, по центру бьёт или нет — вообще вопроса не понимаю».



«Чем больше времени мы проводим вместе, тем дружнее себя чувствуем. Не сомневаюсь, что он будет прибавлять от игры к игре и радовать болельщиков. Мы постоянно общаемся с ним, уделяем внимание каким-то мелочам, чтобы каждый чувствовал себя частью коллектива».



«Мы с «Зенитом» — лидеры по набранным очкам в последнее время? Лидеры у нас «Зенит» и «Локомотив». Мы в середине, а пока постараемся выиграть и на хорошей ноте закончить первую часть чемпионата».

P.S.

За второй тайм «Динамо» могло забивать ещё. И дыры в защите хозяев, которые мы наблюдали в моменте с голом, возникали в течение второго тайма регулярно — то в моменте с ударом Игбуном, то когда на него простреливал партнёр, на ровном месте взрывая ситуацию у чужих ворот.



Прошедшая осень вскрыла проблемы «Локомотива». Нет, даже не так, они были понятны и раньше, просто сейчас стало ясно, насколько они очевидны. И дело не только в отсутствии классного форварда.

«Локомотив», найди забивного нападающего. Эдер слишком ограничен Проиграли «железнодорожники» не из-за португальца, но с классным форвардом другого плана было бы проще.

Ни Хёведес, ни Мурило, ни даже, увы, роскошный когда-то Чорлука не способны играть надёжно даже с командой серединки РПЛ (пусть и на подъёме). Сёмин всё списывает на усталость, но центр защиты — чуть ли не единственная позиция, на который не было массовой эпидемии травм.



И раз уж с Сабо Кверквелией происходит нечто, что объяснить сложно даже ему самому, именно покупка центрального защитника нужна клубу для борьбы за титул. Хотя, такими темпами с первым местом всё может быть ясно уже до Нового года.