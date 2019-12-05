«Ливерпуль» и «Эвертон» выдали крутое дерби. Голевые передачи Мане – красота!

Мерисайдское дерби удалось! «Ливерпуль» и «Эвертон» выдали на «Энфилде» крутой матч с большим количеством голов. Команда Юргена Клоппа одержала четырнадцатую победу в пятнадцати турах АПЛ и по-прежнему опережает своего ближайшего преследователя «Лестер» на восемь очков, а «Манчестер Сити» – на одиннадцать.

В основе красных неожиданно не оказалось вратаря Алисона, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. «Мы сделали перестановки, чтобы привнести свежесть в игру, – объяснил Клопп. – Пошли на это, потому что можем себе это позволить. Я должен проявить уважение к ребятам, и я много раз говорил, насколько мне нравится наш состав. Пришло время его использовать. Состав на сегодняшний матч обусловлен тем, что игра, по нашему мнению, будет очень напряжённой. Для этого нужны свежие ноги. Мы стараемся их задействовать».

«Свежие ноги» «Ливерпуля» бежали хорошо. Уже на 6-й минуте Дивок Ориги открыл счёт с блестящего паса Садио Мане. Претендент на «Золотой мяч» вытащил со своей половины мяч, которым играли на «Энфилде», после чего вырезал идеальную передачу к линии штрафной. Ориги оставалось только обыграть голкипера и поразить пустые ворота.

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Ещё через 11 минут победитель Лиги чемпионов и лидер АПЛ увеличил своё преимущество. Опять в качестве ассистента выступил Мане, сделавший хитрую скрытую передачу на влетевшего в штрафную Шердана Шакири. Швейцарец отметил голом первое появление в основе «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

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«Эвертон» не развалился, а ответил вскоре голом Майкла Кина. Защитник, оставшийся у чужих ворот после «стандарта», воспользовался удачным отскоком.

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Тем не менее к 45-й минуте «Ливерпуль» выигрывал с крупным счётом. Ориги оформил дубль, убежав от двух защитников после длинного паса из глубины от Деяна Ловрена. Бельгиец всё исполнил очень технично: первым касанием обработал мяч, а вторым перекинул через голкипера. Кстати, Ориги уже пять раз забил в дерби. Чаще него «Эвертон» огорчали лишь двое – Стивен Джеррард и Робби Фаулер.

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В концовке тайма забил и сам Мане: Садио разогнал быструю контратаку от своих ворот, завершив её ударом с линии штрафной после передачи Трента Александра-Арнольда.

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До перерыва «Эвертон» сумел ещё раз сократить разрыв. В компенсированное время Ришарлисон открылся под кросс с левого фланга и попытался пробить головой. Вышло даже лучше, чем могло быть. Мяч угодил в плечо бразильцу, а от него благодаря удачному рикошету влетел в сетку.

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Второй тайм получился скучным на фоне первого. Команды смогли забить на пару всего один гол. «Ливерпуль», контролируя игру, всё-таки одержал крупную победу. На 90-й минуте вышедший на замену Фирмино и Жоржиньо Вейналдум «подожгли» штрафную «Эвертона» и голландец нанёс неотразимый удар в дальний угол.

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Решение Клоппа по составу оправдало себя, а его коллегу Марко Силву, похоже, уволят. О возможной отставке португальца писали ещё до игры с «Ливерпулем».