Фанатская голуновщина. Власти и полиции уже не верят

После Сан-Марино безопасники и полиция получили идеальную возможность, чтобы покончить с фанатскими движением. Мат в адрес Дзюбы и фашистские заряды по Первому — этого было достаточно, чтобы страна поддержала репрессии или, как минимум, им не противилась. И нужно было очень постараться, чтобы эту операцию так безнадежно провалить. Давайте для начала подумаем, в какие действия власти мы могли бы поверить:
1. Наверное, в арест тех, кто пел про Гитлера и Муссолини в Сан-Марино. С обязательным вбросом в прессу видеодоказательств, конечно.
2. Националистический фон развязывал бы руки для новых обысков и задержаний. Вряд ли центр «Э» обнаружил бы запрещённую литературу, автоматы и бомбы как у фанатов «Юве», но без находок бы явно не остался.
3. Праведная борьба с опасным явлением должна была стать основой нового футбольного законотворчества имени Дзюбы. Например, мат на трибунах — задержание организаторов и бан. Драки — тюрьма и бан.
С этой минуты санкции начинали бы действовать легально, и общество бы их только поддержало. Через 3-4 года Россия не узнала бы свои трибуны. Но что вместо этого сделали чиновники и полиция.
1. Не задержали ни одного человека из Сан-Марино.
2. Не показали ни одного фашисткого заряда, сделав заявления Дзюбы голословным.
3. Для запугивания, а, возможно, просто из лени, забирали случайных болельщиков в Санкт-Петербурге.
4. Придумали — да, именно придумали — версию для болванов о предотвращении массовой драки в центре города. В ином случае нам бы показали и хулиганов, и биты, и бинту, и каппы, и, как зачем-то написали, боксерские перчатки. Но всего этого у полиции просто нет.
5. Но самое смешное, что чиновники из Петербурга и другие важные лица продолжили рассказывать о недопустимости мата на трибунах под матерные заряды своих же трибун.
Ну что ж, из-за абсолютной наглости, соседствующей с профанством, получилась удачная, теперь уже футбольная пародия на современную Россию. Голуновщина такая. Только вот власти и полиции после этого не будет верить в том числа и вполне традиционная, не либеральная аудитория. И когда вновь объединится, найдёт потерянные ориентиры и начнёт протестовать она — то пластиковые бутылки сменят огонь и стекло. И да, Дзюба — больше не #нашпарень. Все, сказка закончилась. Но виноват в этом не Артём, а те, кто его небольшую проблему с таким фанатизмом и так бездарно выслуживал.
- 6 декабря 2019
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