«Золотой мяч» — 2019: снова Месси? LIVE!

20:00. Добрый вечер, друзья! Сегодня вечером будет объявлено имя очередного обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии. А пока предлагаем проголосовать за наиболее достойного кандидата. Также можете оставлять свои варианты в комментах.

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