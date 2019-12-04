5 лучших вратарей 18-го тура. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 17-го тура РПЛ. Здесь можно ознакомиться с критериями оценки. Отметим, что матч 18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесён, поэтому к оценке вратарей этих команд мы вернёмся позже.



Слово Владимиру.

В этом туре, в отличие от предыдущего, было много сухих матчей. При этом ярких спасений не было — скорее надо говорить об уверенной игре вратарей в тех моментах, когда они обязаны справляться. Наша пятёрка в большинстве своём будет состоять из тех, кто сыграл на ноль, и сделал это максимально надёжно.

Почему говорят: «Хороший вратарь – это полкоманды?» Речь не только в моментах, в которых он делает суперсейвы, но и когда организует оборону, подсказывает и собственными действиями внушает уверенность команде. Иногда гораздо важнее надежно сыграть на выходе, чем потащить мяч из девятки. Болельщик думает: «А, да что там, на выходе мяч кулачком снял». А полевые игроки чувствуют, что в воротах уверенный в своих силах вратарь — если что-то случится, он вступит в игру так, как надо, поэтому действуют более раскрепощенно, верят в себя и друг друга. Если они этого не чувствуют, то начинают перестраховываться. Мандраж бывает у всех вратарей, даже самых опытных — и у меня такое тоже было.

Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Четыре динамовца и три туляка — в числе главных героев 18-го тура.

Уверенность в воротах «Зенита» сейчас дает Кержаков. Это же показывает Шамов – он только начал играть, но команда при нем действует более спокойно и раскрепощенно.

Результаты «Арсенала» с грандами говорят об этом. Да, это у него первый сезон на эмоциях, пока еще не пришла в полной мере ответственность. Посмотрим, что будет дальше. Напомню, что уверенная игра вратаря и его влияние на результат – это наш первый критерий оценки.

У некоторых болельщиков могут возникнуть вопросы, почему Коченков только на пятом месте. Объясняю. Во-первых, «Локомотив» проиграл, то есть игра вратаря не помогла команде достичь положительного результата. В этом случае мы можем оценивать только по одному критерию – сложность сейвов. Так в 14-м туре на пятое место попал Сослан Джанаев, когда «Сочи» проиграл «Ростову» 2:0, но у вратаря были эффектные спасения.



Чтобы болельщикам было проще понять, получился ли сейв крутым, всегда нужно задавать вопрос: если бы вратарь не спас, причиной гола стала его ошибка? Если нет, значит, сейв крутой. Если да, это обычная вратарская работа. В этом туре голкиперы в основном занимались своей обычной работой – Коченков в том числе. Когда Игбун бил в дальний угол, мяч летел на удобной высоте без помех, вратарь стоял в правильной позиции и реагировал, как и должен был. В эпизоде с первым ударом Н’Жи мяч попал Коченкову в ногу – вратарь не спасал. Если бы нападающий «Динамо» забил, это означало бы, что вратарь не выручил команду.

Какие же дыры в защите «Локо»! «Паненки» Миранчука лучше Смолова, но этого мало Главное с московского дерби.

Эпизод, в котором Коченков спас после удара Н’Жи с лету – это суперсейв, я согласен. Сильный удар с близкого расстояния, в противоход, с отскоком вниз. За это Антон и оказался в пятерке. Хороший сейв был и после удара Рауша в конце матча. Вратарь сделал движение ногой, не позволил забить – это реально спасение. Но если бы мяч пролетел между ног, получилось бы, что он не спас.

Теперь о пропущенном голе от Филиппа. Момент очень похож на тот, когда Н’Жи бил в противоход во втором тайме, но Антон с ним справился. Тогда было даже сложнее: и мяч летел сильнее, и у Н’Жи было больше открытого пространства ворот. В том моменте Коченков вовремя занял правильную позицию, а здесь опоздал и не был готов среагировать на мяч. Начал валиться по инерции, попытался выбросить ногу, но уже был обречен на гол. Если бы Антон вовремя занял позицию, как в том эпизоде – пришел бы и встал на две ноги — то среагировать было бы легче, потому что удар Филиппа получился не таким сильным.

Во-первых, Бабурин провёл сухой матч. Во-вторых, сделал это уверенно. Из опасных моментов я бы отметил штрафной у ворот «Ростова». Стандарт исполнял Бикфалви, но Егор совершил эффектное и эффективное спасение. Бабурин выстроил стенку, а сам расположился ближе к углу, который стенка не закрывала. Многие могут сказать, что голкипер обязан справляться с ударом со штрафного, когда мяч летит в его угол. Но часто бывает так, что вратари пытаются предугадать направление удара в обвод стенки и заранее начинают двигаться в незащищенный угол. Этим они сами создают себе проблемы: если игрок бьет во вратарский угол, такие голы часто залетают. В этом моменте Бабурин тоже начал двигаться в угол, который защищала стенка, но вовремя успел перестроиться и среагировать на летящий во вратарский угол мяч. В эффектном прыжке он отразил плотный удар верхней рукой — этот сейв стал украшением матча.

Шомуродов и Соболев уже 2 месяца без голов. Что с ними случилось? В гонке бомбардиров их скоро обгонит Дзюба.

Я долго думал, кого поставить на третье место – Беленова или Кержакова. Да, «Уфа» победила на выезде «Крылья», Александр тоже сыграл на ноль. Но у Кержакова был более напряженный матч, поэтому третье место достаётся Беленову.

Может, его спасения не были яркими, но они точно были непростыми. Отмечу момент, когда Зиньковский выходил к воротам по центру штрафной. Времени на исполнение у Антона было много. По-вратарски могу сказать, что когда нападающий так выходит – это всегда непросто, ведь у него есть время для исполнения удара и перед ним открыт весь створ ворот. Вратарю важно сохранить хладнокровие и среагировать по мячу – именно это и сделал Беленов. Он занял верную позицию (не стоял глубоко в воротах) – это помогло ему отразить мяч, хотя удар по плотности был неплохой. Здорово, что Александр не стал гадать и валиться в угол заранее – многие делают именно так. Беленов сыграл по мячу — в этом эпизоде он летел не совсем в угол, низом.

Ярких спасений у Михаила не было, но он сыграл надёжно и уверенно. Его игра сейчас влияет на оборону «Зенита» – это было заметно и в матчах Лиги чемпионов, и в игре со «Спартаком». Большое противостояние, на кону три очка, которые могут оказаться чемпионскими. В таком матче важно справиться с давлением, оставаться спокойным. «Спартак» хорошо атаковал, были быстрые атаки и подходы к воротам. Михаил же качественно подсказывал защитникам, здорово играл на выходах.

Петербург снова восхищается Кержаковым. Теперь Михаилом Кержаков-младший доказывает, что достоин быть основным голкипером «Зенита».

Было и важное спасение – выход Ларссона один на один. Да, здесь вратарю немного повезло – если бы Джордан чуть удобнее принял мяч, мог забить. Может, эффектным сейв и не выглядел, но был эффективным, и, главное, в нужное время. Это самый тяжелый момент – после удаления Оздоева «Спартак» начал давить, «Зенит» подсел. Выход один на один, вратарь вовремя сократил дистанцию, тем самым не оставив нападающему времени и возможности забить гол. Если бы он остался в позиции, вторым касанием Ларссон бы забивал. Кстати, Кержаков начал движение еще в момент паса, то есть предвидел ситуацию. Это не тот случай, когда мяч просто попадает в ногу.

Также мне всегда нравится, когда вратари уверенно действуют при непростых ударах со средней и дальней дистанции – не отбивают мяч перед собой, а фиксируют мяч с первой попытки. И большинство вратарей в туре, включая Кержакова, действовали именно так. Это смотрится эстетично, красиво и надёжно.

Тедеско пошёл ва-банк – и сделал «Спартаку» только хуже. Кажется, он перемудрил Ни одно из решений немца не сработало как надо.

1. Егор Шамов, «Арсенал»

Егор против ЦСКА – одного из лидеров чемпионата, сыграл надёжно и качественно. Да ещё и на выезде. Мне понравилось, что Шамов намертво фиксировал все удары в створ. Не сказать, что хозяева играли плохо – они создали много моментов, но это были не стопроцентные шансы. Ключевой эпизод был в первом тайме. Дзагоев выходил один на один после быстрой атаки, плюс был острый угол. Шамов вовремя вышел из ворот, сократил дистанцию и не позволил Алану реализовать момент. Промедлил бы секунду – Дзага выкатил бы мяч в центр, и это гол. Причем вратарь не видел момент паса Чалова — мяч выкатился, и он побежал.

ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.

Удар головой Чалова? Несложный, да. Но вратарь мог сам себе создать такую сложность в этом моменте! Чуть позже среагируй на мяч, потом с трудом вытянись в струнку, отбей его в сторону с близкого расстояния – и казалось бы, что он совершил суперсейв. Шамов все сделал просто – забрал мяч в руки. В концовке также легко справился с ударом Бийола с линии штрафной. Зима, скользкий мяч, удар в девятку. Вратарь фиксирует мяч – никаких проблем.