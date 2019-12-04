Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда

Фигура Лео Месси слишком монументальна, чтобы вручение ему «Золотого мяча» могло вызвать серьёзный протест. Футболист, который совмещает функции плеймейкера и бомбардира и преуспевает в обеих ролях больше, чем любой другой игрок хотя бы в одной из них, заслуживает награды. Может, не все читатели с этим согласятся, но главное, что с этим согласен Вирджил ван Дейк. Его слова после церемонии нужно распечатать в качестве шаблона для всех тех, кто займёт второе место в будущем: «Я очень горжусь тем, чего достиг за год, но нужно уважать величие. Я старался, но нашёлся тот, кто был чуть лучше. Теперь у него шесть «Золотых мячей», фантастика». Да, забавная фигура Месси в бархатном смокинге слишком гениальна, чтобы вызывать споры – но именно поэтому ей легко можно прикрыть противоречия и проблемы.

«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».

Как щит из адамантия прикрывает пошловатое обтягивающее трико Капитана Америка, так фигура Месси прикрывает дошедшую до абсурда нелогичность распределения голосов. Мы с коллегой Григорием Телингатером обсудили, в чём именно заключается эта нелогичность, в подкасте «Чемпионата», но если вам удобнее не отрываться от текста, то я вкратце продублирую здесь.

Проблема в том, что критериев для голосования несколько, и непонятно, по каким причинам один из них внезапно становится важнее остальных. Награда вручается с учётом достижений в сборной или игра за клуб принципиально важнее? Победа Луки Модрича в прошлом году свидетельствует о том, какое значение имеет сборная. И даже слабый старт в сезоне ничего не изменил: мощная игра весной и летом перевесила провальную осень. Но вот в 2010 году фактор сборной при награждении проигнорировали и отдали приз Месси. А в 2013 году, кажется, никакие командные достижения не учитывались: «Реал» и сборная Португалии вообще ничего не выиграли, но награду взял Криштиану Роналду.

Может даже сложиться впечатление, что противоречивость критериев (срок выступления, который режет сезон напополам, дисбаланс результатов клуба и сборной, дисбаланс между командными достижениями и индивидуальными) не случайна: чтобы, выбрав заранее победителя, можно было оценить его выгодному критерию и сказать, что всё честно. Это радикальная точка зрения. Вероятно, всё проще: зачем искать конспирологию и злонамеренность, если причиной может быть стадное следование за хайпом или некомпетентность? От года к году мы то устаём от Месси или Роналду (или от обоих), то снова хотим увидеть на вершине легенду последнего десятилетия (а не ван Дейка). Просто эмоции.

«Золотой мяч» — 2019: Месси выиграл в 6-й раз, Алисон взял приз им. Яшина Следили за церемонией в режиме онлайн.

Повторюсь: хорошо, что игра Месси настолько гениальна, что маскирует недостатки текущей системы голосования. Но, маскируя, она не отменяет некоторой абсурдности происходящего. Докажу на одном примере, который легко не заметить: речь об игроках, которых нет даже в топ-20.



Уго Льорис по итогам голосования в шорт-листе (первые 30 номинантов) оказался выше, чем Марк-Андре тер Штеген. Тут нужно сделать паузу, перечитать предыдущее предложение ещё раз, потом выпучить глаза и громко сказать: «Чтооо?!». Льорис выше тер Штегена.

Да, разница между ними минимальна: одно место и один балл. Но секундочку. Для контекста: Льорис в 2019 календарном году провёл всего 33 официальных матча за «Тоттенхэм» и пропустил в них 44 гола. Тер Штеген за год провёл за «Барселону» 46 матчей и пропустил 38 голов. Может, такая статистика и не на 100% репрезентативна (оценивать игру вратарей по статистике вообще трудно), но разница слишком велика: француз пропускает в среднем 1,3 гола за матч, немец – 0,8.



Если вам не нравится мерить вратарей статистикой, вот другие примеры. В начале сезона «Тоттенхэм» попал в тяжёлый кризис. Это может сказаться на вратарской статистике – но только сам Льорис был важной частью этого кризиса. Ошибки в стиле финала ЧМ-2018 стали настолько частыми, что после матча с «Саутгемптоном» защищать вратаря пришлось Маурисио Почеттино. Он призвал болельщиков не винить Льориса – а винить тренера, который просит вратаря играть смело. Но играть смело не значит привозить такие голы.

В матче с «Баварией» Льорис не только пропустил семь голов (это не показатель: бывает, что подставляет защита), но и отбил всего три удара, два из которых были дальними. И пропустил три гола из-за пределов штрафной. Для сравнения: в провальном матче «Барселоны» на «Энфилде» тер Штеген пропустил четыре гола, но без него было бы намного хуже: среди отбитых им ударов были два, которые по статистике Opta учтены как Big Chance. Так называются удары с близкого расстояния, которые наносятся без серьёзных помех со стороны защитников.

С начала нового сезона немец показывает выдающуюся форму и пару раз вытащил команду. Например, в матче Лиги чемпионов со «Славией»: «Барса» провалилась и допустила 24 (!) удара по собственным воротам, но тер Штеген пропустил только раз. И перед вручением «Золотого мяча» тоже: «Атлетико» здорово прижал в Мадриде в первом тайме, создал несколько опасных моментов, но не забил: в частности, Марк-Андре справился с ударом Эрмосо с пяти метров.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Именно новый сезон усиливает контраст между игрой вратарей. Сейчас Льорис не играет из-за тяжёлой травмы: вывиха локтя, который он получил в матче с «Брайтоном» (видео), причём в том эпизоде он сначала допустил ошибку, которая стоила пропущенного гола. Льорис не выходит на поле с начала октября — отсюда так мало проведённых игр. Ему безусловно нужна поддержка как со стороны клуба, так и общественная. Человеку, попавшему в такую ситуацию, нельзя оказать слишком много поддержки – любая будет уместной.

Поддержка Льориса выразилась в том числе и через голосование «Золотого мяча». Не хочу говорить, что это плохо или неправильно: было бы странно критиковать эмпатию. Может быть, так и должно быть. Я о другом: это решение точно необъективно. Оно какое угодно, но не объективное, потому что ни командные результаты, ни стабильность на протяжении всего года, ни индивидуальные достижения – ни один критерий не даёт Льорису преимущества перед тер Штегеном. То есть независимо от того, какой показатель считать главным при голосовании, Льорис не может оказаться выше. Но он выше, и это, во-первых, красиво, а во-вторых, показывает, что уровень субъективности может быть вообще каким угодно.



Поэтому «Золотой мяч» не имеет смысла в базовом, исходном значении: как инструмент определения лучшего футболиста года. С этой задачей награда не справляется. Она справляется с другими задачами: это красивое и социально значимое событие, на котором можно сказать что-то важное. Прочитайте речь Луки Модрича об уважении — она заслуживает внимания. Он сам захотел вручить награду Месси. Кстати, шестой мяч Месси тоже далеко не худший пример субъективизма и эмоциональности. В этом смысле организаторы тоже справились.

Сестра Роналду мощно наехала на ван Дейка. Похоже, у неё проблемы с юмором «Вирджил, помнишь, как Криштиану раздавил твой «апельсин» в финале Лиги наций?» Ещё она назвала «Реал» командочкой.

Они справились со столькими вещами, так уместно замаскировали противоречивые критерии голосования величием Месси, наделили премию таким количеством дополнительных смыслов, что протестовать не хочется. Но и воспринимать награду всерьёз именно как спортивное достижение – тоже.



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