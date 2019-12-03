Четверо детей известных игроков прошлого, которые могут скоро оказаться в РПЛ

В мировом футболе достаточно много примеров, когда дети продолжают дело известных родителей. Бывают и целые династии, как, например, семейство Мальдини в «Милане». В РПЛ тоже есть сын зарубежной знаменитости – Джордан Ларссон, чей отец Хенрик выступал за сборную Швеции, «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». К слову, «Спартак» в летнее трансферное окно вообще стал объектом для шуток по поводу того, что клуб собирает игроков с «футбольными генами». Помимо Ларссона красно-белые интересовались Янисом Хаджи.

Веа и Симеоне сменили в январе клубы. Где и как играют дети знаменитостей Сыновей Черышева, Бускетса или Шмейхеля все давным-давно знают, а что с более молодыми детьми вчерашних звёзд футбола?

Дети известных российских футболистов появляются и в РПЛ. И, похоже, эта традиция продолжится. Сейчас в молодёжном первенстве выступают четыре игрока, чьи фамилии вам точно знакомы.



Вадим Симутенков

18-летний Симутенков – центральный полузащитник молодёжки «Зенита». В нынешнем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Кроме того, принял участие в играх Юношеской лиги УЕФА. Одарённый футболист – сын известного в прошлом нападающего Игоря Симутенкова, который сейчас ассистирует Сергею Семаку в «Зените». Симутенков-старший выступал за сборную России с 1994 по 1998 год, провёл 20 матчей и забил девять голов. Стал лучшим бомбардиров чемпионата России в 1994-м, после чего уехал в Европу, где защищал цвета «Реджаны», «Болоньи» и «Тенерифе».

Вадим и Игорь Симутенковы Фото: fc-zenit.ru/РИА Новости

18-летний Осинов – правый полузащитник, который способен сыграть и на фланге обороны. В юношеском первенстве выводит на поле с капитанской повязкой «Ростов»: в 16 играх забил шесть мячей и сделал семь голевых передач. Его отец, тоже Михаил Осинов, – легенда ростовского клуба, за который сыграл 240 матчей. Кроме того, он выступал в элите за «Ротор» и «Урал» (тогда ещё «Уралмаш»). Осинов-старший действовал в центре поля, а в 2011 году стал, по утверждению The Sun, автором самого быстрого гола в истории футбола, забив спустя 3,17 секунды после начала встречи. Сейчас Осинов помогает Валерию Карпину в «Ростове».

Михаил Осинов-младший Фото: fc-rostov.ru

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Турнирная таблица молодёжного первенства 2019/20

Гоча Гогричиани

19-летний Гогричиани играет в «Ростове» вместе с Осиновым. Его основная позиция, как и у его отца Гочи Гогричиани, – нападающий, хотя Гоча-младший может исполнить роль атакующего полузащитника. Судя по результативности молодого футболиста, уроки отца не прошли даром. В нынешнем сезоне он забил девять голов и выдал четыре голевых паса в 17 турах. Гогричиани-старшего мы помним, прежде всего, по выступлениям за «Жемчужину» (рекордсмен клуба по голам) и нижегородский «Локомотив» на заре российских чемпионатов. Отличный нападающий забил 35 мячей в высшем дивизионе. По окончании карьеры Гогричиани остался в Сочи, стал тренером.

Гоча Гогричиани-старший и Гоча Гогричиани-младший Фото: fc-rostov.ru/личный архив Гочи Гогричиани

Платон Захарчук

18-летний Захарчук – голкипер молодёжки «Оренбурга». Высокий юноша ростом под два метра ещё не выходил на поле в этом сезоне, оставаясь в запасе во всех 18 турах. О его перспективах пока может судить разве что отец – тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук, сыгравший в своё время более 200 матчей в элите за ЦСКА, «КАМАЗ», «Ротор», «Локомотив», «Сокол» и «Шинник». В карьере Захарчука-старшего был период, когда его рассматривали в качестве кандидата в сборную России. Недавно тренер «Оренбурга» заработал смешное удаление, спародировав судью.

Платон Захарчук-старший и Платон Захарчук-младший Фото: nstagram.com/platonzaharchuk

В РПЛ есть целая группа игроков, чьи отцы оставили след в российском или советском футболе. Голкиперы Илья Помазун (ЦСКА) и Виталий Гудиев («Ахмат») – сыновья соответственно Александра Помазуна и Казимира Гудиева. А вот папы Романа Нойштедтера, Кирилла Панченко (оба – «Динамо»), Тимура Аюпова («Оренбург»), Романа Ерёменко («Ростов»), Вячеслава Кротова («Уфа») и Гурама Аджоева («Арсенал») играли в поле. Это Пётр Нойштедтер, Виктор Панченко, Ансар Аюпов, Алексей Ерёменко-старший, Александр Кротов и Гурам Аджоев-старший. Скоро из обладателей «футбольных генов» можно будет целую команду для РПЛ сколотить!