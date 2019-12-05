«Дальше посыпались претензии». Подробности нашумевшего ДТП с участием Смертина

Директор по региональной политике и бывший футболист сборной России Алексей Смертин попал в неприятную ситуацию. 18 ноября, выезжая с придомовой территории, он задел машину соседа, а потом скрылся с места ДТП. Теперь ему грозит лишение прав или арест до 15 суток.
Оставив место ДТП, Смертин написал хозяину машины смс, в котором пообещал компенсировать нанесённый ущерб. Оказалось, что автомобиль соседа находится в лизинге, и его можно ремонтировать только в определённых авторизованных центрах. Автосервис выставил Смертину счёт на сумму 300 тыс. рублей.
Видео, опубликованное телеграм-каналом Baza, мгновенно разлетелось по всей Сети. Теперь видеоматериал будут изучать в ГИБДД. Алексею грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Видео доступно на «Чемпионате».
Позиция Смертина
Сам Алексей выступил с заявлением, прокомментировав новости в прессе о том, что он скрылся с места ДТП.
«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.
Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло.
Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за «внутренние повреждения». Я попросил выставить реальный счёт и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счёт, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинён. К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», — сообщил Смертин «Чемпионату».
Болельщик «Динамо»
Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к Смертину, сосед является болельщиком московского «Динамо» и часто обсуждает футбол с Алексеем. После ДТП лично они не виделись, а на протяжении двух недель со стороны владельца пострадавшей машины не было никаких сообщений и претензий.
«Дальше посыпались претензии и требования о немедленной оплате, хотя Алексей хотел провести всё официально по бумагам. После этого случая машину соседа он не видел. Лично они тоже не виделись. А потом появилось сообщение о внутренних повреждениях. Такое возможно, мы не отрицаем. Мы всего лишь попросили всё сделать документально», — сказал источник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
Чем закончится история, пока непонятно, но уже сейчас большинство СМИ сообщили, что Смертин якобы скрылся с места ДТП. Хотя, как видите, в этой истории всё не так однозначно, как кажется.
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