«У ЦСКА достаточно закрыть трёх футболистов». Прогнозы на 19-й тур РПЛ

Вот мы и увидели худший тур этого сезона. Впрочем, чисто технически может быть и ещё меньше очков у участников, хотя, казалось бы, меньше некуда. 13 очков на троих и две новые строки в таблице худших результатов. Правда, пока без занесения, матч «Сочи» — «Оренбург» сыгран не был, так что ситуация ещё может улучшиться.

Худшие результаты



Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Максим Ерёмин — 5 (15-й тур)

Александр Титеев — 5 (2-й тур)

Александр Алейников — 5 (5-й тур)

Андрей Пархоменко из Ростова-на-Дону угадал разницу в игре «Зенит» – «Спартак» — это 3 очка.

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов предсказал разницу в матче «Ахмат» — «Рубин» и исход встречи «Зенит» – «Спартак — это 4 очка.

Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Ахмат» – «Рубин» и исход игры «Зенит» – «Спартак». Сумма — 6 очков.

Таблица после 18-го тура

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«Провальный трансфер» тащит «Динамо» наверх. Филипп стремительно раскрывается Уникальный футболист для нашего чемпионата.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, известный российский футболист:

«Зенит» — «Динамо» — 1:1

«Зениту» предстоит сложная игра в Лиге чемпионов. Могут произойти какие-то изменения, кто-то может не сыграть, а кто-то поберечься. У петербуржцев сейчас плотный график, поэтому наверняка будет ротация. «Динамо» прибавило в последних матчах. С «Локо» сыграли хорошо, они сейчас на кураже и могут спокойно зацепиться за очки. Поставлю на ничью.



«Арсенал» — «Локомотив» — 1:2

Москвичи распрощались с Лигой чемпионов, «Локомотиву» думать о постороннем уже не приходится, нужно набирать очки и уйти с победой на зимнюю паузу. Несмотря на то что туляки на выезде обыграли ЦСКА, домашние результаты у них похуже, поэтому поставлю на «Локомотив».



«Тамбов» — «Оренбург» — 2:1

У «Тамбова» поменялась игра, ребята играют, может поменялась схема, настроение. Первушина никто не знал до этого, но при нём команда играет и набирает очки. В последних играх они достойно выглядели, и я надеюсь, что в этом матче они добьются победы.

«Краснодар» — ЦСКА — 2:1

У «Краснодара» вторая игра дома, сыграли вничью с «Тамбовом» и сейчас кусают локти, потому что не смогли их обыграть. Плюс у них в Лиге Европы будет последний тур. «Краснодар» по игрокам получше «армейцев». У гостей многое зависит от трёх футболистов, и если их закрыть, то ЦСКА вряд ли что-то придумает. У «Краснодара» побольше креатива, но по игре с «Тамбовом» было видно, что они в свежести не превосходят соперников. Но всё же рискну поставить на «Краснодар».



«Ахмат» — «Уфа» — 1:1

Две команды одинакового уровня, потому что у нас в РПЛ с 7-го по 16-е места все команды равны. Поставлю на ничью.



«Крылья Советов» — «Урал» — 1:1

Эти команды тоже равны. «Крылья» докатились уже до низа турнирной таблицы, хотя недавно шли на шестом месте и многие говорили, что у них всё здорово. Выделить одну из команд трудно, поэтому поставлю тоже на ничью.



«Сочи» — «Рубин» — 1:0

Поменяй эти команды майками, и никто не узнает, кто где. «Сочи» надо пытаться покинуть последнее место. По составу они не уступают казанцам. Рискну поставить на победу «Сочи»



«Спартак» — «Ростов» — 2:2

«Ростов» попал в полосу неудач, много матчей не может выиграть. «Спартак» до сих пор непонятно в какой футбол играет. При Тедеско ничего не поменялось — как были игроки нормальные, так они и остались в команде. Уделяют много внимания главному тренеру, а толку от него? Бегает, прыгает и всё. Ростовчане ни по игре, ни по составу не уступают москвичам, поэтому ставлю на ничью.

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Прогноз читателей

Константин Першин (Хабаровск):

«Зенит» — «Динамо» — 2:0

«Зенит» выглядит достаточно уверенно по игре, плюс «скамейка» позволяет Семаку уверенно играть на два фронта.

«Арсенал» — «Локомотив» — 1:2

У «Локомотива» одна победа в последних пяти турах, но команда идёт на втором месте. На зимний перерыв команда Сёмина эту позицию сохранит.

«Тамбов» — «Оренбург» — 2:1

На счету «Оренбурга» три гостевые победы, эта команда очень опасна на чужом поле, но скажется двухнедельная пауза из-за переноса матча с «Сочи». У «Тамбова» в последних пяти матчах три победы и ничья в Краснодаре, команда на подъёме.

«Краснодар» — ЦСКА – 1:1

ЦСКА играет нестабильно, но на сильных соперников собирается. В первом круге были обыграны «Локомотив» и тот же «Краснодар», была ничья в Питере. «Краснодар» не проигрывает в 8 матчах, но 5 из них — ничьи. Вот и здесь будет равенство.

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«Ахмат» — «Уфа» — 1:1

У «Ахмата» 5 матчей поражений (4 ничьи), у «Уфы» 4 матча без поражений (3 ничьи). «Ахмат» последние 3 матча дома сыграл вничью, «Уфа» не проиграла в 2 последних выездных матчах. Вывод очевиден.

«Крылья Советов» — «Урал» — 0:0

Самарцы в последних пяти матчах один раз сыграли вничью и четырежды проиграли, не забив ни одного гола! «Урал» в четырёх из последних пяти матчей сыграл 0:0.

«Сочи» — «Рубин» — 1:1

У обеих команд всё плохо и по 6 матчей без побед. «Сочи» пропускал последний тур. Поставлю на ничью.

«Спартак» — «Ростов» — 1:0

«Ростов» к зимней паузе рассыпался, больше из-за финансовых проблем, хотя, может быть, спад с деньгами не связан. Но «Спартак» выиграет.

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Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор «Чемпионата»:

«Зенит» — «Динамо» — 2:1

Беспроигрышная серия динамовцев тянется шесть матчей. Когда-то она должна оборваться. Гостевой поединок с лидером чемпионата – самый подходящий для того случай. Но поскольку бело-голубые не только не проигрывают, но и постоянно забивают, поставлю на 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Арсенал» — «Локомотив» — 1:1

Туляки превратились в гостевую команду и «грозу авторитетов». Две последние победы «пряники» праздновали в Москве – над «Спартаком» и ЦСКА. А вот на своём поле они не выигрывают с 25 августа, потерпев в шести проведённых с тех пор матчах три поражения при трёх ничьих.



Играющий на два фронта «Локомотив» поздней осенью редко радует своих болельщиков. За последние полтора месяца он одержал лишь одну победу – в Саранске над «Тамбовом». А в Туле в два своих предыдущих приезда уступал со счётом 0:2. Интересно, что в девяти очных матчах этой пары лишь однажды фиксировалась ничья. Пора бы этому случиться во второй раз.

«Тамбов» — «Оренбург» — 0:0

Обе команды сражаются за выживание и на первом месте для них – результат. «Оренбург», с учётом Кубка России, уже пять матчей не проигрывает в гостях. Предсказываю равную, безголевую борьбу.



«Краснодар» — ЦСКА – 2:1

Хозяева поля не проигрывают 10 официальных матчей подряд и наверняка захотят закрыть год домашней победой над серьёзным соперником. ЦСКА смотрится потяжелее. В шести последних матчах, сыгранных в Краснодаре, «армейцы» потерпели четыре поражения. Поставлю на победу «быков».



«Ахмат» — «Уфа» — 1:0

В последнем туре «Уфа» добилась неожиданной победы в Самаре, заставив от радости танцевать своего тренера Вадима Евсеева на столе. «Ахмат» неделю назад недобрал два очка в компенсированное время от вроде бы уже выигранного домашнего матча с «Рубином» — 1:1. И то был несчастный случай в виде рикошета. Грозненцы не побеждают дома в РПЛ семь матчей подряд. Пора этой серии прерваться. Фортуна им явно задолжала.



«Крылья Советов» — «Урал» — 0:0

Самарцы в пяти последних турах набрали лишь одно очко и, разумеется, с утроенной энергий будут биться за результат. «Урал» шесть туров не проигрывает на выезде. Думаю, будет ничья. Тем более у этой пары, согласно статистике, очень интересные отношения – тот, кто является хозяином, не выигрывает.



«Сочи» — «Рубин» — 0:0

Худшая домашняя команда чемпионата принимает худшую гостевую. Тем не менее три последних поединка в чужих стенах казанцы прошли на ничьих. Своим прогнозом продлю эту серию.



«Спартак» — «Ростов» — 1:1

31 октября «Ростов» проиграл «Спартаку» на «Открытии Арене» матч Кубка России. Начиная с этого поединка команда Валерия Карпина перестала побеждать. Да и в Москве против красно-белых ростовчане играют очень слабо. Но редко бывает так, что одна команда в течение относительно короткого периода времени дважды обыгрывает другую, примерно равную по уровню, в разных турнирах. Там была победа москвичей, здесь будет ничья.