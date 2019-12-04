«Вбрасывалась ложная информация». Друг Слуцкого объяснил творившееся в «Витессе»

29 ноября «Витесс» проиграл 2:3 «Херенвену» в гостях, выигрывая 2:0 по ходу встречи. После этого матча Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера. «Я ухожу. У меня есть планка, и впервые в моей карьере случаются пять поражений подряд. Я пытался изменить ситуацию, работал на максимуме. Но я не могу думать только о себе, мне нужно думать о клубе, болельщиках, игроках. Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать. Это не конец сезона, и «Витесс» продолжает бороться за зону плей-офф.

Я буду скучать по Нидерландам, болельщикам, каждому. Сейчас Нидерланды — это часть моего сердца. Большое спасибо. Это был потрясающий период и фантастический опыт для меня, но, думаю, любой тренер мира, если у него есть планка, должен в такой ситуации попрощаться», — сказал тренер после матча.

Мы связались с комментатором Дмитрием Фёдоровым, близким другом Слуцкого, чтобы узнать о состоянии тренера после ухода из голландского клуба.

— Для вас отставка Слуцкого стала неожиданностью?

— Леонид Викторович — ответственный человек, для него серия в пять поражений неприемлема. Он человек, который всегда вину возьмёт на себя, не будет искать крайних. К тому же не думает о деньгах. За свою жизнь он достаточно заработал, чтобы не беспокоиться. В Голландии есть несимпатичный журналист – Лекс Ламмерс, который вбрасывал огромное количество лживой информации. Не так давно он написал, что Слуцкий в «Витессе» получает около миллиона евро в год. Это многих разозлило, ведь это большая зарплата. Но результата нет.



— Цифра неправильная?

— Некорректная. Своей добровольной отставкой Леонид Викторович показал недовольным людям вроде Лекса Ламмерса, что деньги его не волновали. Во время неудачной серии у него было желание бороться до последнего. Изменение схемы и состава тому доказательство, он искал выход из кризиса, но не удалось. В тот момент, когда Слуцкий понял, что уже ничего не может дать команде, ушёл. По его поведению во втором тайме последнего матча можно было сделать вывод, что решение он для себя уже принял. Он почти не выходил к бровке, почти не раскачивался.



— Конфликт с Базуром повлиял на Слуцкого и команду? Серия поражений пошла как раз после того инцидента.

— Базур выпал из состава на один матч из-за этого конфликта, ещё был травмирован Таннане — ключевой игрок. Из-за этого команда провела плохой матч против аутсайдера – «Ден Хага», проиграла. Там отсутствие Базура сказалось. Но это причина для проигрыша в одном матче, глобально этот конфликт не повлиял на команду. Самого Слуцкого конфликт вообще почти не затрагивал.

Слуцкий был слишком другим для Нидерландов. Его держали только результаты А когда результаты ушли, игровой ответ так и не был найден.

— Что там было?

— Базур чуть не подрался с Гротом, одноклубники растащили, Базур ушёл с тренировки. Потом вернулся с видом, будто собирается драться. Слуцкий резко сказал, чтобы он ушёл с поля. Тогда Базур в грубой форме ответил: «Я не хочу с вами играть». Но при этом из-за специфики английского языка не совсем понятно, к кому он обращался: к Слуцкому или к команде. После всего этого игрок просил прощения перед всем коллективом. Причиной спада и неуверенности стало первое поражение от «Ден Хага», а не конфликт Базура с командой. Он не был фатальным.



— То есть нет мысли, что команда «сливала» тренера из-за этого конфликта?

— Абсурд. Истории про «слив» тренера придумывают наши болельщики. Потому что у нас, видимо, принято валять дурака, саботировать решения начальника на работе. В данной ситуации это невозможно по определению. Футболисты в «Витессе» проводят всего максимум три года, обычно год-два, а потом их продают или возвращают из аренды. Каждому игроку нужно себя показать в этот короткий период. «Сливать» тренера — тратить своё время, получать плохие результаты, портить репутацию. В этом футболисты точно не заинтересованы. К тому же состав «Витесса» каждый год меняется. Игроки, которые только пришли, не могут сформировать заговор. У них для заговора нет тесных дружеских отношений.



— Слуцкий чувствовал поддержку от игроков?

— Да. Он мог покритиковать капитана команды Линсена в приватной обстановке за отдельный матч. Или Матавжа. Но глобально у них всё было идеально. Линсен вообще говорил, что готов пойти за ним в огонь. Со всеми лидерами у Леонида Викторовича была замечательные отношения. Все разговоры про «слив» командой нелепы. Пару-тройка футболистов могли быть недовольны происходящим, но повлиять на коллектив вряд ли были способны. Коллектив сформировался только летом, крепких связей там нет, и не может быть. А значит, невозможна оппозиция.



— Насколько уход Караваева ударил по команде?

— Когда Слуцкий приходил в «Витесс», перед ним были поставлены определённые задачи и была сформулирована концепция клуба. Клуб ориентирован попадать в зону Лиги Европы, как минимум в квалификацию. Но чтобы оставаться на плаву, команде необходимо продавать игроков и развивать молодёжь, в том числе арендованную, чтобы клубы были заинтересованы отдавать молодёжь в «Витесс». Как, например, в случае с Эдегором. «Реал» отдал Эдегора, все увидели, как здорово он изменился в «Витессе», — следовательно большие клубы будут заинтересованы, чтобы отдавать голландскому клубу футболистов. В ситуации с Караваевым было так: Слуцкий ещё не пришёл в клуб, но владелец уже провёл переговоры и насчёт трансфера Караваева консультировался с Леонидом Викторовичем.



— Что сказал Слуцкий?

— «Да, берите. Я готов с ним работать, очень хороший трансфер. В будущем Караваева можно продать и в Россию. Он будет стоить дорого». Слуцкий понимал, что такая продажа возможна, и понимал, что претенденты на защитника с российским паспортом появятся. Но продажа такого игрока подкосила потенциал «Витесса». Наверное, это одна из двух важнейших причин, почему «Витесс» так повалился после 10-го тура. У «Витесса» крайние защитники активно поддерживали атаку, Кларк и Караваев были лидерами по количеству голевых передач за год. Кстати, это ответ тем, кто говорил, что при Слуцком команда играла в оборонительный футбол.



— В плане?

— При Слуцком «Витесс» в прошлом сезоне забил наибольшее количество мячей за 20 лет. Невозможно так забивать, играя от обороны. Любой тренер и болельщик со стажем понимают, что вовлечённость крайних защитников в атакующие действия – это критерий оценки стиля команды. Если крайние защитники имеют наибольшее количество голевых передач, то это значит, что команда играет в активный футбол. Такими защитниками были Кларк и Караваев. Потеря Караваева – серьёзный удар по потенциалу команды.

— Что ещё ударило по потенциалу?

— Потом добавилась травма Таннане. Он был бойцом – лидером по количеству фолов. Задавал определённую жёсткость в середине поля, он креативный, у него пацанские настройки. Таннане дал замечательный импульс команде. Эти две потери — ключевые. Первые туры – зажигательная команда. Были Караваев и Таннане, Базур в порядке, отлично играл полузащитник Сереро. Потом Сереро были вынуждены были продать, Караваева тоже – от такого трансфера не отказываются. Базур выбыл из-за конфликта. Таннане травмировался, найти замену ему не получилось. К тому же стало некого ставить на правый край полузащиты. Голландец Грот великолепен на тренировках, у него есть задатки, ведь он попадает в расширенный список молодёжной сборной, но на поле – это катастрофа. На тренировке – красавец, на поле – ужасен, по моему мнению. Слуцкий ему доверял практически до бесконечности, но тот не показал те качества, которые демонстрировал на тренировках. Всё это привело к плачевным результатам.



Такие команды, как «Витесс», могут играть классно при условии, что все в строю, все в нормальной форме. Как только начинаются отдельные проблемы, то всё. Если разобраться, то нынешнее турнирное положение клуба довольно объективно. И не отличается от прошлогоднего. С таким составом трудно рассчитывать на что-то выдающееся. Просто из-за удачного старта были большие ожидания.

«Слуцкий вызывает уважение». Болельщики – об отставке российского тренера Но есть и те, кто очень рад такому повороту событий.

— Общались уже со Слуцким после отставки? Как он себя ощущает?

— Он решился на трудный поступок. Наверное, психологически с каждым днём ему будет легче и легче. Надеюсь, отдохнёт, пообщается с людьми и к Новому году сможет переключиться на положительные жизненные впечатления. А пока ему нужно принять детей из своей волгоградской школы. Ребятишки во второй раз приезжают играть в Арнем. Слуцкий всё это оплачивает и курирует. Поэтому он по-прежнему в Голландии.



— Продолжат ли братья Березуцкие и Олег Яровинский работать с ним в штабе?

— С Олегом Слуцкий наверняка будет работать дальше. У них профессиональный контакт и личностный. Слуцкий и Яровинский – большие друзья, дружат семьями, но при этом Яровинский до сих пор с ним на вы, соблюдает субординацию. Даже близкая дружба этого не меняет.



Что касается Березуцких, то для них приход в «Витесс» был экспериментом. Они хотели понять, нравится ли им тренировать, горят ли они этим. Братья — уже успешные бизнесмены. У них всё в порядке с деньгами, поэтому они могут прожить и без тренерской работы. Сейчас они будут думать и решать, как строить жизнь дальше.



— Что дальше: продолжать в Европе или возвращаться в Россию?

— Возможно, на этот вопрос не ответит даже Слуцкий. Он трудоголик и человек, который хочет работать долго на одном месте: создавать коллектив, взаимоотношения между людьми. В ЦСКА, в монолитном клубе, у него это получилось. На окончательную доводку командного механизма, правда, ушло несколько лет. Наверное, теперь важно вступить в проект долгосрочный. Возможно, он летом как раз возьмётся за такой. У «Витесса» и «Халла» много общего: оба клуба были с составами на один-два года. Каждый сезон всё сильно меняется. Но одно отличие было.



— Какое?

— В «Халле» был очень специфичный руководитель, а в «Витессе» у Леонида Викторовича были рабочие и позитивные взаимоотношения с владельцем – Валерием Ойфом. Ойф не собирался его увольнять. У них были долгие разговоры о футболе, у Валерия всегда было уважение к Слуцкому. Но так или иначе получается, что две неудачи Леонида Викторовича связаны с одними и теми же обстоятельствами: радикальные изменения в составе и так далее. Он показал, что за год способен перестроиться, но всё же не может показать свои лучшие тренерские качества. И при этом нельзя сказать, что его работа в «Витессе» и «Халле» однозначно со знаком «минус».

— Почему?

— В «Халле» Слуцкий сколотил костяк команды, которая до сих пор держится в Чемпионшипе на среднем уровне. Даже в начале этого сезона там было шесть-семь футболистов, с которыми работал Слуцкий, которых он приглашал. И сейчас, несмотря на грустное прощание с «Витессом», можно сказать, что владелец не прогадал с приглашением Слуцкого.



— В чём успех?

— До этого «Витесс» был шестым, стал пятым — это плюс 750 тысяч евро дохода, к слову. Пребывание Слуцкого оправдано хотя бы этим. Плюс была продажа Караваева, клуб заработал много. Продажа Караваева и его рост – полностью заслуга Слуцкого. Леонид Викторович может занести себе в актив, что улучшил такого игрока, как Эдегор, а это однозначно плюс для репутации. Сейчас Слуцкий должен сделать сложный и философский выбор.



— Какой?

— В Европе ему вряд ли предложат команду, которая по своей философии будет сильно отличаться от «Халла» и «Витесса». Надо понять, хочет ли он дальше продолжать работать с командами, которые вынуждены продавать игроков, чтобы как-то сводить концы с концами, или следует вернуться в Россию и работать с долгосрочным проектом.