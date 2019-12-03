«Тедеско зашёл в судейскую с разрешения». Егоров – об итогах 18-го тура РПЛ

Но ответов по главному матча тура пока нет.

Первый вопрос, который журналисты задали сегодня Александру Егорову, касался матча «Зенит» — «Спартак», а именно – гола Артёма Дзюбы.

— Все ответы будут на следующей неделе, — ответил Егоров. — «Спартак» собирается прислать письмо с видеоподборкой, которую мы отправим на рассмотрение в экспертно-судейскую комиссию. После заявления Доменико Тедеско на пресс-конференции про неназначенный 11-метровый (на 75-й минуте защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий пытался в подкате прервать прострел в штрафную площадь, мяч попал ему в руку). Мы сами обратились с этим моментом в комиссию, но потом узнали, что у клуба есть ещё вопросы по некоторым моментам. На данный момент мы ничего не получили.

«Спартак» позволил «Зениту» легко начинать атаки. Это идеально для Дзюбы Тедеско серьёзно ошибся, определяя модель игры в Петербурге.

Тедеско зашел в судейскую. Так можно?

— Главный тренер «Спартака» зашёл в судейскую комнату с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по неназначенному пенальти, Мешков ему всё объяснил и после этого попросил выйти из комнаты. При любом исходе Массимо Каррера стучался, заходил и говорил судьям спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет.

При Тедеско «Спартак» разучился бить со стандартов. Надо что-то делать Даже при Кононове было лучше. Намного лучше.

Стоило ли засчитывать гол «Арсенала» в ворота ЦСКА, был ли там офсайд?

— Мы не можем говорить, что ассистент в этом моменте ошибся. Если бы у нас камера была направлена прямо, а не искажая угол, то картинка была бы более полная. По нашему мнению, решение было принято согласно инструкции, то есть правильно. По этому вопросу к нам никто не обращался.

ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.

Два пенальти в матче «Локомотив» — «Динамо» назначены верно?

— Абсолютно верно. Сергей очень хорошо провёл матч — это тот Карасёв, которого мы и хотим видеть. Он к этой игре подошёл с полной ответственностью и самоотдачей, принял много правильных решений. К такому и надо стремиться.

Какие же дыры в защите «Локо»! «Паненки» Миранчука лучше Смолова, но этого мало Главное с московского дерби.

После прошлого тура «Арсенал» и «Оренбург» собирались писать письма в комиссию. Решения?

— От «Арсенала» так ничего и не пришло, поэтому мы считаем, что арбитр во всех эпизодах принял абсолютно правильные решения. Письмо «Оренбурга» до сих пор на комиссии, они прислали достаточно большой документ.

Стоило ли давать жёлтую карточку Олегу Иванову в матче «Ахмат» — «Рубин»?

— «Ахмат» написал письмо в экспертную комиссию с просьбой разобраться в этой ситуации. Её не следовало показывать.

Нужно ли было показывать красную карточку Ильину в матче «Ростов» — «Урал»?

— Ильин в агрессивой форме вступил в единоборство с игроком соперника. В этом моменте следовало показать ему красную карточку.