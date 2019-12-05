Слуцкий может возглавить АЕК. Будет трудно: денег нет, зато есть бешеные фанаты

4 декабря технический директор АЕКа посетил Амстердам, чтобы встретиться с Леонидом Слуцким. Он предложил российскому специалисту, который только-только покинул «Витесс», контракт на полтора года и дал время подумать до пятницы/субботы. По нашей информации, в России к нему ещё проявляли интерес «Динамо» и «Рубин», но в первом случае всё неплохо получается у Кирилла Новикова, а в Казань Слуцкий вряд ли поедет. Так что, с большой долей вероятности, Леонид Викторович переедет в Афины.

О том, что говорят о возможном назначении Слуцкого в Греции, рассказывает журналист Sport24.gr Василис Темпелис.

— Слуцкий на данный момент самый главный вариант для АЕКа, — говорит он. — Клуб старается выбирать оптимальные варианты, имея не самые большие ресурсы. Лично для меня это высококлассный тренер, поэтому неудивительно, что он претендует на этот пост. Слуцкий достаточно известен в Греции – греки помнят его ещё по ЦСКА, который играл с ПАОКом и АЕКом.



Специалист, который тренировал АЕК в этом сезоне, откровенно провалился, поэтому президент решил уволить его и спортивного директора. Его должность занял Илья Ивич, как по мне, лучший кандидат на этот пост. В нужное время в клубе появился правильный человек. Если придет и Леонид, это будет ещё одним верным решением. Да, он столкнётся с трудностями в самом начале, потому что у клуба очень маленький бюджет, но он справится – и ещё принесёт сюрпризы.

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Надо признать, что российские тренеры не считаются топами в Европе, но греческие болельщики очень воодушевлены возможным развитием событий, — добавил Темпелис.



Сейчас прошлогодний чемпион занимает пятое место – от «Олимпиакоса» и ПАОКа его отделяет 10 очков. Темпелис говорит, что в раздевалке стоит не самая благоприятная атмосфера из-за перемен в руководстве, денег у клуба совсем мало, поэтому в этом сезоне будущей команде Слуцкого вряд ли удастся побороться за титул.

Слуцкий был слишком другим для Нидерландов. Его держали только результаты А когда результаты ушли, игровой ответ так и не был найден.

Что ещё можно рассказать о греческом клубе?

АЕК 12 раз становился чемпионом Греции. Но 11 из них – в прошлом веке. До сезона 2017/18 афинский клуб 24 года был без золотых медалей. Но мог бы ждать и ещё: АЕК стал чемпионом, потому что Иван Саввиди выбежал на поле с пистолем, и главному конкуренту в борьбе за титул ПАОКу засчитали техническое поражение.



АЕК играет на Олимпийском стадионе вместимостью 69 тыс. Полностью он не заполняется, но на матчи стабильно ходит около 30 тысяч. Играть на старенькой (пусть и исторической) арене клубу осталось немного: совсем скоро у них появится своя.

АЕК – небогатый клуб. Общая трансферная стоимость – 39,5 млн евро. Самый дорогой игрок в команде, Марко Ливая, оценивается в 4 млн евро. Он, кстати, с 2014 по 2016 играл в «Рубине».



У АЕКА сумасшедшие болельщики. Помните, что они устроили на матче с «Аяксом» в прошлом году? Они и не так могут.

Интересно, как Слуцкий встроится в эту систему.