Мане напомнил, кто на самом деле лучший в «Ливерпуле»

Наконец-то Садио Мане признали. В голосовании за «Золотой» мяч сенегалец занял четвёртое место, а уже через пару дней подтвердил статус одного из лучших футболистов мира прямо сейчас.

На матч с «Эвертоном» Клопп оставил на скамейке Салаха и Фирмино. И выставил такую же атакующую тройку как в том самом матче с «Барсой» в полуфинале ЛЧ: Шакири-Ориги-Мане.

Марку Силва решил обезвредить «Ливерпуль» схемой с пятью защитниками, отказавшись от короткого розыгрыша в защите, чтобы а) не дать себя запрессинговать б) создать компактность при позиционной обороне в) не дать соперникам вылетать в контратаки.

Все это работало, но только первые пять минут. После углового «Ливерпуль» выбежал в контратаку, но «Эвертон» был готов: Ориги и Мане организованно встречали четверо игроков «Эвертона». В такой ситуации контратака обычно гасится из-за отсутствия свободных зон для передач. И единственное, что может сделать атака при таком раскладе –выдать тончайший и своевременный и грамотно открыться. И «Ливерпуль» это сделал.

Да, Ориги классно открылся. Но гениален в эпизоде с первым голом был, конечно, Садио Мане. Аккуратная, точнейшая, супер своевременная передача – и вся оборона «Эвертона» разрезана.

Дальше «Ливерпуль» убивал план «Эвертона» дальними передачами центральных защитников и умными открываниями, конечно же, Садио Мане. Второе такое открывание – и голевой пас на Шакири. Третий гол был забит точно так же – только уже классно открылся Ориги, а пас отдавал не ван Дейк, а Ловрен.

«Ливерпуль» и «Эвертон» выдали крутое дерби. Голевые передачи Мане – красота! Команда Клоппа справилась даже без Алисона и Салаха.

К концу тайма Силва отреагировал на то, как Мане раскромсал на фланге Сидибе, и поменял его на Бернарда, перестроившись на четыре защитника вместо пяти.

«Ливерпуль» получил больше свободы для контратак. И сразу этим воспользовался. И снова – за счёт гениальности Мане. После углового Мане принял мяч на подборе, изящно развернул Ивоби, отдал пас Тренту и рванул к чужой штрафной. Там получил обратку от Арнольда и: на скорости, первым касанием, неродной левой ногой – в ближний угол.

Первый тайм, 1+2 от Садио– результат сделан. Во втором Мане еще не реализовал два стопроцентных момента. Но прямо сейчас он – лучший бомбардир «Ливерупля» во всех турнирах. У него 13+7 в 21-м матче.

Вероятно, у «Ливерпуля» прямо сейчас есть только два незаменимых игрока. Ван Дейк, организующий оборону и придающий уверенности всей команде. И Мане, идеально знающий систему Клоппа, умеющий играть на любой позиции в атаке, всегда отрабатывающий в обороне, дико стабильный и умный.

О стабильности. Слова Клоппа: «Он всегда играет на фантастическом уровне, даже когда у всей команды плохой отрезок или матч. В этом и есть его истинный уровень».

Об универсальности. Первый сезон Мане в «Ливерпуле» отыграл на правом фланге. Второй – на левом. Последние два сезона – чаще всего на левом, но легко заменяет Салаха на правом. И Фирмино в центре. Клопп перепробовал много вариантов, когда пытался заменить отсутствующего Фирмино (доходило даже до Вейналдума), но лучше всего с ролью Роберто справлялся именно Мане; это показатель, насколько хорошо Садио понимают систему тренера.

Об умных открываниях, которыми Мане казнил «Эветртон». Снова слова Клоппа: «Все говорят о скорости его ног, и это правильные комплименты. Но у Садио и потрясающая скорость мышления. Это еще более потрясающее его качество».

О стабильности. Мане пять сезонов подряд забивает в АПЛ 10 и больше голов. В этом – у него уже девять (в 14 играх). В прошлом Садио стал лучшим бомбардиром АПЛ (22 гола, ни одного с пенальти). При этом Мане даже не нападающий; и его позиция и задачи на поле – более оборонительные, чем у Салаха.

Об уникальной выносливости. В позапрошлом сезоне Мане отыграл 44 матча, дошел до финала ЛЧ, потом играл на ЧМ, отдохнул две недели, уже в августе сыграл в первом туре АПЛ.

В прошлом сезоне Мане пропустил всего три игры, сыграв в 50 матчах за клуб. После, почти не отдыхая, поехал на Кубок Африки, где с Сенегалом дошел до финала.

Сезон-2018/19 начался для Садио 12 августа и закончился 20 июля – он беспрерывно играл в футбол 11 месяцев (и не забывайте, на каком уровне). Для лучшего понимания: он выходил на поле в среднем каждые пять дней.

В этом сезоне Мане снова играет почти без отдыха – принял участие во всех играх «Ливерпуля», кроме кубковых английских.

Да, понятно и так, что голосование «Золотого мяча» спорная штука. Надо ещё спасибо сказать, что Мане дали четвёртое место. Но если трезво –нужно сильно подумать, кто должен был бороться с Месси за первое место: ван Дейк или Садио.

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда Дело не в Месси.

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