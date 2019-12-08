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Красота дня — девушка Марко Асенсио Сандра Гарал, фото

Красота дня — девушка Марко Асенсио Сандра Гарал
София Михайлова
Девушка Асенсио болеет за «Атлетико», но это не помеха их счастью
Свою любовь «реалист» встретил в ночном клубе.
Футбол / Испания 0

По информации испанского журнала Semana, настоящее имя девушки хавбека «Реала» — Сандра Гарсия Альварес. Ей 23 года, она изучает архитектуру в Политехническом университете Мадрида. Парочка познакомилась в самом известном ночном клубе столицы — Shoko, где Сандра работала администратором, в тот день она отвечала за столик игрока «сливочных».

Их отношения длятся уже год, но на публике Асенсио со своей возлюбленной появился лишь летом этого года, на свадьбе одноклубника Серхио Рамоса. Если красота Сандры радует испанца, то вот пристрастия в футболе — не особо. Девушка не раз выкладывала фотографии в форме ещё одной столичной команды – «Атлетико». Хорошо, что это обстоятельство не мешает их счастью.

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