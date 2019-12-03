Шомуродов и Соболев уже 2 месяца без голов. Что с ними случилось?

Скорее всего, вы не заметили, но благодаря голу в ворота «Рубина» в 17-м туре РПЛ Артём Дзюба догнал лидеров гонки бомбардиров Эльдора Шомуродова и Александра Соболева, на счету которых по 10 забитых мячей. Настигнуть коллег по амплуа форварду «Зенита» удалось довольно просто. Нападающие «Ростова» и «Крыльев» «не сопротивлялись».
В последний раз они забивали аж два месяца назад. 5 октября Александр отметился дублем в ворота «Сочи», а спустя сутки Эльдор забил мяч ЦСКА. С тех пор россиянин провёл на поле 5 игр, а узбекский футболист – 6, но ворота соперника никто из них так и не поразил. Что же случилось с лучшими бомбардирами первого круга РПЛ? Попробуем разобраться.
Шомуродов стал жертвой ошибок «Ростова»
До начала безголовой серий форвард «Ростова» был аномально хладнокровен в завершающей стадии атаки. Футболисту хватало полумоментов для того, чтобы отправлять мячи в сетку ворот соперника. Об этом свидетельствует существенная разница между забитыми и ожидаемыми голами Шомуродова в первые 12 туров РПЛ. У Эльдора при 10 мячах 5,8 XG.
Тем не менее на дистанции соответствующая разница уменьшилась и приблизилась к реальному уровню форварда. Конечно, с начала октября нападающий имел сравнительно немного моментов (0,61 XG за 6 матчей), однако при былой невероятной форме ему было бы достаточно и их.
Для узбекского нападающего главным матчем упущенных возможностей стала гостевая встреча с «Динамо». В той игре Эльдор нанёс пять ударов и, по признанию Валерия Карпина, не использовал три голевых момента.
Сначала он не смог забить, пробив с левого края штрафной площади, затем после прострела Ионова и, наконец, после удара примерно с 11 метров.
Однако главная причина неудач форварда, конечно же, не в отсутствии былой реализации. Шомуродов страдает из-за дефицита моментов, который связан, во-первых, с неудачными открываниями нападающего, а во-вторых, с неубедительной игрой партнёров по команде.
Практически все свои голы Эльдор забил, находясь лицом к воротам. Нападающий либо убегал в контратаку с мячом, либо идеально чувствовал момент, когда в штрафной оторваться от защитника и в касание переправить мяч в сетку.
В последних встречах «Ростова» Шомуродов действовал либо чересчур пассивно в штрафной, ожидая передач в статическом положении, либо вообще пытался получить мяч вдали от ворот и спиной к мячу. Иногда казалось, что форвард будто потерял своё умение находить пустые зоны и моментально в них врываться. Исключение – лишь матч с «Динамо».
Когда же всё-таки нападающий удачно открывался, партнёры либо игнорировали его, либо не могли отдать качественный пас. Ярким подтверждением этому тезису может быть момент «Ростова» в конце матча с «Уралом».
72-я минута игры, Попов обводит двух соперников, приближается к штрафной и отдаёт передачу на правый фланг Ионову.
Алексей готовится «грузить» в штрафную. Там Попов уводит за собой двух соперников и открывает зону для Шомуродова.
Никем не прикрытый Эльдор ожидает паса, но мяч летит Саплинову, который из-за борьбы с защитником не смог забить гол. В этом эпизоде либо Ионов допустил техническую ошибку, либо принял неверное решение, сделав навес на хавбека.
В последнее время подобные эпизоды в играх «Ростова» случались не раз. Так что в какой-то степени результативность Шомуродова стала также жертвой брака жёлто-синих в завершающей стадии атак.
Против Соболева научились обороняться
У нападающего «Крыльев Советов», в отличие от форварда «Ростова», за последние пять матчей не было ни одного по-настоящему верного шанса для того, чтобы забить. Всего он нанёс 11 ударов по воротам, лишь трижды пробив ногой из пределов штрафной. В других эпизодах Александр бил либо издали, либо головой под плотной опекой защитников. Так что отсутствие голов у российского нападающего точно не связано со слабой реализацией.
Проблема форварда в том, что защитники соперников привыкли к нему и нашли простое противодействие его игре.
На старте РПЛ оппоненты Соболева давали ему слишком много пространства и порой позволяли даже принимать мяч в штрафной площади. Так, пользуясь полученной свободой, в 1-м туре нападающий отправил два мяча в ворота ЦСКА.
Теперь же Александра опекают максимально плотно и стараются не дать прежде всего получить мяч, а при стандартах против него всё чаще обороняются лично. Если же мяч доходит до футболиста, то на нём в это время обязательно уже «висит» защитник, пытающийся оттеснить его подальше от ворот.
Ниже показательный пример активных действий обороны против нападающего в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».
Жиго видит, что Зиньковский готовится отпасовать на Соболева.
Во время передачи он играет на опережение и не даёт нападающему как следует обработать мяч.
Три из пяти последних матчей с Соболевым в составе самарцы провели против команд с лучшей обороной в РПЛ («Зенит», «Спартак», ЦСКА). Защитники этих клубов надёжно и правильно опекали Соболева, потому шансов на гол у него практически не было.
С другими командами Александру, конечно же, будет проще. Однако, если он не найдёт противодействия плотной обороне, ожидать былой голевой феерии от форварда «Крыльев» уже точно не стоит.
- 3 декабря 2019
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