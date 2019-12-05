Грустное возвращение Моуринью в Манчестер. Проиграл и едва не получил травму

Жозе Моуринью вернулся на «Олд Траффорд», чтобы встретиться с «Манчестер Юнайтед» впервые с тех пор, как он был уволен из клуба. Произошло это почти год назад – 18 декабря 2018 года. Под руководством Особенного манкунианцы набирали в среднем за матч 1,89 очка в АПЛ. У сменившего португальского тренера Уле-Гуннара Сульшера статистика была похуже – 1,66 очка. Моуринью наверняка знал об этих цифрах, которыми при желании мог козырнуть, приложив ладонь к уху.

«Я не злодей и не враг для «Манчестер Юнайтед», но буду пытаться у них выиграть. Думаю, что они так же будут смотреть на меня. Сульшер — тот, кто постарается выиграть матч для болельщиков «МЮ». Поэтому, конечно же, они будут поддерживать его, а не меня. «Манчестер Юнайтед» остался в моей книге историй. Эта глава закрыта. Я многому научился за всё то время, что был в клубе, но теперь я оцениваю их как соперника», – поделился своими чувствами Моуринью накануне игры.

Как Моуринью захромал

Моуринью и Сульшер обнялись перед стартовым свистком, «Олд Траффорд» тоже вроде бы нормально принял своего бывшего тренера, но с началом игры улыбка быстро исчезла с лица Особенного. «Манчестер Юнайтед» переигрывал «Тоттенхэм». У гостей не получался какой-то вразумительный прессинг, из общекомандных действий при обороне выпадал Дели Алли. Зато у хозяев чётче просматривалась идея прессинга, они успешно загоняли соперника на его левый фланг. Конечно, команде Сульшера повезло забить быстрый гол, реализовав первый же момент, однако всё было по делу. Ошибся голкипер «шпор» Пауло Гассанига, пропустивший в ближний угол после удара Маркоса Рашфорда.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тем не менее тот же Гассанига ещё в нескольких эпизодах выручил «Тоттенхэм», а каждый удар Рашфорда, пробившего до перерыва четыре раза, представлял большую опасность. Любопытно, что по статистике у Маркуса стало 15 мячей в 34 матчах при Сульшере, тогда как под руководством Моуринью у него было такое же количество голов в 81 игре.

«Тоттенхэм» проиграл первый тайм по ударам – 3:8 (в створ – 2:4). Не наиграл на гол, однако реализовал свой момент. За пять минут до перерыва наконец-то по-настоящему сработал прессинг команды Моуринью, а в концовке эпизода перевесило индивидуальное мастерство Алли, который ловким движением оставил за спиной Фреда и Эшли Янга. С мячом Алли всё-таки невероятно хорош!

Видео доступно на «Чемпионате».

Самым же ярким моментом первого тайма стало единоборство Гарри Уинкса и Даниэля Джеймса, после которого едва не получил травму Моуринью. Валлиец по инерции влетел в португальца. Жозе захромал, тем не менее замену в тренерской зоне просить не стал.

Как Рашфорд сделал победу «МЮ»

Второй тайм тоже начался для команды Моуринью с пропущенного гола. Неугомонный Рашфорд воспользовался тем, что Серж Орье не самый умный защитник и ворвался в его зону, где был сбит Муссой Сиссоко. Оппонент и задел его, и на ногу наступил. Сам же Рашфорд реализовал пенальти, увеличив количество забитых при Сульшере мячей.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во всех трёх предыдущих матчах «Тоттенхэм» при Моуринью пропускал по два гола, но забивал три-четыре и побеждал. В стремлении повторить камбэк из игры Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» португалец снова вспомнил о Кристиане Эриксене, который по-прежнему настроен на уход из лондонского клуба, и сделал акцент на подключения Орье. Сульшер в свою очередь в качестве контрхода перебросил налево работоспособного Джеймса.

«Тоттенхэму» не хватило креатива и мощи, а «Манчестер Юнайтед» эффективно сыграл на удержание, отложив прогнозируемую отставку Сульшера. После перерыва гости превзошли хозяев всего на один удар – 5:4 (в створ – 3:3). Рашфорд – несомненно, игрок матча. Манкунианцы опять обошли в таблице «шпор», на одно очко.