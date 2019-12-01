«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку»

Всегда спокойный Иванович даёт победное интервью, когда мимо него проходит Дзюба.

— Не-не-не, говори, — Артём трогает Бранислава за плечо. – Остальные пусть на табло смотрят. Я хочу воздержаться пока, чтобы не наговорить про сектантов.

Но путь до двери неблизок – Дзюба ещё много успевает сказать.

— Одни лают и хрюкают, а другие выигрывают, — оборачивается Дзюба уже на пороге. — Но, опять же, я говорю это про сектантов, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики…

До этого момента тема с оскорблениями Дзюбы казалась сильно перегретой. Красно-белый сектор до матча был вполне тёпленьким и Артёма не очень-то вспоминал. Выходит «Зенит» на поле – молчание. Объявляют состав – тихо. И лишь когда «вираж» сам заводит: «Оп, давай-давай» — московские сектора повторяют слова, за которые можно уехать в петербургское отделение полиции.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Не поют о Дзюбе и в первые 20 минут игры. Спартаковские фанаты вообще заняты созиданием: выдумывают перформанс с попеременно появляющимися красными и белыми тканями, не матерятся, не провоцируют. Может, зря их задерживали? Может, зря запрещали проходить на центральные трибуны в клубной атрибутике? Хорошо последнее драконовское правило перед самим матчем удалось отменить.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

К Артёму возвращаются лишь в тот момент, когда он забивает. Точнее, продавливает Кутепова, бьёт по воротам, а затем ещё помогает защитнику коленом положить мяч в свои ворота. Но диктор так усиленно указывает на авторство Дзюбы, что фанаты «Спартака» вновь касаются своего героя.

Месть Дзюбы удалась! Топовый матч капитана сборной России Дзюба сделал победный гол, а «Зенит» удержал победу вдесятером.

Однако в тот момент, когда заряд сходит на нет, арену накрывает жуткий шум, не затихающий больше минуты. Направлена глушилка именно на гостевой сектор, находиться под ней в эти секунды было физически больно.

Забавно, что примерно в то же время вираж спокойно оскорблял «Спартак», Москву и Быстрова. Наверное, потому что они хозяева, им можно.

Кстати, чуть позже выяснится источник звука. Оказывается, это отпугиватель бакланов.



Что ж, ещё одна качественная шутка, ещё один достойный ответ из Санкт-Петербурга. Помимо победы, конечно.

А о победе тоже стоит сказать. Всё, что создал «Спартак» за весь матч, уместилось в первые пять минут после удаления Оздоева. Но когда «Зенит» успевает перестроиться, то команда Тедеско не демонстрирует ничего, кроме нервного состояния. За 45 минут в большинстве «Спартак» не получает даже видимого преимущества, а уж когда Мельгарехо бодается с Джано и чуть не бьёт его кулаком, на этом матч можно заканчивать и задавать вопросы о прекрасных отношениях в коллективе, о Тиле, Шюрлле и много о чём ещё.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит? Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

Только «Спартак» ничего не комментирует и тихо покидает стадион после матча. К 19-му туру наступает ситуация, когда выше даже «Динамо».

Но вернёмся к Дзюбе. Во втором тайме фанаты «Спартака» всё-таки разворачивают полотна в адрес Артёма. Общий их смысл (помимо прямого посыла) такой: «Из великого клуба, ты, игрочишка, перешёл в «помойку» — и оставайся в ней навсегда».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Заявление, конечно, хорошее. Только вот когда Дзюба падает на газон после матча, где он был лучшим, потом получает овации от 55-тысячного стадиона и выдаёт тираду о фашистах в миксте, кажется, что о сделанном когда-то выборе Артём уже никогда не пожалеет.

Хоть ненавидь, хоть рисуй баннеры, хоть посылай.