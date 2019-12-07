Как стать лучшей в мире за поддержку ЛГБТ и феминизма. Пример с «Золотого мяча»

Меган Рапино не забила ни гола в этом сезоне. Подумаешь, зато она против сексизма!

В понедельник, 2 декабря, состоялась церемония вручения премии «Золотой мяч». Кроме привычных имён, в этом году на неё претендовал нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, ставший победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Среди женщин премию получила американка Меган Рапино, выигравшая в 2019 чемпионат мира по футболу в составе национальной сборной США.

Но всё ли здесь очевидно? И почему «Золотой мяч» вручили футболистке, не забившей ни одного мяча в этом сезоне?

Американка Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» среди женщин

В этом сезоне полузащитница команды «Рейн» провела на поле шесть матчей, не только не забив ни одного гола, но и не отдав ни одной голевой передачи. Конечно, можно подумать, что журналисты отдали Рапино эту награду за победу на чемпионате мира, ведь она была лучшим бомбардиром турнира. На счету Рапино шесть забитых мячей, три из которых — с пенальти.

Вот только Алекс Морган, которая разделила с Рапино звание лучшего бомбардира ЧМ, стала третьей. А ведь она тоже помогла своей сборной выиграть турнир. При этом Ада Хегерберг (первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин) в этом сезоне и вовсе забила 11 мячей в 10 играх, но не попала даже в первую тройку. Не говоря уж о том, что её «Лион» в мае выиграл четвёртую Лигу чемпионов подряд, а сама Ада сделала хет-трик в финале, в ворота «Барсы».

Истинные «заслуги»

Наверное, все помнят фразу о том, что женщинам в футболе должны платить столько же, сколько и мужчинам. Угадаете её автора? Именно. Меган Рапино. Помимо своей футбольной карьеры, девушка активно занимается поддержкой гендерного равенства и является символом ЛГБТ-сообщества.

Одна из её запоминающихся фраз: «Вы не можете выиграть чемпионат без игрока-гея в команде». А сразу же после получения награды Меган сказала о том, что не понимает футболистов, которые не высказываются на тему дискриминации в обществе.

«Они так бояться всё потерять? Они верят в это, но всё не так. Кто выгонит Месси или Роналду из футбола за выступление против расизма или сексизма?».

А здесь Рапино высказалась о женской сборной США:

«У нас есть девушки с розовыми и фиолетовыми волосами, с татуировками и дредами, есть гетеросексуалки и лесбиянки. Всем нужно стать лучше, больше любить и меньше ненавидеть. За это каждый в ответе. Наша обязанность – сделать этот мир лучше. Пришло время объединиться».

Ни одно высказывание американки не обходится без упоминания проблем расизма, ЛГБТ-сообществ и гендерного равенства. Ей постоянно кажется, что важными проблемами современного общества занимается лишь она одна. А вопрос о том, почему «Золотой мяч» получила футболистка, не забившая ни одного мяча в этом сезоне, зато активно высказывавшаяся о феминизме и ЛГБТ-сообществах, остаётся открытым.