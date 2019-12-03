Тест. Месси взял шестой «Золотой мяч». Всё ли вы знаете о великом аргентинце?

Поздним вечером 2 декабря в Париже определился обладатель «Золотого мяча» 2019 года. Главных претендентов на приз было трое – Месси, Роналду и ван Дейк, однако ещё до начала церемонии награждения считалось, что шансов на трофей больше всего у аргентинца. Даже несмотря на то, что голландец заслужил приз не меньше, чем Лео.

7 причин, почему ван Дейк достоин «Золотого мяча» больше, чем Месси и Роналду Железные аргументы.

Прогнозы сбылись, и Лео Месси получил свою шестую в карьере награду лучшему игроку мира.



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