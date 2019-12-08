Эмери уехал, но бардак остался. Кто вытащит «Арсенал» из кризиса?

«Арсенал» не может выиграть уже девять матчей во всех турнирах. Унаи Эмери покинул клуб неделю назад, сразу после поражения от «Айнтрахта» в Лиге Европы. Фредрик Юнгберг принял временное руководство командой, но за это время «канониры» не смогли обыграть «Норвич» (2:2) и уступили «Брайтону» на своём поле (1:2). И те, и другие являются аутсайдерами АПЛ – на момент начала матчей с «Арсеналом» «Норвич» и «Брайтон» занимали 18-е и 16-е места в таблице соответственно.

«Канониры» опустились на 10-е место в АПЛ, до зоны вылета всего 5 очков. «Арсенал» ужасен при игре в обороне – 23 пропущенных мяча в 15 встречах, что является наихудшим результатом среди команд верхней половины турнирной таблицы. «Хромает» и результативность – 21 гол (хуже только у «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас»).



Уход Эмери не стал решением всех проблем, а Юнгберг не обладает достаточным опытом для работы в первой команде. Ранее Фредрик возглавлял молодёжку «Арсенала» и был лишь ассистентом главного тренера на взрослом уровне. Оставить Юнгберга у руля команды было бы опрометчиво, приход нового тренера в клуб – лишь вопрос времени, и чем раньше это произойдёт, тем лучше.



Ранее назывались имена Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти. По информации итальянской прессы, Аллегри отказался возглавлять «канониров», так как намерен вернуться к работе не раньше лета 2020 года. Сейчас Массимилиано изучает английский язык, чтобы увеличить свои шансы на работу в АПЛ. Анчеллоти выясняет отношения с президентом «Наполи», но ждать его ухода из клуба – не лучшая перспектива. Есть и другие кандидаты.

Микель Артета («Манчестер Сити», ассистент главного тренера)

Ещё в конце ноября The Sun сообщал, что одним из претендентов на пост главного тренера «Арсенала» является Микель Артета. Испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год, а по окончании карьеры вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Три года работы ассистентом – немногим лучше опыта, которым располагает Юнгберг. Единственным преимуществом Артеты является тот факт, что он работал бок о бок с Гвардиолой. Приглашение Микеля выглядит не менее рискованным, чем возможное решение оставить Юнгберга у руля команды.

Испанский специалист, ранее возглавлявший «Севилью» и «Валенсию». Ничего не напоминает? «Арсенал» приглашал Эмери в надежде на качественный скачок в результатах, который Унаи не смог дать. Марселино Тораль – риск повторения прошлых ошибок. Руководству «канониров» лучше отказаться от идеи поиска тренера в Испании. По крайней мере, пока что.

Британские СМИ писали о том, что возможным приемником Эмери в «Арсенале» может стать Брендан Роджерс. Североирландский специалист, работающий в «Лестере», отреагировал на слухи о своём возможном приглашении в лондонский клуб: «По тренеру «Арсенала» будет кандидатур десять, наверное, не меньше. Тренеры теряют работу, им ищут замену — это неотъемлемая часть нашей работы. Слухи не отвлекают меня, я не могу повлиять на подобное. Определенные опции есть в контрактах большинства тренеров, но они гипотетического характера и касаются абсолютно разных случаев. Я всем доволен «Лестере» и сосредоточен на работе здесь».



Сейчас «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 16 очков. Вряд ли Роджерс пойдёт на понижение.

Прошло менее трёх недель с тех пор, как Маурисио Почеттино покинул «Тоттенхэм». Аргентинец не успел толком пережить увольнение и отдохнуть, как его уже начали сватать в топ-клубы Европы, среди которых «Бавария», «Барселона» и «Реал». Daily Mail сообщали, что «Арсенал» также присматривается к кандидатуре Почеттино.



Сам Маурисио заявил, что хочет как можно раньше вернуться к тренерской деятельности. Шансов на то, что Почеттино решится прийти клуб, который так сильно ненавидят болельщики «Тоттенхэма», крайне мало. Тем более что друзья отговаривают Маурисио от работы в «Арсенале».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте сообщил, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Арсенала» является португалец Нуну Эшпириту Санту, на данный момент возглавляющий «Вулверхэмптон». Жорже Мендеш, представляющий интересы Нуну, якобы уже ведёт переговоры с руководством «канониров». В случае успеха ожидается массовая миграция португальской диаспоры из «Вулверхэмптона» вслед за главным тренером.

«Вулверхэмптон» – киллер лидеров АПЛ. Вынесли почти всех На этот раз уничтожен «Арсенал».

Очередной бывший игрок «Арсенала», ставший тренером. Патрик Виейра пришёл в «Ниццу» перед сезоном 2018/2019. По итогам прошлого года «орлы» заняли седьмое место в Лиге 1, в этом году дела обстоят чуть хуже – только 14-е место после 16 туров. Правда, плотность в турнирной таблице чемпионата Франции настолько высока, что до третьей строчки всего 5 балов (у «Ниццы» 21 очко, на счету «Лилля» – 26 баллов).



Вчера Sky Sports сообщили, что Виейра – главный претендент на пост менеджера в «Арсенала». Сам Патрик заявил, что «сосредоточен на своей команде». Поклонники «канониров» были бы рады возвращению в клуб Виейра.

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Кандидатов на должность главного тренера «Арсенала» много, но времени на долгие размышления просто нет. Команда находится в кризисе, и чем раньше она начнёт выходить из крутого пике, тем лучше. Кого выберут руководители «канониров»?

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