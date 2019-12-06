У вратаря сборной Германии русские корни: любит пельмени, считает Анапу раем

«Чемпионат» и Окко Спорт запускает серию интервью со звёздами АПЛ. Её первым героем стал голкипер сборной Германии Бернд Лено. Прошлым летом он перешёл в «Арсенал» и теперь стал одним из самых ярких игроков лондонского клуба.
У Лено русские корни, а его родителей зовут Виктор и Роза. До переезда в Германию они жили в Анапе, где родился брат Лено, Даниэль. Поэтому в детстве Бернд свободно говорил по-русски и многое знает о России.
— Помните что-то на русском языке?
— Кое-что понимаю. Говорить очень сложно, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться с родителями на русском. Когда родители переехали в Германию, им пришлось активно учить немецкий язык. При этом они продолжали общаться с нами по-русски, хоть это и было очень тяжело.
— Сколько русских слов вы можете произнести?
— Очень много. Например, «добрый день». Много чего могу сказать по-русски, но мне очень сложно складывать из слов предложения.
Видео доступно на «Чемпионате».
— Знаем, что вы бывали в России. Расскажете?
— Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлён. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — всё это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное. Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени.
— Бывали где-то ещё помимо Анапы?
— Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Санкт-Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия — очень красивая страна.
— Слушаете русскую музыку?
— Лично я не особо, но у моего брата много русских друзей, которые её любят, поэтому я знаю некоторых исполнителей из России. Например, Диму Билана.
— Как насчёт нашей кухни?
— Очень её люблю. Когда приезжаю к родителям, постоянно ем борщ, пельмени, плов. Моим немецким друзьям тоже нравятся эти блюда. Когда они обедают вместе с нами, всегда говорят, что русская еда — потрясающая.
Видео доступно на «Чемпионате».
VAR, пенальти
— Перейдём к футболу. С появлением VAR в АПЛ рефери всё чаще ставят пенальти. Ощутили?
— Согласен, пенальти становится всё больше. Но я должен признать, что не понимаю до конца всех этих правил. Рефери в очень похожих ситуациях то ставят на точку, то нет. Нам пытались объяснить эти правила перед сезоном в специальном видео. Но это не складывается в какую-то систему.
— Что это изменило при подготовке к матчам?
— Теперь игроки специально тренируют пенальти, понимая, что вероятность получения такого шанса будет довольно высокой. Поэтому да, VAR действительно повлиял на футбол. И я не уверен, что мне это нравится.
— То есть скептически относитесь к системе?
— Конечно, иногда с её помощью можно верно определить офсайд или удаление. Но очень странно, когда ты отмечаешь гол, а потом смотришь на судью и думаешь: «А стоит ли отмечать?». Или когда болельщики уже празднуют гол на трибунах, а судья его не засчитывает. Не думаю, что VAR это хорошо с точки зрения тех эмоций, которые даёт футбол. Лично мне футбол без VAR нравился больше. Но не мне решать, нужен он или нет.
— По части отражения пенальти вы в полном порядке. Сможете дать совет на этот счёт другим вратарям?
— Это очень сложно. Иногда я могу отразить семь или восемь пенальти, а потом пропустить десять подряд. Тут очень важна психология, в такие моменты нужно понять, о чём думает нападающий. Возможно, следует сделать что-то, чтобы заставить его нервничать, сломать ментально. А ещё нужно немного удачи — тогда шанс отразить пенальти будет гораздо выше.
— Чей пенальти отразить сложнее всего?
— Для меня — Лионеля Месси. После его разбега он так сильно бьёт в верхний угол, что нет никаких шансов отразить этот удар.
«Вест Хэм», задачи
— Как вам атмосфера в команде перед матчем с «Вест Хэмом»?
— Сейчас у нас не лучшее время и мы не на пике форме. Но атмосфера остаётся хорошей. Получаем от неё удовольствие, и это сейчас самое главное. Мы не до конца уверены в себе, но всё ещё показываем правильное отношение к игре.
— «Арсенал» пока выступает не лучшим образом...
— Да, у нас было не много удачных матчей, но мы продолжаем упорно работать. Хотим вернуть уверенность, чтобы снова испытывать удовольствие от побед.
— Какие задачи стоят перед вами на этот сезон?
— Хотим выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов. Если добьёмся этих целей, все будут счастливы и можно будет ехать на заслуженный отдых.
Видеоверсию интервью смотрите в программе «Окколесица» на канале Окко Спорт.
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