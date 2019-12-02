При Тедеско «Спартак» разучился бить со стандартов. Надо что-то делать

Любопытный факт: «Спартак» занимает первое место в чемпионате по количеству голов с угловых. Красно-белые отправили в сетку ворот соперников пять мячей, у остальных до четырёх и меньше. Любопытный факт номер два: все взятия ворот были зафиксированы ещё при тренерском штабе Олега Кононова. «Спартак» по разу забивал «Сочи» (Жиго), «Ростову» (Джикия), ЦСКА (Жиго), «Уралу» (Жиго) и «Оренбургу» (Мельгарехо). Последний на сегодня успешный угловой датирован 29 сентября, а с тех пор – как отрезало.

Тедеско однажды, после игры с «Крыльями», на пресс-конференции уже получил вопрос о причинах низкой эффективности стандартов, но в ответ отшутился («Мы забили с пенальти – это тоже стандарт»), а ещё рассказал, что у него нет вопросов к действиям футболистов: они знали, как обороняется соперник, знали, куда бежать при навесе, но как-то не получилось.

Тедеско пошёл ва-банк – и сделал «Спартаку» только хуже. Кажется, он перемудрил Ни одно из решений немца не сработало как надо.

Потрачено впустую

Конечно же, это не главная проблема сегодняшнего «Спартака», но и замалчивать её ни в коем случае нельзя, она тоже играет определённую роль и где-то мешает команде набирать очки. Доказательства? Легко.



1) В свежем матче против «Зенита» «Спартак» подал пять угловых, в том числе четыре подряд – в стартовом 15-минутном отрезке второго тайма, когда красно-белые владели преимуществом и насели на чужие ворота. Ни один из корнеров не был доведён хотя бы до удара.



2) В ничейной игре с «Уралом» «Спартак» подал девять угловых, в том числе пять подряд в промежутке с 23-й по 28-ю минуту. Сильный отрезок, характеризующий давление одной команды. Ни один из корнеров не был доведён хотя бы до удара.



3) В проигранной встрече с «Арсеналом» «Спартак» подал восемь угловых и пять штрафных из опасной зоны финальной трети поля. До удара (очень неудачного) доведён лишь один розыгрыш штрафного в первом тайме, остальные стандарты потрачены впустую.



Один гол в любой игре – и было бы сейчас у «Спартака» куда больше очков. А как можно побеждать на одних стандартах, пусть и при футболе сомнительного качества, можно спросить Сергея Игнашевича – его «Торпедо» показывало впечатляющий мастер-класс осенью.

Игнашевич задал тренд в российском футболе. Его «Торпедо» — короли стандартов Как выигрывать чемпионат при поблекшей игре, но на сумасшедших угловых и штрафных.

Три ЦЗ + Крал + Понсе – этого мало?

Спартаковская беспомощность не казалась бы столь странной, если бы не было упомянутой предыстории в виде пяти голов и понимания факта, что сегодняшняя команда очень атлетичная. У красно-белых на поле стабильно присутствуют три центральных защитника (Кутепов – 192 см, Жиго – 187, Джикия – 188, у последних двоих – ещё и крутой прыжок), опасный вверху Крал (185), мастер замыкания навесов Понсе (178, но аргентинец отменно действует за счёт выбора позиции и прыжка), а на замену выходит Мельгарехо, также с отлично развитым навыком верховых единоборств.



Пять умеющих играть вверху футболистов – это на самом деле более чем достаточно, их хватит для наполнения штрафной и распределения по разным зонам при подаче. Однако «Спартак» при Тедеско перестал доводить дело даже до ударов, по одной неточной попытке после угловых было зафиксировано лишь в дерби с «Локо» и в игре с «Крыльями». Это ничтожно мало, по потенциалу «Спартак» должен претендовать на большее.

Проблема №1. Качество подач

Качество подачи – это больше, чем 50 процентов успеха при стандартных положениях. Игрок, умеющий отправлять мяч в нужную точку хотя бы три раза из пяти, для российского футбола – на вес золота. Вроде бы в этом не должно быть ничего сложного, но «Спартак» испытывает проблемы. В матче с «Зенитом» пробовали подавать аж три человека: Умяров (закручивающийся в сторону ворот мяч, две попытки, обе неудачные – мячи снимались с ближней штанги), Зобнин (одна попытка, неудачная, мяч снова полетел в зону ближнего угла вратарской, которую расчищал Дзюба) и Бакаев (основной подающий после ухода Фернандо, две попытки, более качественные уходящие подачи с левой ноги, но также недостаточно нацеленные).



С «Уралом» был один подающий (Бакаев), но уровень исполнения оказался таким же. Когда команда через два раза на третий не может перебить ближнюю штангу, когда манёвры набегающих игроков не синхронизированы полётом мяча, когда самый опасный футболист (очевидно же, что это Жиго!) в 90% случаев вообще не может никак успеть вступить в единоборство, сложно претендовать на удары и голы.

Проблема №2. Однотипные и недостаточно агрессивные манёвры в штрафной

Среднее качество подач теоретически можно замаскировать оригинальными розыгрышами или неожиданными манёврами набегающих, но и здесь у «Спартака» всё слишком скучно. Из матча в матч Тедеско использует «классику» — то есть прямую подачу с углового без всяких премудростей. Алгоритмы почти не меняются – что против соперников с зонным принципом обороны (когда команда действует по мячу), что со смешанным (двое-трое по мячу, остальные – персонально) «Спартак» пытается атаковать впятером или вшестером, один или двое в момент подачи располагаются во вратарской у ближней штанги, остальные набегают с 11 метров.

В матче против «Зенита», оборонявшегося по зонному принципу, «Спартаку» могло не хватить двух вещей.

Во-первых, динамического преимущества набегающих над обороняющимися. Когда соперник изначально располагается в несколько линий и начинает реагировать только в момент подачи, важно превосходить его в движении, в прыжке, но красно-белые брали слишком маленькое пространство для разгона, а подачи направлялись, как мы уже заметили в зону ближней штанги, где царил Дзюба. Если куда-то и направлять прямую подачу при таком типе обороны у соперника, то скорее в сторону дальнего угла вратарской, где меньше скопление игроков и где статистически менее высокие соперники.



Во-вторых, «Спартаку» не хватило хоть каких-то альтернативных заготовок. Против оборон с зонным принципом придумано немало розыгрышей (короткий розыгрыш у угла поля и продвижение к линии штрафной, пас на третьего, использование малочисленной зоны подбора пространства у линии штрафной, которое можно дополнительно расчистить). Да, в таких случаях риск нарваться на ответную контратаку становится чуть выше, но и выходить на матч лишь с «классикой», да ещё не доведённой до автоматизма из-за нестабильных подач, — так себе решение.

Что дальше?

Лишь один раз при Тедеско мы увидели розыгрыш – в матче с «Локомотивом» Ларссон неожиданно выскочил с ближней штанги к Бакаеву, отыгрался накоротке, и Зелимхан смог ворваться в штрафную и выполнить прострел с более близкого расстояния. Выглядело это намного опаснее, чем обычно, но в остальном вплоть до матча с «Зенитом» «Спартак» выполнял классические подачи.

Будем считать (может, наивно), что на отработку стандартов у Тедеско пока попросту не было времени. Да и заниматься ими сейчас не слишком комфортно – это скорее статичная работа, а не динамичная, летом оттачивать манёвры после основной тренировки по полчаса-час гораздо приятнее и безопаснее, чем морозной зимой.



Но к весне «Спартак» однозначно должен прибавить в этом важнейшем компоненте для современного футбола. Необходимо идти в ногу со временем и уметь выигрывать сложные матчи одним-двумя ударами даже при плохом футболе.