ЦСКА сделал предложение новому форварду. Боженика сравнивают с Левандовским

ЦСКА нацелен на нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика. Московский клуб уже сделал предложение по поводу приобретения 20-летнего игрока, которого Transfermarkt оценивает в подъёмную даже для считающих каждый рубль красно-синих сумму 650 тыс. евро. Представляем потенциального новичка команды Виктора Гончаренко.

Что известно о возможном трансфере словака?

«Чемпионат» ещё во вторник сообщил о желании «армейцев» заполучить Боженика. Переход Роберта может состояться зимой, причём на выгодных для ЦСКА условиях аренды с правом выкупа. Теперь же эту информацию подтвердил и представитель нападающего на словацком рынке.

«Наше агентство IF Management представляет интересы Боженика с 1 декабря, – сообщил агент Мартин Петраш в интервью для «Sport Aktuality». – Нам известно о предложении ЦСКА, которое было сделано «Жилине». Оно очень интересное, но мы не хотим торопиться, а хотим, чтобы все стороны были счастливы. Благодаря выступлениям Роберта за клуб и за сборную заинтересованность в его услугах проявляет всё больше клубов. Наше агентство ждёт предложений из Германии и Италии. Сейчас есть только одно конкретное – от постоянного участника итальянской Серии А».

Согласно словацким СМИ, на Боженика претендует «Дженоа», находящийся в зоне вылета Серии А. Сам Роберт мечтает уехать в топовый европейский чемпионат, поэтому пока отказывается от варианта с Россией. Его контракт с «Жилиной» действует до лета 2022 года.

Кто такой Роберт Боженик?

В Словакии Боженика считают большим талантом и сравнивают со знаменитым центрфорвардом «Баварии» Робертом Левандовским. Игрок «Жилины» обладает хорошими габаритами (рост – 188 см, вес – 81 кг) и очень непредсказуем в чужой штрафной. «Это высокий и физически сильный правоногий нападающий, – отмечается в его характеристике от InStat. – Он способен удерживать мяч благодаря своей мощи. Ориентирован на разрывающие линию обороны прорывы, но не всегда понимает, как правильно открываться».

Поскольку Боженик ещё молод, у него есть заметные недостатки. Очевидно, с ними связаны и перепады результативности. Роберт только в начале прошлого сезона дебютировал в словацком высшем дивизионе. В первой части чемпионата стал настоящим открытием, забив 11 голов в 22 матчах. Но потом, когда во второй части сезона шесть лучших команд страны повели борьбу за золото в чемпионской группе, Боженик не мог забить на протяжении девяти матчей подряд. «Жилина» опустилась со второго места на четвёртое, осталась без еврокубков. Лишь в последнем туре Роберта прорвало – он оформил дубль.

Нынешний сезон тоже получается неровным для нападающего. В первых трёх и последних семи турах чемпионата Боженик не забил ни одного гола. Зато в шести матчах августа-сентября стал автором трёх голов и четырёх голевых передач. Возможно, скауты ЦСКА не оценили бы Роберта в полной мере, если бы не его выступления за национальную команду.

Боженик появился в сборной Словакии в июне 2019-го. В день дебюта отметился голевой передачей в товарищеском матче с Иорданией. Тренер Павел Хапал поверил в молодого нападающего. Роберт получил место в стартовом составе, а в последних пяти играх забил четыре мяча. Его голы сборным Венгрии и Азербайджана в отборочных встречах Евро-2020 стали победными, кроме того, Боженик поразил ворота сборной Хорватии в квалификации чемпионата Европы и Парагвая в товарищеском матче. Видимо, в «Жилине» ему просто не хватает ассистентов такого класса, как в национальной команде.

Новый нападающий – замена Чалову?

Боженик может рассматриваться в качестве сменщика Фёдора Чалова или вообще как замена лучшему бомбардиру чемпионата России прошлого сезона. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев недавно признался, что клубу пока так и не удалось найти нападающего, который был бы подходящей кандидатурой по соотношению цена-качество. По-видимому, Роберт стал той самой долгожданной находкой спортивного департамента клуба.

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Две недели назад Sky Sports сообщил, что «Челси» и «Кристал Пэлас» продолжают следить за Чаловым и обсуждать возможный трансфер российского нападающего в зимнее трансферное. По данным источника, видеть 21-летнего игрока в «Челси» желает лично Роман Абрамович, а «Кристал Пэлас» готов потратить на Чалова до 30 млн евро. По этой причине «армейцы» начали активные поиски нового снайпера. Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил слухи:

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определённо стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте. Думаю, если бы Фёдор перешёл к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА», – сказал Ходжсон в интервью для «Окко Спорт».