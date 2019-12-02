6 звёзд РПЛ, которых оскорбляли свои же болельщики

В матче между сборными Сан-Марино и России в адрес нападающего Артёма Дзюбы сыпались оскорбления от своих же болельщиков. Артём поначалу оставил их без внимания, но, вернувшись в клуб, ответил хейтерам голом — в ворота «Лиона». А накануне сыграл важную роль в голевой атаке питерцев в матче со «Спартаком».

Ситуации, когда болельщики оскорбляли своих же футболистов, случались в РПЛ и раньше. Вот несколько примеров.

В ноябре прошлого года в домашнем матче против «Урала» болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес полузащитника. На тот момент бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера, отстранивший футболиста от тренировок с первой командой, только-только покинул клуб.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу, но фанаты «Фратрии» футболиста не приняли, обвинив его в том, что он повлиял на увольнение Карреры. Они заявили, что Глушаков не должен быть капитаном «Спартака», так как не заслуживает этого.



В матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» на поле и вовсе выбежал болельщик красно-белых, который толкнул Дениса Глушакова.



Футболист не раз пытался ответить болельщикам забитыми мячами, показывая после гола на своё имя на спине, а также прикладывая одну руку к уху. Пытался он с ними и объясниться лично. Тем не менее Глушаков всё же ушёл из клуба, расторгнув контракт 19 июня.

Мубарак Буссуфа и Лассана Диарра («Локомотив»)

Легионеры «Локомотива» Мубарак Буссуфа и Лассана Диарра вступили в конфликт с тогдашним главным тренером Леонидом Кучуком. Летом 2014 года Буссуфа и Диарра бойкотировали сборы «железнодорожников», а Диарра и вовсе отказался вернуться в клуб.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В августе того же года фанаты «Локомотива» начали скандировать кричалки в адрес футболистов, защищая главного тренера Леонида Кучука. Контракт с Диарра был расторгнут в одностороннем порядке, а вот Буссуфа после отставки тренера продолжил играть за «железнодорожников». Фанаты «Локомотива» с недовольством восприняли возвращение марокканского футболиста в основной состав, регулярно освистывая его во время матчей. Тогда же родился известный среди фанатов «Локо» заряд.



«Диарра — г*****, Буссуфа — петух,



Лучше пусть Кучук



Будет с нами здесь



Вместо этих двух».



Мубарак покинул стан «железнодорожников» в качестве свободного агента летом 2016 года, перейдя «Аль-Джазиру» из Абу-Даби. Клубу не удалось отбить даже половину затраченных на него средств.

Взаимоотношения Романа Широкова и фанатов питерского «Зенита» всегда были очень напряжёнными.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В мае 2012 года болельщики встретили Романа в аэропорту в Казани. Они стали обвинять его в том, что он отказался давать свою футболку выбежавшему на поле болельщику после игры с «Динамо», в котором «Зенит» оформил чемпионство. Роман заявил, что ничего им не должен, а позже назвал одного из них быдлом.



Ровно через год в матче против нижегородской «Волги» болельщики «сине-бело-голубых» начали освистывать полузащитника при каждом касании мяча. На 91-й минуте Роман забил гол, показав болельщикам средний палец (жест Эффенберга). Широкова удалили, а после матча фанаты лично пытались выяснить отношения с полузащитником, однако, им помешала полиция.

Уже после матча футболист заявил, что неприличный жест был адресован только тем болельщикам, которые оскорбляли его по ходу матча. «Я мог бы понять свист, который звучал, когда я выходил на поле, но не могу понять оскорблений в адрес игрока команды, за которую эти люди болеют. Поэтому, когда я забил, эмоции зашкалили», — сказал полузащитник.

10 августа 2011 года на стадионе «Локомотив» в товарищеском матче сборных России и Сербии порцию хейта получил Юрий Жирков. Акция болельщиков сопровождалась свистом в адрес футболиста при каждом касании мяча. Во время подачи угловых в Жиркова летели посторонние предметы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причиной, скорее всего, стал переход игрока в махачкалинский «Анжи». Фанаты московских клубов не раз выражали негативное отношение к клубу, имевшему на тот момент огромные финансовые возможности.



Юрий во время матча старался не замечать недовольства болельщиков, а после игры заявил, что не держит зла на освиставших его людей. «Я хотел играть в России, и теперь у меня появилась такая возможность. На остальное не обращаю внимания», — сказал футболист.



Жиркова поддержал не только тогдашний президент РФС Сергей Фурсенко, но и главный тренер Дик Адвокат, который пытался прямо во время матча успокоить болельщиков.



«Мне непонятно поведение болельщиков. Футболист возвращается играть в Россию, а вместо того, чтобы радоваться приезду игрока, болельщики 70 минут его освистывают. Такую же зарплату, как в «Анжи», он мог бы получать в любом другом клубе», — заявил на пресс-конференции после матча голландский тренер.

Конфликт между болельщиками «Зенита» и Владимиром Быстровым начался с перехода игрока в московский «Спартак» в 2005 году. Тогда фанаты были крайне недовольны трансфером футболиста в стан принципиального соперника из Москвы, считая, что огромную роль в переходе сыграли деньги.

Фото: РИА Новости

Быстров сразу же это опроверг, заявив, что причина ухода была иной. «Понимаю их чувства. Но они думают, что я ушёл из-за денег. Это не так. Тем более что в начале года руководство клуба увеличило мне зарплату. Но в сложившейся ситуации оставаться в команде стало невозможно», — сказал полузащитник.



В конце августа 2009 года Быстров вернулся в «Зенит». Питерские фанаты явно не обрадовались возвращению футболиста. В начале сентября того же года они атаковали Быстрова на Московском вокзале в Санкт-Петербурге перед матчем сборной с Лихтенштейном. Болельщики бросили в лицо игрока шарф московского «Спартака», а позже устроили ещё несколько акций протеста против его возвращения в питерский клуб.