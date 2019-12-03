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6-й «Золотой мяч» Месси, любопытные факты о футболисте, тест «Чемпионата»

6-й «Золотой мяч» Месси, любопытные факты, тест
Богдан Горбунов
Тест. Месси взял шестой «Золотой мяч». Всё ли вы знаете о великом аргентинце?
Заветный трофей Лео не выигрывал 3 года.
Футбол / Лига чемпионов 0

Поздним вечером 2 декабря в Париже определился обладатель «Золотого мяча» 2019 года. Главных претендентов на приз было трое – Месси, Роналду и ван Дейк, однако ещё до начала церемонии награждения считалось, что шансов на трофей больше всего у аргентинца. Даже несмотря на то, что голландец заслужил приз не меньше, чем Лео.

7 причин, почему ван Дейк достоин «Золотого мяча» больше, чем Месси и Роналду
Железные аргументы.

Прогнозы сбылись, и Лео Месси получил свою шестую в карьере награду лучшему игроку мира.

Предлагаем вам пройти тест и узнать, как хорошо вы знаете обладателя «Золотого мяча» 2019 года.

Только интересные вопросы, без скучных цифр и бессмысленной статистики!

Если у вас не отображается тест, перейдите по этой ссылке PlayBuzz.

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