«Футбол для фанатов». Акции протеста на матчах РПЛ, договорняк из 1996-го и Чалов вместо Жиру — в футбольном обзоре главных событий пятницы.

Фанаты Москвы и Петербурга объединились. Такого давно не было

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ и ушёл на зимний перерыв лидером



«Зенит» разгромил «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.



Первый мяч в матче был забит уже на 6-й минуте — после передачи Алексея Сутормина ворота Антона Шунина поразил Сердар Азмун. На 35-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Бранислав Иванович, голевой пас которому отдал Олег Шатов. Точка в матче была поставлена на 45+1-й минуте, свой 11-й мяч в чемпионате забил Артём Дзюба.

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Болельщики «Зенита» ушли с матча с «Динамо» на 40-й минуте (фото)



Фанаты «Зенита» покинули стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где сейчас проходит встреча 19-го тура с московским «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



На 40-й минуте матча болельщики переодели футболки и начали уходить. Они также скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров» и сняли баннер с надписью «Вираж».

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«Локомотив» со счётом 0:4 проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России



В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Первый гол забил полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко на 48-й минуте. В середине второго тайма преимущество тульской команды увеличил нападающий Евгений Луценко. На 73-й минуте с поля был удалён хавбек «Локомотива» Мацей Рыбусь. До финального свистка ещё по одному мячу в ворота «железнодорожников» отправили Луценко и полузащитник Горан Чаушич.

Фанаты «Локо» и «Арсенала» тоже протестовали. Они пропустили провал москвичей После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.

Фанаты «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Запашного



Болельщики московского «Локомотива» на выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» скандировали оскорбительные кричалки в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.



Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела». Впоследствии он подвергся серьёзной критике, в том числе в собственных аккаунтах в социальных сетях.

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Фанаты покинули матч «Арсенал» — «Локомотив» на 30-й минуте



Фанаты покинули матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» на 30-й минуте. Встреча проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Со стадиона ушли фанатские объединения, которые ранее анонсировали, что присоединятся к акции протеста против действий правоохранительных органов. При этом многие болельщики остались на арене. Однако с уходом части фанатов на стадионе стало заметно тише.

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«Всё послать есть право!» Шнуров поддержал акцию протеста футбольных фанатов



Певец Сергей Шнуров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стих в поддержку акции протеста футбольных болельщиков.

Напомним, фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива» на 30-й и 40-й минутах матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги покинули стадионы, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные в массовом порядке задерживали поклонников «Спартака».



«На … всё послать есть право!

За слова опять статья?

Пусть сильней орёт орава, —

Руки прочь от фанатья!» — написал Шнуров.

Сычёв разорвал контракт с «Пюником», не сыграв за клуб ни одного матча



Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв покинул «Пюник», сообщается на официальном сайте клуба.



«ФК “Пюник” по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарём Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычёвым и Оганесом Илангезяном.



ФК “Пюник” благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.



Сычёв подписал контракт с «Пюником» в конце августа. За клуб он так и не сыграл ни одного матча.

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«Челси» рассматривает Чалова на замену Жиру



Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Goal.com.



Согласно информации источника, 21-летний нападающий «армейцев» рассматривается синими в качестве замены Оливье Жиру, который из-за отсутствия стабильной игровой практики перед чемпионатом Европы — 2020 года намерен сменить клубную прописку. Покинуть «Стэмфорд Бридж» француз планирует уже в зимнее трансферное окно.

«Челси» может купить Чалова у ЦСКА зимой. Что об этом известно Есть несколько серьёзных препятствий.

Экс-судья Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996-м был договорным



Бывший арбитр Юрий Чеботарёв рассказал о работе на матче «Динамо» — «Алания» в 1996 году.

«Приходилось ли извиняться за свою работу? На поле, в процессе игры. Бывает, ошибёшься, погасишь страсти с глазу на глаз. А так, чтобы осознанно и публично, — только после матча «Динамо» — «Алания». Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». — «Если не зайдёшь, тебе помогут зайти». — «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся — готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Всё. Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое — игра была договорная. Договорились на 1:1.



Я помог «Алании» и за это меня побили? Нет. Во-первых, сыграли вничью. Во-вторых, после матча люди из «Алании» рассказали: футболистам «Динамо» дали бабки. Не всей команде — нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я», — приводятся слова Чеботарёва на сайте «Матч ТВ».

Спустя 23 года матч «Динамо» и «Алании» назвали договорным. Разбираемся Судья той игры Юрий Чеботарёв обвинил команды в сговоре, хотя сам поставил спорный пенальти. Наш разбор ситуации.

Тен Хаг — основной претендент на пост главного тренера «Баварии»



Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» с большой вероятностью станет наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, сообщает Sport1.de.



По словам источника, руководство немецкого клуба переключило внимание на нидерландского специалиста после того, как приняло решение отказаться от услуг бывшего рулевого «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Тен Хаг точно не покинет «Аякс» до окончания нынешнего сезона. Ожидается, что «Баварию» он возглавит летом. При этом клубу придётся выплатить за тренера компенсацию.



Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.