Месть Дзюбы удалась! Топовый матч капитана сборной России

«Дерби двух столиц» – это всегда горячо. После перехода Артёма Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» каждый матч команд из Москвы и Петербурга вообще огненный. Если и можно было увеличить градус противостояния сине-бело-голубых с красно-белыми, то капитан сборной России сделал это. «Впереди война. Будем стараться победить», – сказал центрфорвард «Зенита». Фанаты «Спартака» обидели Дзюбу в Сан-Марино, он пообещал ответить на поле.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?

Что ж, Дзюба выиграл это сражение. «Зенит» забил благодаря Артёму и во многом благодаря ему удержал победу в меньшинстве. Пожалуй, в игре 11 на 10 исход матча предопределил не класс, а более крепкий характер зенитовцев. Такой, как у Дзюбы Такой, каким славился тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в бытность игроком. Лидер РПЛ увеличил отрыв от «Локомотива» до восьми очков.

Вот всё самое интересное о матче «Зенит» – «Спартак».

— В основе «Зенита» произошло одно изменение по сравнению с матчем с «Лионом». Восстановившийся от травмы Олег Шатов вышел с первых минут вместо Далера Кузяева, которого вообще не оказалось в заявке. У «Спартака» не попал в стартовый состав Андре Шюррле. На острие сыграл Эсекиэль Понсе.

— Фанаты «Спартака» только освистали Дзюбу, когда его диктор произнёс его фамилию на разминке. Оскорбления в адрес своего воспитанника полетели с гостевой трибуны уже по ходу игры. В какой-то момент арену накрыл жуткий шум: похоже на то, что включили «глушилки» против мата.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит? Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

— Первый тайм остался за «Зенитом». Команда Семака владела мячом 60% времени, превзошла москвичей по ударам – 9:4 (в створ – 4:2). Петербуржцам удавалось разрывать узкие построения соперника за счёт быстрого розыгрыша мяча и прессинга. Иногда гости под давлением просто выбивали мяч в аут. В свою очередь у «Спартака» атакующая тройка в лице Понсе, Джордана Ларссона и подключавшегося к ним при владении Зелимхана Бакаева действовала недостаточно эффективно. Да и в обороне эти трое явно не всегда понимали, как им прессинговать.

— Гол «Зенита» вытекал из логики игры. Кто его создал? Конечно же, Дзюба! Капитан сборной России забил с долей везения: продавил Илью Кутепова и пробил по воротам, а мяч отскочил от голкипера Александра Максименко, попал в того же Кутепова и влетел в сетку. На «дерби двух столиц» работала система VAR, благодаря которой судья Виталий Мешков убедился, что сине-бело-голубые забили без фола. Кроме того, в этом эпизоде стоит отметить решение Магомеда Оздоева, который взял маленькую паузу перед навесом, благодаря чему улучшил позицию.

— Ещё один момент до перерыва, после которого Мешков воспользовался VAR, – возможная игра рукой в штрафной «Спартака». Зенитовцы требовали назначить пенальти. Не разглядев эпизод, Мешков мог ошибочно указать на «точку», а повтор прояснил картину: Роман Зобнин не нарушил правила.

Петербург снова восхищается Кержаковым. Теперь Михаилом Кержаков-младший доказывает, что достоин быть основным голкипером «Зенита».

— На второй тайм у «Спартака» не вышел Кутепов, которого Дзюба «посадил» на карточку. С появление Лоренсо Мельгарехо красно-белые перестроились на тактическую схему с четырьмя защитниками. Тедеско словно предчувствовал развитие ситуации на поле: через три минуты Оздоев совершил абсолютно не нужный фол: ударил локтем в борьбе Ларссона и получил заслуженную жёлтую карточку. Она стала второй для полузащитника «Зенита».

— Дзюба играл с вдохновением, отрабатывая за двоих, когда команда осталась вдесятером, а он сам без напарника – заменённого Сердара Азмуна. Цеплялся за все мячи. Организовывал даже опасные моменты, как в эпизоде, когда сделал шикарный перевод на Вячеслава Караваева и после навеса правого защитника пробил головой. В концовке с паса Дзюбы мог забить и Ерохин. В активе капитана сборной России пять ударов и две ключевые передачи, а также масса выигранных единоборств.

— Во втором тайме «Спартак», естественно, нанёс больше ударов по воротам – 11:6, но меньше в створ – 1:2. Тем не менее команда Тедеско имела пару-тройку шансов сравнять счёт. Лучшую возможность упустил Понсе, пробивший в штангу. Помимо того, Мешков ещё раз обратился к помощи видеоассистентов, когда красно-белые претендовали на пенальти, но умышленной игры рукой со стороны Ракицкого не было.