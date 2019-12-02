«Золотой мяч» — 2019: снова Месси? LIVE!
Следим за церемонией награждения.
20:00. Добрый вечер, друзья! Сегодня вечером будет объявлено имя очередного обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии. А пока предлагаем проголосовать за наиболее достойного кандидата. Также можете оставлять свои варианты в комментах.
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- 2 декабря 2019
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