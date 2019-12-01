Мельгарехо и Джано сцепились прямо на поле! Что происходит со «Спартаком»?

В «дерби двух столиц» после первого тайма «Спартак» минимально уступал «Зениту». Красно-белые нуждались в перестановках, и в перерыве Доменико Тедеско заменил Кутепова на Мельгарехо, на старте второй половины игры — Айртона на Шюррле, а вскоре и Крала на Джано.
Когда на поле появился грузинский полузащитник, спартаковцы играли уже в большинстве. Шла 73-я минута, так что времени для того, чтобы помочь своей команде сравнять счёт, у Ананидзе было сравнительно немного. Тем не менее хавбек не только не смог усилить игру «Спартака», но и стал героем одного из самых неприятных эпизодов матча.
В конце встречи Мельгарехо остановил атаку «Зенита» ценой фола. Сразу после свистка рефери парагваец стал обмениваться любезностями с Джано – за несколько минут у футболистов накопилось немало претензий друг к другу.
Всё бы ничего, только ругань партнёров по команде едва не превратилась в рукоприкладство. Столкнувшись лбами, спартаковцы яростно смотрели друг на друга.
Футболисты даже взмахнули руками, но, к счастью, вовремя одумались. Серьёзного конфликта удалось избежать.
В оставшееся время «Спартак» не смог сравнять счёт и заслуженно проиграл. Автогол Кутепова решил исход матча.
Похоже, Тедеско придётся ещё поработать не только над игрой, но и дисциплиной в команде. С таким отношением игроков друг к другу москвичам вряд ли стоит рассчитывать на высокое место в РПЛ.
- 1 декабря 2019
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