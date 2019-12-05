«Милан» не будет претендовать на Алексея Миранчука. Что случилось

Итальянский клуб отказался от трансфера футболиста сборной России. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука

«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, россонери было предложено подписать 24-летнего хавбека «железнодорожников», однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.



В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять Переезд в Турин – лишь красивая сказка. Но шанс в Италии у Алексея всё-таки есть.

«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» Араной. На игрока претендует и ЦСКА

«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» Гильерме Араной, который текущий сезон на правах аренды проводит в «Аталанте». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



Согласно информации источника, сине-бело-голубые рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно. На бразильца претендуют также ещё пять клубов — московский ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».



Арана перешёл в «Аталанту» на правах аренды за € 1 млн с возможностью выкупа за € 8 млн в конце августа. В этом сезоне он лишь четыре раза вышел на замену в матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 75 минут. Результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.

ЦСКА интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Венделом

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Маркус Вендел Валле да Силва может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает O Jogo.



Согласно информации источника, «армейцы» проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего хавбека. На игрока претендует также «Фламенго». «Спортинг» не намерен рассматривать варианты с арендой бразильца, однако готов продать игрока уже в зимнее трансферное окно за € 20 млн. При этом лиссабонцы хотят сохранить 20% прав на футболиста.



Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.

ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.

«Спартак» наказан за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания участникам матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).



«Делегатом было записано, что болельщики «Спартака» вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы. Помимо этого футболисты «Спартака» получили шесть жёлтых карточек.



Болельщики «Зенита» кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов «Спартака».



«Спартак» за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера — штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.



«Зенит» оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат — на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку» Сделал единственный гол «Зенита» и выдал тираду в микст-зоне уровня «тренеришки».

Фанатское объединение ЦСКА высказалось о задержаниях болельщиков «Спартака»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» выступило с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).



«По ситуации последний дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.



Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!» — приводится заявление в «инстаграме» «Людей в чёрном».

Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота Хватать без разбора – вот тактика полиции по «делу Дзюбы».

Сборная России попала в корзину сеяных дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21. Сборная России оказалась в 1-й корзине дивизиона B.

Дивизион B



Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Колобков: задача сборной России — войти в топ-10 в рейтинге ФИФА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что перед сборной России поставлена задача войти в первую десятку в рейтинге ФИФА.



«Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас всё получается», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.



В настоящее время сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

Российская футболистка Трушкина погибла в ДТП

Российская футболистка Алёна Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша».



Трагедия произошла вчера, 3 декабря, вечером на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка находилась за рулём легкового автомобиля, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.



Трушкина выступала в составе таких команд, как омский «Иртыш», «Уфа» и красноярский «Енисей». Футболистка провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России в составе красноярского клуба. Также Трушкина становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе команды Сибирского федерального университета.