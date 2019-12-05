«Луч» без энергии и денег. Что, опять?

У «Луча» давно сложилась репутация одного из самых проблемных клубов ФНЛ и всего российского футбола. С 2016 года команда испытывает хронические финансовые проблемы и всё это время балансирует на грани вылета в ПФЛ. В коллективе огромная текучка кадров: лишь 8 из 27 игроков состоят в клубе больше года, что и неудивительно – на одних «дошираках» далеко не уедешь и семьи не прокормишь.

За четыре года в «Луче» сменилось 12 главных тренеров. Не «выжил» даже харизматичный Григорян. Дальневосточные «ультрас» (да, такие тоже есть) выжили из клуба талантливого оратора. Фанаты не простили Александру Витальевичу уход из клуба в 2014 году и были оскорблены в лучших чувствах, когда он принял самого принципиального противника «Луча» – соседний «СКА-Хабаровск». Церемониться с «изменником» не стали – взяли да и бросили петуха в тренера. Прямо во время матча.

Время петуха. Самое дикое увольнение тренера в России (фото, видео, ад) Григорян, фанаты, оскорбления, угрозы, пранки, ФСБ, суд, тюрьма. Это история «взорванных пуканов» — всё как мы любим.

В этом сезоне «Луч» с трудом прошёл лицензирование для участия в ФНЛ. Клуб из Владивостока несколько раз был на грани банкротства, но чудом оставался на плаву. Тем не менее проблемы с финансированием не самоликвидировались. Сегодня в Сети появилось открытое письмо сотрудников клуба, в котором они обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.



Основные тезисы петиции:



— клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства;



— проблемы прошлых лет не решены и тянутся из года в год;



— зарплата работникам «Луча» не выплачивается три месяца;



— трудовая деятельность сотрудников клуба приостановлена с 5 декабря 2019 года.



Помимо игроков и работников «Луча» к забастовке присоединились сотрудники Центра подготовки юных футболистов, в котором занимается более 300 детей.

Фото: fc-luch.com

Финансирование клуба на данный момент осуществляется из двух источников. Первый — администрация Приморского края, второй – компания «Аква-Ресурсы». При этом и те, и другие заявляют, что обязательства перед «Лучом» выполняются в полной мере. В настоящий момент остро стоит вопрос о погашении текущих задолженностей, но повод для оптимизма всё же есть. В ближайшее время должна состояться встреча губернатора Приморского края со спонсорами, где будет рассмотрен вопрос «о финансовом участии в жизни клуба».

Хочется верить, что многострадальный клуб и на этот раз справится с проблемами и останется в лучшей лиге мира. В «футбольной небесной лиге» и без него уже тесно…