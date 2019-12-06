Первое поражение Новикова. Классный гол Дзюбы добил «Динамо»

«Динамо» отправлялось в Петербург на фоне шестиматчевой беспроигрышной серии под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова. За полтора месяца после назначения 38-летнего специалиста бело-голубые одержали четыре победы над ЦСКА, «Рубином», «Ростовом» и «Локомотивом» при двух ничьих с «Краснодаром» и «Ахматом». У команды появилась сила в движении, появились результаты, которых ждали со старта сезона. Каждой игрой Новиков доказывал: он тот самый человек, который способен вернуть «Динамо» в еврокубки.

Последний матч перед зимним перерывом на поле чемпиона и лидера РПЛ мог окончательно убедить руководство московского клуба, что лучший тренер уже найден. Но – не убедил. Самый трудный тест Новиков и его «Динамо» провалили. «Зенит», как показалось, очень просто разобрался с бело-голубыми. Команда Сергея Семака увеличила отрыв от своего ближайшего преследователя «Локомотива» на 11 очков.

Вот главные события матча на «Газпром Арене»:



— В заявке «Зенита» не оказалось не только дисквалифицированного Магомеда Оздоева, но и Себастьяна Дриусси. Аргентинец присоединился в лазарете к Юрию Жиркову и Далеру Кузяеву. Учитывая, что ранее чемпионы России потеряли травмированных Андрея Лунёва, Эммануэля Мамману и Малкома, кадровая ситуация становилась непростой для Сергея Семака: в запасе находились всего четыре опытных игрока.

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— План Семака эффективно работал с самого начала игры. Зенитовцы сели на свою половину, выманивания динамовцев на себя. Гости пошли большими вперёд и попались в ловушку. «Зенит» реализовал первый же момент. Блестящую атаку с участием Ярослава Ракицкого, Вячеслава Караваева и Алексея Сутормина завершил после удобного навеса Сердар Азмун.



— Второй гол сине-бело-голубых – во много заслуга Дзюбы. Центрфорвард спас практически потерянный мяч, заработав угловой. После розыгрыша и подачи Сильвестр Игбун на пару с Артуром Юсуповым потеряли зону, в которой оказался Бранислав Иванович. В таких ситуациях сербский капитан «Зенита» со «второго этажа» не промахивается.



— Первый тайм петербуржцы выиграли по ударам – 6:2, забив после каждого своего удара в створ (3:1). «Зенит» здорово использовал слабости «Динамо», которое и не прессинговало как следует, и перестраивалось в обороне плохо. Особенно показательным был третий гол. Дуглас Сантос, Азмун и Олег Шатов довели мяч в штрафную до Дзюбы, а капитан сборной России показал, что с техникой у него на самом деле полный порядок. Убрал Владимира Рыкова и Григория Морозова, довёл счёт до крупного.

— Фанаты «Зенита» и «Динамо» ушли с трибун в конце первого тайма. Ещё перед матчем поклонники сине-бело-голубых объяснили свою позицию. «Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!», – говорилось в их заявлении в соцсетях.

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— После перерыва Семак думал уже не только об этом матче, но и о ближайшей игре Лиги чемпионов с «Бенфикой». Дал отдохнуть Ивановичу, выпустив вместо капитана Йордана Осорио: венесуэлец должен был получить практику, так как поменяет в Лиссабоне дисквалифицированного Ракицкого. К слову, Осорио не во всех эпизодах действовал уверенно. За 20 минут до конца ушёл с поля и Дзюба. Не доиграл до конца также Вильмар Барриос, которого заменил молодой Леон Мусаев.



— Динамовцы, похоже, не верили в возможность камбэка. У них было минимум возможностей сократить счёт. Хотя во втором тайме москвичи нанесли больше ударов – 8:5, но меньше попали в створ – 1:3. «Зенит» мог победить даже крупнее. Продолжала работать одна из задумок Семака: длинные передачи, прежде всего, от Ракицкого за спины медлительным игрокам обороны гостей. Защитники раз за разом паниковали.



— Было бы преувеличением утверждать, что второй тайм прошёл в тишине. Болельщики петербургской команды (всего матч собрал 48 367 человек) живо реагировали на происходящее на поле, скандировали «Зенит! Зенит!». Тем не менее настоящего драйва трибун недоставало. Всем участникам процесса нужно как-то договариваться и решать проблему.