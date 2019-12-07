С «Челси» сняли бан. Кто нужен команде уже зимой

Судя по турнирному положению «Челси» и положению лично Тэмми Абрахама в гонке бомбардиров в АПЛ, снятие трансферного бана не значит для клуба вообще ничего: всё и так в порядке. Это само по себе мощное достижение Фрэнка Лэмпарда: собрать с настолько ограниченными ресурсами команду, конкурентоспособную одновременно в АПЛ и Лиге чемпионов.



Текущая ситуация вообще не предполагает критики: Лэмпард не только справился с налаживанием позиционной атаки (чем он занимался с первых дней), но и умудрился за три месяца превратить Фикайо Томори (знакомого ему по «Дерби») и Курта Зума в неплохую пару центральных защитников. Ещё в сентябре в такое трудно было поверить. «Челси» даже пережил без спада травму Н’Голо Канте.

В общем, Лэмпард и «Челси» в целом в первой трети сезона превзошли ожидания (по крайней мере, лично мои). Некоторые решения тренера удивляют смелостью – и при этом работают. Например, то, как он рискнул оставлять в запасе то восстановившегося Канте, то важнейшего Жоржиньо – только ради того, чтобы сохранить в старте набравшего великолепную форму Матео Ковачича.

Матео Ковачич (на переднем плане) Фото: TF-Images/Getty Images

«Челси» всё ещё находится в процессе строительства. Например, выбор между 4-3-3 и 4-2-3-1 не сделан до сих пор. Лэмпард чаще использует более атакующую 4-3-3, но при розыгрыше мяча от вратаря в билдапе к паре центральных защитников всё равно стягиваются два полузащитника. Так вот, это стройка, за которой приятно наблюдать. Без инцидентов на строительных лесах, халтурных работников и срывов по срокам. Сам Лэмпард накануне прокомментировал возможность снятия трансферного бана очень осторожно: «Надо сначала дождаться решения, а уже потом подумать, куда двигаться дальше».

Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом Но одно решение Гвардиолы в перерыве всё изменило, и «Сити» вернул контроль над игрой.

Усилить такую команду, конечно, можно, но только без чрезмерных кадровых изменений. «Челси» нужно то, что называется точечным усилением. В «Челси» нет прямо кризисных позиций, но есть проблемные.

Трансферы, которые нужны уже зимой

На левом фланге защиты Лэмпард может выпустить Маркоса Алонсо и Эмерсона. На первый взгляд – отличный выбор. Один из них лучше подключается к атакам, второй надёжнее. На самом деле, не подходит ни один. Алонсо абсолютно не устраивает тренера тактически. Под руководством Фрэнка крайние защитники не играют настолько глубоко, как при Маурицио Сарри, но затяжные подключения Алонсо всё равно слишком опасны при потерях. Эмерсон лучше в плане позиционной дисциплины, но в «Челси» привыкли, чтобы у игроков были и другие качества.



В попытке решить эту проблему Лэмпард добрался даже до экзотичного варианта: Рис Джеймс играет справа, а Сесар Аспиликуэта – слева. Испанец даёт объём открываний, при этом не проваливаясь: он навешивает и возвращается в то время как Рис на противоположном фланге больше задерживается в атаке. В общем, кто бы ни выходил в старте, это похоже на временное решение. Нужно постоянное.



Очевидный кандидат – самый прогрессирующий английский защитник сезона Бен Чилуэлл. Его «Лестер» отлично проводит сезон, а сам Бен отлично себя чувствует под руководством Брендана Роджерса. К тому же, интерес к Чилуэллу есть у нескольких клубов. Но всё это не значит, что его нельзя купить. Скорее – что цена будет неадекватно высокой.

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Высокая цена – проблема, но не неразрешимая. Во-первых, талантливые крайние защитники – дефицит на рынке, поэтому дорого будет стоить любой (и в любое время года). Во-вторых, примеры ван Дейка и Магуайра доказывают, что лучше переплатить за действительно нужного игрока, чем постоянно тратить деньги на компромиссные варианты. Если всё-таки подписать Бена не удастся, наверняка в шорт-листе «Челси» есть и запасные варианты: популярный Алекс Гримальдо из «Бенфики», засидевшийся в «Валенсии» Хосе Гайя или Джетро Виллемся, который умудряется результативно подключаться к атакам в «Ньюкасле».

Второстепенная, но тоже существующая проблема – правый фланг атаки. Виллиан играет почти в каждом матче и точно не является слабым звеном в команде. Но он и клуб не могут прийти к соглашению о новом контракте. В конце ноября Виллиан сказал, что до сих пор не получил предложения о продлении контракта, который истекает летом. Необычная ситуация, которая создаёт риск потери игрока уже зимой, не говоря о том, что летом ему точно понадобится замена. Кстати, другой футболист, который мог бы выходить справа в атаке, Педро, не только совершенно не вписывается в планы Лэмпарда, но и также станет свободным агентом в июне. И готов покинуть команду уже зимой. То есть сейчас новый вингер будет просто полезен, а через полгода – совершенно необходим.

Педро Родригес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Очевидные варианты усиления: Уилфрид Заха и Джейдон Санчо. Первый скучает в «Кристал Пэлас», а второй конфликтует с директорами «Боруссии», чтобы быстрее уйти. Правда, на Санчо претендует «Манчестер Сити». В любом случае, речь тоже о дорогой покупке.



В условиях современного рынка два топовых игрока, один из которых относится к группе атаки, — это сумма, близкая к 200 млн евро. Кроме денег, значение имеет и время перехода: зимой заполучить игрока из команды, которая не не находится в глубоком кризисе и решает собственные задачи, труднее, чем летом. Поэтому даже покупка левого защитника взамен Алонсо будет означать, что трансферное окно проведено успешно.

Трансферы, которые нужны в перспективе

Антонио Рюдигер травмирован уже второй раз с начала сезона. Он почти не играет, и это превратило Зума в основного защитника «Челси». В первых турах перспектива видеть его в старте откровенно пугала, но за несколько месяцев Лэмпард нашёл, как распределить обязанности между ним и Томори. Зума страхует своего напарника и это неплохо маскирует его слабость в единоборствах и некоторую неуклюжесть. Назвать их связкой надёжной или достаточной для топ-клуба нельзя, но сейчас она сбалансирована. Возвращение неплохого и в позиционной, и в контактной игре Рюдигера может сделать центр защиты клуба ещё сильнее. Именно поэтому я не стал вписывать покупку центрального защитника в список срочных покупок, хотя его не хватало всю осень. Возвращение Антонио постоянно откладывается, но в любом случае оно должно состояться до февраля.



А вот летом защитник нужен. Потому что Зума недостаточно хорош один в один, а Андреас Кристенсен проиграл конкуренцию Томори. И эта связка, при всех своих качествах, позволяет «Норвичу» разыгрывать стенки в собственной штарфной.

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Если цель «Челси» — не закрепиться в зоне Лиги чемпионов, а конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», то потенциала связки Рюдигер-Томори (которая пока существует только в теории) может хватить лишь при самом оптимистичном сценарии. Кандидатов на усиление достаточно От Чаглара Сеюнджу, за которым уже выстроилась очередь, до Стефана де Врея, который по-новому раскрылся в качестве страхующего в «Интере» или до недооценённого Фабиана Шера.

А как же Чалов?

Итого, «Челси» нужны три трансфера, один из которых явно может подождать до лета. Но раз уж вы открыли текст исключительно из-за слухов о возможном трансфере Фёдора Чалова, нужно проанализировать, насколько он необходим.

«Челси» может купить Чалова у ЦСКА зимой. Что об этом известно Есть несколько серьёзных препятствий.

«Челси» не нужен нападающий в основу. Абрахам здорово прогрессирует. Он уже топ-форвард в некоторых аспектах игры: находит пространство в штрафной, открывается под проникающие передачи из глубины, стягивается в глубину для отыгрыша, напрягает обоих центральных защитников. Подводит пока игра головой и, в некоторой степени, нестабильность реализации. В целом его влияние на командную игру уже сопоставимо с влиянием топ-форвардов, при этом очевидно, что при условии постоянной игровой практики в дальнейшем оно будет только возрастать. Лэмпарда это устраивает.

После победы над «Астон Виллой» тренер отметил не только результативность форварда, но и его значимость в раздевалке. «Он заряжает команду стремлением к победе. Это один из ключевых игроков раздевалки». В принципе, после этого разговоры о новом центральном нападающем уже можно сворачивать.



У Абрахама есть дублёр, даже два. Миши Батшуайи и Оливье Жиру – абсолютно разные по стилю игроки, но, к сожалению для них, они слишком отличаются и от того, что нужно тренеру. Жиру медлителен и не даёт нужных открываний под пасы вразрез, и он слишком привязан к штрафной. Батшуайи – мастер рывков, но за исключением этого он почти бесполезен. Он не участвует в командных взаимодействиях, не цепляется за мяч, не играет спиной к воротам – только ищет момент для удара. Абрахам сочетает все качества. Поэтому нельзя исключать, что клуб подберёт ему дублёра: одного, но стилистически близкого. В этом качестве Чалов может фигурировать в шорт-листе. У него есть два базовых качества, необходимых для этой роли: вовлечённость в командную игру и количество ударов из опасных зон. Но речь в любом случае не о конкуренции, а о подмене.



Абрахам в 15 турах АПЛ с начала сезона 13 раз сыграл в старте и один раз на вышел на замену. Другими словами, не похоже, чтобы поиск дублёра был среди срочных задач. В перспективе, когда будут решены более важные кадровые вопросы – с точки зрения стиля игры, идея не выглядит безумной.

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