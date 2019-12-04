5 лучших вратарей 18-го тура. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 17-го тура РПЛ. Здесь можно ознакомиться с критериями оценки. Отметим, что матч 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесён, поэтому к оценке вратарей этих команд мы вернёмся позже.
Слово Владимиру.
В этом туре, в отличие от предыдущего, было много сухих матчей. При этом ярких спасений не было — скорее надо говорить об уверенной игре вратарей в тех моментах, когда они обязаны справляться. Наша пятёрка в большинстве своём будет состоять из тех, кто сыграл на ноль, и сделал это максимально надёжно.
Почему говорят: «Хороший вратарь – это полкоманды?» Речь не только в моментах, в которых он делает суперсейвы, но и когда организует оборону, подсказывает и собственными действиями внушает уверенность команде. Иногда гораздо важнее надежно сыграть на выходе, чем потащить мяч из девятки. Болельщик думает: «А, да что там, на выходе мяч кулачком снял». А полевые игроки чувствуют, что в воротах уверенный в своих силах вратарь — если что-то случится, он вступит в игру так, как надо, поэтому действуют более раскрепощенно, верят в себя и друг друга. Если они этого не чувствуют, то начинают перестраховываться. Мандраж бывает у всех вратарей, даже самых опытных — и у меня такое тоже было.
Уверенность в воротах «Зенита» сейчас дает Кержаков. Это же показывает Шамов – он только начал играть, но команда при нем действует более спокойно и раскрепощенно.
Результаты «Арсенала» с грандами говорят об этом. Да, это у него первый сезон на эмоциях, пока еще не пришла в полной мере ответственность. Посмотрим, что будет дальше. Напомню, что уверенная игра вратаря и его влияние на результат – это наш первый критерий оценки.
5. Антон Коченков, «Локомотив»
У некоторых болельщиков могут возникнуть вопросы, почему Коченков только на пятом месте. Объясняю. Во-первых, «Локомотив» проиграл, то есть игра вратаря не помогла команде достичь положительного результата. В этом случае мы можем оценивать только по одному критерию – сложность сейвов. Так в 14-м туре на пятое место попал Сослан Джанаев, когда «Сочи» проиграл «Ростову» 2:0, но у вратаря были эффектные спасения.
Чтобы болельщикам было проще понять, получился ли сейв крутым, всегда нужно задавать вопрос: если бы вратарь не спас, причиной гола стала его ошибка? Если нет, значит, сейв крутой. Если да, это обычная вратарская работа. В этом туре голкиперы в основном занимались своей обычной работой – Коченков в том числе. Когда Игбун бил в дальний угол, мяч летел на удобной высоте без помех, вратарь стоял в правильной позиции и реагировал, как и должен был. В эпизоде с первым ударом Н’Жи мяч попал Коченкову в ногу – вратарь не спасал. Если бы нападающий «Динамо» забил, это означало бы, что вратарь не выручил команду.
Эпизод, в котором Коченков спас после удара Н’Жи с лету – это суперсейв, я согласен. Сильный удар с близкого расстояния, в противоход, с отскоком вниз. За это Антон и оказался в пятерке. Хороший сейв был и после удара Рауша в конце матча. Вратарь сделал движение ногой, не позволил забить – это реально спасение. Но если бы мяч пролетел между ног, получилось бы, что он не спас.
Теперь о пропущенном голе от Филиппа. Момент очень похож на тот, когда Н’Жи бил в противоход во втором тайме, но Антон с ним справился. Тогда было даже сложнее: и мяч летел сильнее, и у Н’Жи было больше открытого пространства ворот. В том моменте Коченков вовремя занял правильную позицию, а здесь опоздал и не был готов среагировать на мяч. Начал валиться по инерции, попытался выбросить ногу, но уже был обречен на гол. Если бы Антон вовремя занял позицию, как в том эпизоде – пришел бы и встал на две ноги — то среагировать было бы легче, потому что удар Филиппа получился не таким сильным.
4. Егор Бабурин, «Ростов»
Во-первых, Бабурин провёл сухой матч. Во-вторых, сделал это уверенно. Из опасных моментов я бы отметил штрафной у ворот «Ростова». Стандарт исполнял Бикфалви, но Егор совершил эффектное и эффективное спасение. Бабурин выстроил стенку, а сам расположился ближе к углу, который стенка не закрывала. Многие могут сказать, что голкипер обязан справляться с ударом со штрафного, когда мяч летит в его угол. Но часто бывает так, что вратари пытаются предугадать направление удара в обвод стенки и заранее начинают двигаться в незащищенный угол. Этим они сами создают себе проблемы: если игрок бьет во вратарский угол, такие голы часто залетают. В этом моменте Бабурин тоже начал двигаться в угол, который защищала стенка, но вовремя успел перестроиться и среагировать на летящий во вратарский угол мяч. В эффектном прыжке он отразил плотный удар верхней рукой — этот сейв стал украшением матча.
3. Александр Беленов, «Уфа»
Я долго думал, кого поставить на третье место – Беленова или Кержакова. Да, «Уфа» победила на выезде «Крылья», Александр тоже сыграл на ноль. Но у Кержакова был более напряженный матч, поэтому третье место достаётся Беленову.
Может, его спасения не были яркими, но они точно были непростыми. Отмечу момент, когда Зиньковский выходил к воротам по центру штрафной. Времени на исполнение у Антона было много. По-вратарски могу сказать, что когда нападающий так выходит – это всегда непросто, ведь у него есть время для исполнения удара и перед ним открыт весь створ ворот. Вратарю важно сохранить хладнокровие и среагировать по мячу – именно это и сделал Беленов. Он занял верную позицию (не стоял глубоко в воротах) – это помогло ему отразить мяч, хотя удар по плотности был неплохой. Здорово, что Александр не стал гадать и валиться в угол заранее – многие делают именно так. Беленов сыграл по мячу — в этом эпизоде он летел не совсем в угол, низом.
2. Михаил Кержаков, «Зенит»
Ярких спасений у Михаила не было, но он сыграл надёжно и уверенно. Его игра сейчас влияет на оборону «Зенита» – это было заметно и в матчах Лиги чемпионов, и в игре со «Спартаком». Большое противостояние, на кону три очка, которые могут оказаться чемпионскими. В таком матче важно справиться с давлением, оставаться спокойным. «Спартак» хорошо атаковал, были быстрые атаки и подходы к воротам. Михаил же качественно подсказывал защитникам, здорово играл на выходах.
Было и важное спасение – выход Ларссона один на один. Да, здесь вратарю немного повезло – если бы Джордан чуть удобнее принял мяч, мог забить. Может, эффектным сейв и не выглядел, но был эффективным, и, главное, в нужное время. Это самый тяжелый момент – после удаления Оздоева «Спартак» начал давить, «Зенит» подсел. Выход один на один, вратарь вовремя сократил дистанцию, тем самым не оставив нападающему времени и возможности забить гол. Если бы он остался в позиции, вторым касанием Ларссон бы забивал. Кстати, Кержаков начал движение еще в момент паса, то есть предвидел ситуацию. Это не тот случай, когда мяч просто попадает в ногу.
Также мне всегда нравится, когда вратари уверенно действуют при непростых ударах со средней и дальней дистанции – не отбивают мяч перед собой, а фиксируют мяч с первой попытки. И большинство вратарей в туре, включая Кержакова, действовали именно так. Это смотрится эстетично, красиво и надёжно.
1. Егор Шамов, «Арсенал»
Егор против ЦСКА – одного из лидеров чемпионата, сыграл надёжно и качественно. Да ещё и на выезде. Мне понравилось, что Шамов намертво фиксировал все удары в створ. Не сказать, что хозяева играли плохо – они создали много моментов, но это были не стопроцентные шансы. Ключевой эпизод был в первом тайме. Дзагоев выходил один на один после быстрой атаки, плюс был острый угол. Шамов вовремя вышел из ворот, сократил дистанцию и не позволил Алану реализовать момент. Промедлил бы секунду – Дзага выкатил бы мяч в центр, и это гол. Причем вратарь не видел момент паса Чалова — мяч выкатился, и он побежал.
Удар головой Чалова? Несложный, да. Но вратарь мог сам себе создать такую сложность в этом моменте! Чуть позже среагируй на мяч, потом с трудом вытянись в струнку, отбей его в сторону с близкого расстояния – и казалось бы, что он совершил суперсейв. Шамов все сделал просто – забрал мяч в руки. В концовке также легко справился с ударом Бийола с линии штрафной. Зима, скользкий мяч, удар в девятку. Вратарь фиксирует мяч – никаких проблем.
- 4 декабря 2019
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