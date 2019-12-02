ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома

Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.

ЦСКА в случае выигрыша у «Арсенала» получал возможность обогнать на два очка «Локомотив» и занять второе место. Понятно, что всё решится весной, но с точки зрения психологии очень важно уйти на зимний перерыв, находясь в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов. Да и для селекционной работы это тоже хорошо. Потенциальный новичок красно-синих взглянет на таблицу РПЛ и сделает выводы о том, в каком турнире сыграет будущей осенью. Сегодня «армейцы» выглядели явными фаворитами матча, поскольку команда Игоря Черевченко в предыдущих десяти турах одержала всего одну победу над «Спартаком» при шести поражениях. Тем не менее проиграли. Красно-синим по-прежнему недостаёт стабильности, а, значит, и класса, без которого нечего делать в ЛЧ. С «железнодорожниками» сравнялся «Краснодар», тогда как команда Виктора Гончаренко осталась четвёртой.

— Алан Дзагоев впервые в нынешнем сезоне попал в основу ЦСКА. До этого залечивший травму 29-летний полузащитник выходил на замену в матчах с «Сочи», «Крыльями Советов» и «Лудогорцем». Дзагоев не играл с первых минут более года: с ноября 2018-го.

«Если Дзагоев выйдет, он может всё решить». Прогнозы на 18-й тур Пробуем угадать результаты 18-го тура РПЛ, главным событием которого станет матч «Зенит» — «Спартак».

— Фанаты ЦСКА подготовили перфоманс к последнему домашнему матчу в 2019 году. На их секторе появился гигантский баннер с надписью «Те, кто из тени, за цвета в любой теме». Поклонники красно-синих отметили 20-летие движения.

— Первый тайм прошёл с большим преимуществом «армейцев», которые добились семикратного преимущества по ударам – 14:2 (в створ – 3:0). Несколько моментов, созданных командой Виктора Гончаренко, были по-настоящему голевыми. Хотя схемы команд оказались похожими, туляки, как правило, не разбирали оппонентов один в один, а садились глубоко на свою половину поля. Защитники ЦСКА получали возможность свободно распоряжаться мячом. Иногда это неплохо удавалось. Курьёзный гол мог состояться на 25-й минуте, когда Игорь Дивеев решил пробить метров с семидесяти и совсем чуть-чуть не попал, а вместо мяча в сетку влетел голкипер «Арсенала», воспитанник красно-синих Егор Шамов.

— Четыре из 14 ударов хозяев нанёс Дзагоев. За игрой набирающего форму кандидата в сборную России было особенно интересно следить. Алан активно открывался в правом полуфланге или по центру, стремился разыгрывать с партнёрами быстрые комбинации. Мог сам забить после тонкой передачи Фёдора Чалова пяткой. Однажды у Дзагоева вместо удара получился пас на Николу Влашича – хорват пробил в штангу.

— «Арсенал» на исходе получаса потерял одного из ключевых игроков – травмированного Сергея Ткачёва. Судя по всему, атакующий полузащитник потянул заднюю поверхность бедра. Экс-«армеец» смог дойти до раздевалки только при помощи врачей.

«Челси» может купить Чалова у ЦСКА зимой. Что об этом известно Есть несколько серьёзных препятствий.

— «Арсенал» неожиданно повёл в счёте сразу же после перерыва. Тулякам было тяжело выбегать в контратаки, поскольку хозяева быстро накрывали Евгения Луценко и одного-двух помогавших ему игроков. Тем не менее на 52-й минуте центрфорвард гостей смог убежать с центра поля. Возможно, он находился в офсайде, получая передачу на ход. Дивеев и Вадим Карпов не сумели остановить Луценко, и тот выкатил мяч на свободного Даниила Лесового. Заменивший Ткачёва атакующий хавбек свободно забивал Игорю Акинфееву.

— В середине второго тайма Гончаренко перешёл на игру в четыре защитника, поменяв Карпова на Яку Бийола. Фактически в левого защитника превратился Иван Обляков. Какого-то эффекта эта перестановка не дала. Ещё через 10 минут отправился отдыхать Дзагоев, который после перерыва был менее заметен. Статистика Алана: четыре удара и 34 передачи с точностью 77%, при этом ни одного паса под удар.

— Второй тайм ЦСКА проиграл по ударам, прежде всего, из-за плохого отрезка в начале – 5:8 (в створ – 3:3). «Армейцы» слишком спешили, развивая атаки, принимали неправильные решения и допускали много простых потерь мяча. Подвела хозяев и реализация моментов. В результате команда Гончаренко потерпела третье домашнее поражение в сезоне РПЛ.