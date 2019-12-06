Спустя 23 года матч «Динамо» и «Алании» назвали договорным. Разбираемся

24 марта 1996 года в рамках четвёртого тура чемпионата России в Москве встречались «Динамо» и «Алания». Гости приехали в Москву в ранге действующего чемпиона и были полны решимости взять титул и в новом сезоне. У той «Алании» хватало ненавистников, утверждавших, что для борьбы за чемпионство команда использует все доступные средства. Официальных подтверждений этой информации никто не предъявлял, но негативный фон вокруг команды существовал. В итоге в Москве в тот день состоялся один из самых скандальных матчей в истории чемпионатов России.

После гола Дмитрия Черышева на восьмой минуте матча москвичи владели преимуществом весь первый тайм. Атмосфера игры была напряжённой с самого начала. На поле происходили жёсткие стыки, а болельщики с трибун саркастично обращались к тренеру той «Алании» Валерию Газзаеву со словами: «Пальтишко сними, жарко тебе». И вот на третьей добавленной минуте первого тайма произошёл момент, который «взорвал» игру. Нападающий «Алании» Анатолий Канищев упал в штрафной «Динамо», и судья Юрий Чеботарёв поставил пенальти. Можно и сегодня смотреть повтор много раз, но не факт что разглядите, где арбитр увидел нарушение.

Тот самый пенальти в матче «Динамо» — «Алания»

Журналист Василий Уткин в сюжете «Футбольного клуба» об этом матче сказал: «Даже игроки «Алании», стоявшие за воротами, удивились этому пенальти. Что же увиделось судье? Подножка отпадает, защитник Штанюк не касался ног Канищева. Если бы он держал форварда за одежду, форма бы оттянулась. Будь толчок, падение выглядело было бы более естественным. Второй тайм этого матча мы оставим без комментариев. После игры, в подтрибунном помещении судье Чеботарёву разбили лицо, а Валерия Газзаева публично обвинили в даче взятки судье. В этом матче во всю ширь улыбнулся футбол закулисный. Это не специальность спортивных журналистов».

Посмотреть сюжет с подробностями той игры можно здесь.



Почему мы вспомнили об этой игре? Сегодня у коллег с «Матч ТВ» вышло интервью с Юрием Чеботарёвым, в котором он заявил следующее: «Приходилось ли извиняться за свою работу? На поле, в процессе игры. Бывает, ошибёшься, погасишь страсти с глазу на глаз. А так, чтобы осознанно и публично, — только после матча «Динамо» — «Алания». Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». — «Если не зайдёшь, тебе помогут зайти». — «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся — готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Всё. Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое — игра была договорная. Договорились на 1:1.



Я помог «Алании» и за это меня побили? Нет. Во-первых, сыграли вничью. Во-вторых, после матча люди из «Алании» рассказали: футболистам «Динамо» дали бабки. Не всей команде — нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я», — заявил Чеботарёв.



Мог ли тот матч на самом деле быть договорным? Мы попытались разобраться.

4-й тур чемпионата России 1996 года. «Динамо» — «Алания» — 1:1

Голы: Дмитрий Черышев («Динамо»), 8; Мирджалол Касымов («Алания»), 45.



«Динамо»: Андрей Сметанин, Юрий Ковтун, Сергей Штанюк, Сергей

Колотовкин, Сергей Некрасов (Сергей Шульгин, 46), Эрик Яхимович,

Александр Гришин (Юрий Кузнецов, 67), Андрей Кобелев, Олег Саматов,

Олег Терёхин, Дмитрий Черышев (Юрий Тишков, 89).



«Алания»: Заур Хапов, Омари Тетрадзе, Алан Агаев, Артур Пагаев ((Инал

Джиоев, 10) Валерий Климов, 61), Муртази Шелия, Мирджалол Касымов,

Игорь Яновский, Бахва Тедеев, Сергей Тимофеев, Гоча Джамараули (Назим

Сулейманов, 46), Анатолий Канищев



24.03.1996, Москва, стадион «Динамо», 6000 зрителей

Василий Уткин стоял за воротами «Динамо» в той игре. Он считает, что для судьи получить по физиономии после договорного матча – особый вид искусства

— Я помню этот матч, помню пенальти, помню этот сюжет. Помню, чем эта игра закончилась для Юрия Чеботарёва, я тогда стоял за воротами, — говорит Василий Уткин, которому мы позвонили, что освежить его эмоции от той игры. – Но это было 23 года назад, сейчас чёткого впечатления об этой игре у меня уже не осталось. Хочу сказать, что нынешние слова Юрия Чеботарёва говорят о том, что он очень некритично подходит к себе. Потому что получить по физиономии после матча, который, оказывается, был договорным — это особое судейское искусство. Он в принципе, по-моему, до сих пор единственный судья, который получил по физиономии сразу после матча. А если этот матч был ещё и договорным, то это возводит его достижение в куб. Если это была игра, в которой договорились, то я даже не знаю, что стало причиной такого возбуждения к нему со стороны «Динамо». Он футболистов за гениталии хватал, или что? Та игра была скандальной. Но у меня не было ощущения, что тот матч был договорным. Мы даже в редакции об этом не говорили. В целом, это для Чеботарёва был поворотный матч в карьере, а не для меня. Мне нечего добавить к тому, что я сказал 23 года назад в сюжете. Ровно как у меня и нет повода менять своё мнение о том, что пенальти в том матче не было.

Игроки того «Динамо» исключают возможность договорняка. Двое говорят о предвзятости Чеботарёва

— Такого не может и не могло быть, что тот матч был договорным, — говорит нападающий того «Динамо» Олег Терёхин. — «Убил» ли нас Чеботарёв? Мое мнение: он просто ошибся. Тогда я с ним не был знаком, а сейчас хорошо его знаю, живём в одном городе, — говорит нападающий того «Динамо» Олег Терёхин. — Была хорошая, боевая игра, хотя пенальти, на мой взгляд, не было. Да, после матча покричали, пошумели. Бывает.

А вот защитник Эрик Яхимович в открытую говорит, что Чеботарёв был предвзят.



— Чеботарёв назвал матч договорным? Здрасьте, приехали. Ни в коем случае не было никакого договорного матча. Скорее, была предвзятость со стороны судьи. Ведь пенальти там и близко не было.



— Помните, как его ударили в раздевалке?

— Я находился в душевой в этот момент, но кипиш был, слышал крики… Блин, как можно вообще называть этот матч договорным? Все видели наши эмоции после той игры.



— Зачем Чеботарёв так сказал?

— Он отводит от себя подозрения. Он же не будет признавать, что «нарисовал» пенальти. То «Динамо» было неспособно на договорные матчи. В нашей команде такое не прокатывало. А вот в судействе чувствовалась предвзятость, из-за этого он прочно осел в памяти.

Игроки «Динамо» в шоке от решения Чеботарёва

Яхимовича поддерживает полузащитник той команды, легенда «Динамо» Андрей Кобелев.



— А, это тот матч, где Чеботарёву в раздевалке кто-то вмазал? Ха-ха. Во-первых, Чеботарёв «молодец», рассказал об этом спустя 23 года. Но дело даже не в этом. Жалко, что на той игре не было VAR. Тогда, если кто и договорился, то это был Чеботарёв. Потому что за такой пенальти, который он поставил, сейчас вообще лишают судейства. Пенальти был липовый. Чеботарёв сейчас ищет какие-то отговорки.



— Что вообще вспоминается о том матче?

— Вспоминается этот пенальти, потому что понятно, что «Алания» в то время всеми правдами и неправдами боролась за первое место. Сказать, что это был договорной матч — полный абсурд.



— Можете допустить мысль, что кто-то из игроков «Динамо» мог тогда договориться за спиной команды?

— Конечно, нет, о чём вы говорите? Мы никогда не играли договорных матчей.



— У вас украли победу?

— Я не знаю, как сложилась бы игра дальше, но такие пенальти даже в 90-е были из ряда вон. Футбол с введением VAR сейчас становится, конечно, чище, но мы видим, что даже VAR — не панацея. А тогда, когда футбол был не в самом хорошем ракурсе. Но футболисты всё равно видели, когда должен быть пенальти, а есть предвзятое судейство. Того пенальти и в помине не было. Об этом говорили все. Легче всего сейчас от себя отвести эту ошибку.

Больше всех бушевал вратарь Андрей Сметанин (справа)

Сергей Хусаинов увозил Чеботарёва из гостиницы, возил на медэкспертизу. И ещё он не исключает, что Штанюк мог сдать игру

А вот как вспоминает подробности того матча коллега Чеботарёва, известный арбитр Сергей Хусаинов.



— Я был на той игре в качестве гостя, сидел в ложе ФСБ-шников. После игры спустился в подтрибунное помещение. Мы дружим с Юрой, и я хотел зайти в судейскую, сказать, что жду его после матча. И тут меня остановил журналист Сашка Львов. «Не ходи туда, там Толстых свирепствует. Тебе там лучше не появляться», — сказал он мне. Я послушал его, но через какое-то время я решил поехать в гостиницу «Советская», где жил Юра. Там он в деталях рассказал мне о визите в динамовскую раздевалку. Услышав подробности, я сразу сказал ему: «Так, быстро собирай манатки и пошли отсюда». Честно говоря, опасался продолжения. И мы поехали ко мне домой.

— Что конкретно он вам рассказал?

— Инцидент начался в ложе VIP. Один из генералов высказал неудовольствие: «Как же так, на стадионе «Динамо» в ворота «Динамо» ставят пенальти?! Николай Александрович, что это такое?» После матча Толстых зашел в судейскую и сказал Юре: «Пойдем в раздевалку, посмотришь ребятам в глаза». Он зашел и тут его сбоку кто-то нокаутировал – прямо в челюсть. Утром мы поехали в судмедэкспертизу, сняли побои. А потом я позвонил Владимиру Перетурину, и мы рванули на запись его «Футбольного обозрения». Толстых меня потом спрашивал: «Зачем вы туда ездили?» Я ответил: «Николай Александрович, в цивилизованном мире такие вещи недопустимы».



— У Чеботарева были явные внешние повреждения?

— Да, по губешке ему заехали прилично. Побои были зафиксированы, есть протокол.



— Вы верите, что тот матч мог быть договорным?

— Я не верю. Но, если он об этом говорит, версия может быть единственная: об этом знали всего несколько человек. Такое в те годы бывало. Об одном случае мне, например, рассказал бывший тренер «Томи» Владимир Юрин. Их тогда судил Сережка Зуев. Он поставил пенальти в ворота «Томи», и Юрин после матча высказал ему претензии. Зуев тогда был очень расстроен, привез нам кассету, чтобы мы посмотрели тот эпизод – правильно ли он поступил. А через какое-то время мы случайно встретились с Юриным. Он сказал: «Серега, я уже позвонил Зуеву, извинился. Я потом посмотрел пленку, и закрались сомнения. Очень уж явно срубил игрока наш центральный защитник. Я потом вызвал его и спросил, зачем он это сделал? А тот ответил: «Начальник команды попросил!»



— Намекаете на то, что с пенальти из матча «Динамо» — «Алания» тоже могло быть нечто подобное?

— Я задам вопрос: а зачем Штанюк хватал Канищева за трусы, когда тот уходил в сторону от ворот, ближе к подтрибунному тоннелю?

Довольный Анатолий Канищев

— Если посмотреть этот эпизод на видео, есть ощущение, что Канищев откровенно симулирует. Очень уж картинно он упал.

— Ну это современный футбол. Есть малейший контакт – чем не повод упасть? Посмотрите, что Неймар творит! Любое касание – он акцентирует.



— Игроки «Динамо» всё же настаивают на предвзятом судействе: мол, «Алания» тогда боролась за чемпионство всеми силами.

— Ну, может, их коллега просто не поделился информацией? Просто сработал индивидуально.



— Вы про Штанюка?

— Я не могу ничего утверждать, но говорят, что за ним такое водилось. Ходили слухи, что он мог принимать участие в таких вещах. Но тут уж, как говорится, не пойман – не вор. Но я бы не исключал договоренности внутри какой-то группы игроков.

— А в предвзятость Чеботарева и его ангажированность «Аланией» вы не верите?

— В этой игре – нет. Поводы дать пенальти у него были. В других – всё возможно. Он мог участвовать. Это доказывают другие матчи, другие отношения… Но конкретно в игре с «Динамо» один судья не мог ничего сделать. Нужен был исполнитель.

Позвонили мы и Николаю Толстых, непосредственному участнику тех событий. Но он, как обычно был немногословен: «Позвоните Чеботареву, может, он еще что-то расскажет? А я даже не хочу это обсуждать и комментировать, всего доброго». Жаль. Правда от Николая Александровича в этой история тоже не была бы лишней…