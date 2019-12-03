От Рыжикова до Кулишева. Сборная недооценённых игроков осени в РПЛ

Главный критерий, по которому составлялась команда, — не имя игрока (здесь есть и футболисты сборных, и те, кто ещё недавно был в ФНЛ). Главный критерий — несоответствие между вкладом игрока в результаты команды и медийной поддержки этого вклада. Все из этих футболистов проявляли себя ярко, а говорили о них редко. Давайте быстро исправим ситуацию.

Фото: РИА Новости

Шесть сухих матчей, 80% отражённых ударов (элитный уровень для наших вратарей), 71% отражённых ударов из пределов штрафной. «Крылья» много позволяют внутри своей штрафной и ещё больше — перед ней, но с таким вратарём команда может быть спокойной: она пропустит меньше, чем должна. Рыжикову осенью исполнилось 39 лет, но он по-прежнему страстно хочет играть в футбол и выкладывается по полной программе даже в матчах на сборах.

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Правый защитник: Олег Данченко («Рубин»)

Катастрофа «Рубина» в созидании хорошо подчёркивается таким фактом: Данченко — лучший игрок команды по количеству созданных явных моментов (пять — на одном уровне с Дриусси и Антоном Миранчуком). Данченко уверенно идёт в дриблинг, его можно оставлять в атакующих изоляциях на фланге, он неплохо ведёт борьбу. Он склонен принимать смелые решения, хотя иногда это может быть и проблемой — в простых ситуациях Данченко периодически обманывает сам себя. Из-за травмы атакующий защитник пропустил четыре матча (формально три, но в игре со «Спартаком» Данченко заменили в самом дебюте) — за это время «Рубин» не забил ни разу и создал всего два явных голевых момента.

Центральный защитник: Урош Радакович («Оренбург»)

Радакович пришёл в «Оренбург» под самый занавес трансферного окна из-за травмы Эди Готлиба, и серб моментально показал, зачем его брали в аренду. 194-сантиметровый мощный защитник выигрывает если не весь верх, то почти весь — 75% процентов верховых единоборств остаются за ним, а по количеству за матч выносов никого рядом с Радаковичем нет и близко. Урош настолько хорош, что «Оренбург» к концу осени перешёл на игру с одним мощным защитником в центре тройки — рядом с ним теперь располагаются настроенные больше созидать в начале атак Терехов и Аюпов, а не Шахов и Козлов.

Центральный защитник: Джемал Табидзе («Уфа»)

Если Неделчару с его неудавшимся переездом в Италию ещё достаточно медиен, то про его партнёра по обороне говорится гораздо реже. Табидзе — действительно сильный по европейским эконом-меркам защитник: он аккуратен в отборе, крайне неуступчив в единоборствах на земле, имеет хороший первый пас на любую дистанцию и позволяет левому защитнику действовать дальше на чужой половине поля. Кроме того, что крайне важно, у Табидзе неплохая скорость, что делает его почти незаменимым для чемпионата России — немного странно, почему он по-прежнему остаётся в «Уфе». В этом сезоне Табидзе просто силён.

Левый защитник: Антон Килин («Тамбов»)

Фото: РИА Новости

Когда в сезоне-2014/15 Килин безуспешно пытался пробиться в основной состав той же «Уфы», я предложил его одному знакомому, который был связан с командой ФНЛ. Он ответил быстро: «Слишком маленький». Он действительно негабаритный и поздно раскрывшийся — в том числе и из-за эффекта относительного возраста: просто представьте, как по своему году рождения смотрелся невысокий паренёк, родившийся в середине ноября. Но с настойчивостью у Килина полный порядок — к 29 годам он вернулся в Премьер-Лигу уже основным игроком. Поиграв на всех атакующих позициях, Антон, со своим дриблингом и видением поля, нашёл себя левым вингбеком — его затяжной проход на последних минутах ещё долго будут помнить все защитники «Локомотива», рухнувшие под его ложными замахами.

Опорный полузащитник: Роман Нойштедтер («Динамо»)

Фото: РИА Новости

«Динамо» действительно прибавило при Кирилле Новикове, и в тени раскрывающегося Макси Филиппа остаётся другой бывший игрок из Бундеслиги. Нойштедтер приехал в «Динамо» хорошо готовым физически и не без сложностей, но стал тем игроком, который связывает оборону и атаку. Действуя как современная «шестёрка», Нойштедтер позволяет меньше задумываться об оборонительной и подготовительной работе Игбуна и Филиппа — если в начале сезона проблемы с балансом в середине поля у «Динамо» были существенными, то сейчас форма русского немца позволяет команде выглядеть цельно.

«Динамо» подписало Нойштедтера. В Турции он полгода сидел на банке Посмотрим, как будет в России.

Центральный полузащитник: Исмаэл («Ахмат»)

Полузащитники такого плана всегда будут востребованы в чемпионате России, но непонятно, почему проводящий уже второй бодрый сезон Исмаэл остаётся вне большого внимания. У бразильца отличное умение исполнять глубоко посаженного плеймейкера — делать передачи за спину, диагонали, подстраиваться под партнёра и переводить мяч на другую сторону поля. Кроме того, Исмаэл неплохо занимает позицию при потере мяча и хорошо исполняет стандарты — «Арсенал» в октябре мог в этом убедиться. Он иногда спешит с дальним ударом, но плюсы компенсируют этот минус.

Центральный полузащитник: Игорь Горбатенко («Арсенал»)

Подождите, что я вам только что говорил? Полузащитники такого типа всегда будут востребованы в чемпионате России? Скопируйте и вставьте. В том же матче, где Исмаэл отдал голевую передачу со штрафного, Горбатенко роскошным лонгболлом отправил Кангва в путешествие за забитым мячом. Игорь действительно здорово организует вокруг себя игру «Арсенала» — ему комфортен и контратакующий стиль, где он опускается чуть глубже и играет чуть длиннее, и позиционный, где он заходит больше заходит в полуфланги и смещается под дальние удары. В нынешнем сезоне у «Арсенала» сменились фланги атаки, но суть игры команды осталась прежней — в этом во многом заслуга Горбатенко.

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Атакующий полузащитник: Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Фото: РИА Новости

У Алвеша очевидно сложный характер, но Владимир Федотов находит подход к португальцу. Тренер меняет Алвеша прямо перед стандартом, который тот должен исполнять, чем заводит игрока, тренер не меняет Алвеша в контрольном матче, когда очевидно, что тот далёк от хорошей формы. В ответ Федотов получает от Алвеша расположение: португалец креативен, старается играть на ход и прихватывать соперника высоким прессингом. И ещё кое-что: у него отличная левая нога и действительно стоящий внимания дальний удар.

Атакующий полузащитник: Павел Могилевец («Рубин»)

Как же он был хорош в начале сезона, когда у «Рубина» многое получалось! Могилевец приходил в полуфланги и отыгрывал на третьего, создавая для команды возможность всегд комфортно заходить в последнюю треть, он здорово искал свободное пространство. Как только «Рубин» начал проседать, Могилевца стали использовать всё ниже, и эффективность его игры резко снизилась. Павел недооценён не только прессой, но и собственным тренерским штабом — верните человеку ту роль, которую он исполнял в начале сезона, и опасные моменты будут приходить не с такими мучениями.

Центральный нападающий: Артём Кулишев («Оренбург»)

Фото: instagram.com/kulya32

Четыре появления в стартовом составе, но восемь выходов на замену. Четыре очка по системе «гол+пас», все — после удачных выходов по ходу второго тайма. Три из этих четырёх результативных действий приносили «Оренбургу» очки, четвёртое дало надежду на камбэк в матче с «Локомотивом». Владимир Федотов нашёл формулу идеального джокера: если у тебя под мощным Деспотом сидит футболист, который хорошо ищет свободные зоны, выпускай его на поле, когда черногорец доведёт защитников соперника до ментального бессилия. И тогда Кулишев найдёт свой момент.