«Мне нравится глубоко думать». Футболист размышляет о космосе и смысле жизни

«Все люди постоянно вынуждены менять роли. В супермаркете, на работе, дома с подругой или другом — всегда разные социальные роли, которых требует определённый контекст. Но вы всегда намного больше, чем набор этих ролей. У всех есть какие-то глубокие стороны, которые вы скрываете или даже стыдитесь их. Мне нравится думать об этих сторонах и иметь благодаря этому более глубокие связи с моими людьми».

Нечто, что ты ожидаешь услышать от философа, говорит футболист, которому нет и 30 лет. Рикард Магьяр — центральный защитник шведского «Хаммарбю», и помимо игровой карьеры, содержавшей падения и взлёты, он занят образованием. Несколько ключевых моментов в жизни определили его стремление к знаниям.



Первый из них — переезд родителей из Мальмё в Хальмстад, когда Рикарду было 15 лет. Расставание с друзьями детства стало серьёзной травмой для подростка, и он стал больше задумываться о своём месте в жизни. Магьяр больше читал книги, чем играл в футбол, и едва не забросил игру. Родители и тренеры уговорили парня остаться в футболе, но его уже не меньше интересовал и космос.

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«Осознание незначительности человека по отношению ко Вселенной — это путь в глубокие, экзистенциальные мысли. Мы все живём, учимся, работаем, едем в отпуск, и это может дать ложное ощущение контроля, но тогда можно подумать о главной загадке жизни: какого чёрта мы вообще тут делаем? Никто не знает. И наша жизнь здесь, на Земле, для космоса составляет лишь миллисекунду.



Для меня это важная вещь, которую нужно периодически вспоминать. Конечно, это может прозвучать ужасно: мы живём миллисекунду, а затем умираем. Но если продолжать эту мысль, то приходишь к невероятной свободе. Так как мы здесь очень ненадолго и никто не может объяснить, зачем мы живём, нужно сосредоточиться на том, чтобы получать как можно больше удовольствия и расти в гуманном плане. Вы что-то пробуете, у вас не получается, но в этом нет ничего серьёзного, потому что мы всё равно исчезнем. Можно пробовать дальше», — говорит Магьяр.



В ноябре он стал бронзовым призёром чемпионата Швеции — его «Хаммарбю» проиграл чемпионскому «Юргордену» лишь одно очко. Два предыдущих успешных сезона во второй Бундеслиге за «Гройтер Фюрт» заставили клубы из высшей немецкой лиги проявить интерес к шведу, но тот предпочёл вернуться в Стокгольм. Это было и футбольное решение – «Хаммарбю» впервые за многие годы был в борьбе за титул, и человеческое — в уже обжитом доме на острове Стура-Эссинген он чувствовал себя комфортно и мог позволить себе учёбу и ночные купания в озере Меларен. «А ещё здесь есть бесплатная парковка — возможно, это последнее такое место в Стокгольме», — добавляет Магьяр.



После окончания карьеры он хочет стать врачом и много интересуется психологией — здесь свою роль сыграли и гены, так как отец Рикарда Йоран всю жизнь работал доктором, и личный опыт. В 18 лет он с друзьями отправился в США и стал там свидетелем самоубийства молодого человека, с которым недавно познакомился.

«Ему было чуть за 20, возможно. Он был классным и выглядел абсолютно нормальным человеком. Эта картина следует за мной по жизни и всегда будет следовать», — говорит футболист. В 2016-м у него тоже начались ментальные проблемы. Неудачный период в карьере наложился на болезнь отца, смерть в семье и разрыв отношений — в результате у Магьяра началась депрессия. «Не только в футбольном мире, но в нём особенно, существует культура, которая не даёт говорить о психологических проблемах. Это может расцениваться как слабость — в спортивном контексте [где нужно быть сильнее всех] это усиливает сложности, но в целом это социальная проблема», — говорит футболист. После преодоления проблем он стал послом некоммерческой организации Zero Suicide, которая помогает людям с ментальными проблемами.



Сейчас Магьяр больше задумывается над фактами, на которые большинство не обращает внимания.

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«72% всех самоубийств совершаются мужчинами, и для меня это неудивительно. Мужчинам обычно сложнее говорить о том, что они чувствуют, внутри социальной среды это табу. Или вот в новогодние праздники совершается больше всего самоубийств. Это моё глубоко личное мнение, но мне кажется, что всё это потому что Рождество и Новый год — это время, когда ты со своей семьёй. В соцсетях все рисуют картину, что все счастливы и празднуют, но для людей, которые находятся в состоянии депрессии или чувствуют себя плохо и одиноко в целом, эмоции могут быть усилены этими впечатлениями вокруг», — отмечает Рикард.



В октябре он забил в ворота «Мальмё» и не смог сдержать слёз после финального свистка. Тогда, за два тура до окончания сезона, его команда вышла на первое место, играя перед своими болельщиками. Весь второй тайм «Мальмё» не слезал с ворот «Хаммарбю», Магьяру пришлось в каждой атаке выдерживать тычки локтями от Маркуса Рузенберга, а за две минуты до конца защитник снял все вопросы, подставив ногу под навес со штрафного. Его эмоциональность, которая кажется недопустимой для центрального защитника, хорошо им контролируется в игровых ситуациях.

«Понятно, что физическая подготовка важна, но я убеждён, что именно ментальные навыки разделяют действительно хороших игроков и всех остальных. Если у тебя есть психическое равновесие, ты стимулирован и чувствуешь себя хорошо, как человек, ты действуешь более расслабленно и как футболист», — говорит он.

В «Хальмстаде» его партнёр Фредрик Ливерстам в шутку жаловался, что жить в одном номере с Магьяром просто невозможно — он до двух часов ночи говорит с тобой о космосе и жизни. В ответ Рикард смастерил табличку «Философский клуб» и повесил её на двери комнаты. В «Хаммарбю» партнёры пошли дальше: на полке в раздевалке команды они поставили Новый Завет и дали защитнику прозвище Христос. Это было как раз после возвращения Магьяра после ментальных проблем, и подтекст был очевиден: Христос воскрес, как это фигурально сделал после депрессии и сам футболист.



И это прозвище в команде — не единственное для Рикарда. Его называют Академиком, Пастором, Доктором и Врачом — всё из-за тяги к учёбе. Магьяр легко объясняет, почему его тянет к знаниям:

«Мне нравится глубоко думать. В этом тоже можно тренироваться — научиться дисциплинировать свои мысли и использовать их в качестве инструмента. Думаю, этого можно добиться, пытаясь понять себя. Почему я делаю что-то в определённых ситуациях? Почему злюсь? Почему становлюсь поникшим? То, как ты относишься к другим, является отражением того, как ты относишься к себе. Можно многому научиться, задумываясь о таких вещах». Для Рикарда важно и знание, и опыт, которое оно может дать.



Следующим летом у Рикарда Магьяра появится новый опыт. Впервые в своей карьере он примет участие в еврокубках – «Хаммарбю» вернулся в Европу спустя 13 лет отсутствия.