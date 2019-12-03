Здесь обязательны уроки театра и музыки. Как работает академия «Монако»

Академия «Монако» входит в топ-5 лучших футбольных школ Франции. Она подарила миру Тьерри Анри и Килиана Мбаппе. О том, как в маленьком княжестве из мальчишек делают профессиональных футболистов, нам рассказал Бертран Резо – директор академии и член французской федерации футбола.

Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено Ему могли снять апартаменты, но он отказался.

Структура

В академии «Монако» воспитываются три команды – U17, U19 и вторая команда. Всего – 75 человек. Персонал делится на две части: одни занимаются исключительно тренировками и соревнованиями, другие – воспитанием и обучением, которое адаптировано к тренировкам.



Несовершеннолетние ученики живут в общежитии, а те, кому уже за 18, — в апартаментах, которые им снимает клуб.

Директор Резо до «Монако» в течение 12 лет возглавлял центр спортивного обучения в «ПСЖ», а до этого 12 лет играл в футбол в первой лиге.

Здесь будет тренироваться Головин. Рыболовлев строит для «Монако» базу будущего Фабрегас при виде этого проекта вытаращил глаза от удивления. Владелец команды вложит в него 55 млн евро, и это ещё не все планы клуба.

Скаутинг

— К нам зачисляются ребята с 15 лет, но присматривать будущих учеников мы начинаем намного раньше, когда им 12-13, — рассказывает Резо. — С улицы к нам не попадёшь, нужно играть хотя бы в любительском клубе. Приоритетное направление для скаутинга — Лазурный берег и пригороды Парижа. Просматриваем и ребят за границей, но это уже совместная работа скаутов команды и академии U17. Есть и игроки непосредственно из Монако, но надо понимать, что в княжестве проживает очень мало людей, поэтому желающих играть в футбол здесь не так много.

В скаутинге академии работает 12 человек.

— Конкурировать с «ПСЖ», главной кузницей талантов Франции, непросто. По правилам дети до 14 лет могут поступить в академию только из региона, где они проживают. «ПСЖ» из-за этого имеет преимущество: они могут набирать самых талантливых ребят, потому что другого выбора у ребят нет. Мы же можем только их перехватить, когда им исполнится 15. Для того, чтобы ребёнок всё же выбрал «Монако», в разговоре с родителями мы приводим примеры наших лучших выпускников — в 1998 году четверо из наших воспитанников стали чемпионами мира, ещё один завоевал этот титул 20 лет спустя. Предложение о переезде сообщаем заранее, когда детям по 12-13 лет.

Из 12 игроков в группе пятеро становятся профессиональными игроками: из них 2-3 будут играть в средних командах Европы и 2-3 – на топ-уровне. Это очень хороший показатель, который зачастую убеждает родителей отдать своего ребёнка именно в нашу академию.



Я прекрасно помню, как общался с родителями Килиана, – мы встречались несколько раз. Когда его звали в «Монако», я ещё работал в «ПСЖ» и предлагал ему переехать в Париж. Им тогда интересовались и другие клубы, но он сделал свой выбор – сами знаете какой.

Фото: asmonaco.com

Философия воспитания

— Есть несколько важных пунктов, на что мы делаем упор при воспитании, и один из них – это индивидуальность. Очень важно, чтобы ребята было не ведомыми, а развивали свои личные качества не только в футболе, но и вне его. Чем больше у детей любопытства, тем больше они смогут преуспеть на поле. Для ребят 16-17 лет есть уроки театра — они ставят спектакли и выступают на сцене, а также занятия музыкой – например, можно научиться играть на барабанах. Кроме этого, дети участвуют в социальных акциях.



Каждое утро мы проводим анкетирование среди учеников. Задаём обычные вопросы: «Нет ли травм? Как спалось? Ничего не болит? Не знобит? Хорошо ли восстановились после тренировки?». Это важно, чтобы составить индивидуальный план восстановления, если у игрока какие-то проблемы.

Методики воспитания

— Главным образом мы смотрим не на успеваемость в школе, а, конечно, на спортивные показатели. Техника, умение анализировать, индивидуальность и физическая зрелость. (мы не берём переростков) – вот что для нас важно при отборе детей. Если подросток в 12 лет чересчур развитый, нам это не подходит, потому что развитие должно соответствовать возрасту. Для меня лично важно, чтобы ребёнок мог менять ритм не только игры, но и жизни.



При зачислении в академию подход становится более серьёзным: мы отслеживаем все показатели их состояния и прогресса. У нас всё это есть в онлайн-режиме, каждый игрок может посмотреть свою статистику и обсудить её с тренером.

Обучение

— Когда ребёнок приходит к нам, вместе со всеми документами мы получаем ещё и табель успеваемости из предыдущей школы, после чего выстраиваем индивидуальную программу обучения — в зависимости от того, какое образование он хочет получить. Программа у нас классическая, просто разделяется на несколько направлений – естественные науки, математика и гуманитарные предметы.



Обучение, изучение и спорт — это три фактора, которые неразделимы. Президент особое внимание уделяет учебному процессу, поэтому у нас растут показатели не только спортивные, но и обучаемости. Процент успеваемости (тех, кто сдаёт финальные экзамены) – 80%, что для Франции очень хороший показатель, потому что здесь не так просто получить бакалавра. Лучший пример, который я могу привести, это Мбаппе. Несмотря на то что он уже играл на профессиональном уровне, бакалавра получил без проблем: у него был специальный распорядок, который позволял ему и тренироваться, и учиться, и готовиться к экзаменам. Так что, переиначивая русскую поговорку, у отца могут быть три сына – и все быть и умными, и футболистами (отсылка к поговорке «У отца было три сына – два умных, третий футболист». — Прим. «Чемпионата»).

Фото: asmonaco.com

Оплата

— Всё, что касается академии, стоит очень дорого, но все расходы покрываются клубом. У нас нет данных, сколько обходится один игрок, — всё это входит в глобальный бюджет «Монако», который составляет 215 млн евро. Кроме того, сумма затрат может варьироваться в зависимости от игрока – условно, кому-то нужно больше медицинской помощи или занятий с физиотерапевтом.



У нас есть система зарплат для учеников академии. Минимум – 500 евро, столько получают те, кто только к нам присоединился. На следующий год зарплата вырастает до 600-900 евро, а в последний поднимается до 2000. Размер оплаты изменяется при переходе от одного контракта к другому, в зависимости от стоимости игрока.



Тренеры зарабатывают примерно 4-8 тыс. евро. Это абсолютно нормальные цифры, учитывая, что «Монако» входит в топ-5 академий Франции. Что касается премий за результат отдельных игроков, я категорически против такого подхода, и Рыболовлев мою точку зрения разделяет. Мы считаем, что не нужно поощрять тренера за то, чтобы он одного игрока послабее отодвигал, а другого, более талантливого, везде пихал. Все должны быть в равных условиях. Конечно, завоёвывать трофеи – это хорошо, но это не приоритет. Особенно, когда речь идёт об академии.

Ключевые отличия

— Мы хорошо знаем, как правильно строить отношения с молодёжью и их родителями. У нас индивидуальный подход к школьному образованию. Мы идём в ногу со временем — Рыболовлев большое внимание уделяет модернизации академии.