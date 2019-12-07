Каррера скоро возглавит греческий АЕК. 13,5 месяцев он не мог найти работу

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера наконец нашёл новое место работы. После более чем годового отпуска итальянский специалист возглавит греческий АЕК.

Что известно о будущем контракте

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в ближайшее время Каррера подпишет с клубом двухлетний контракт. Массимо уже вылетел в Грецию для заключения соглашения вместе с агентом.



Удивительно, но представителем Карреры в переговорах с АЕКом оказался вовсе не Марко Трабукки. Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к греческому клубу, экс-тренер «Спартака» ранее подписал контракт с агентом Андреа Д’амико.



55-летний итальянец известен прежде всего по работе с именитыми итальянскими футболистами Алессандро Дель Пьеро, Дженнаро Гаттузо и Фабио Каннаваро. Кроме того, Д’амико занимался трансферами защитников «Дженоа» Сальваторе Боккетти – в «Рубин» и Доменико Кришито – в «Зенит».

Кто ещё претендовал на пост главного тренера АЕКа

Бывший наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий был главным претендентом на пост главного тренера афинского клуба. 4 декабря технический директор АЕКа Илья Ивич посетил Амстердам, чтобы встретиться с российским специалистом. Он предложил Слуцкому контракт на полтора года и дал время подумать до пятницы/субботы. Тем не менее этого срока российскому тренеру оказалось недостаточно для раздумий, а греческий клуб ждать не захотел.

Слуцкий мог возглавить АЕК, но слишком долго думал. Греки не стали ждать А могло быть интересное место работы.

«Слуцкий попросил больше времени для ответа, но мы не можем столько ждать», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Чем занимался Каррера после ухода из «Спартака»

После увольнения из российского клуба в октябре 2018 года, Каррера вернулся на родину. В Бергамо итальянский специалист взял небольшую паузу для того, чтобы отдохнуть – Массимо проводил много времени с семьёй и наблюдал за итальянским футболом.

Лишь весной 2019 года экс-тренер «Спартака» «вышел из тени». В марте итальянец прилетел в Москву, где выступил экспертом на телевидении и обсудил плей-офф Лиги чемпоинов, а также посетил встречу «Локомотив» — «Краснодар» в компании супруги Пинни и агента Трабукки и матч «Спартак» — «Зенит» вместе с официальным представителем Тимуром Гурцкая. На «Открытие Арене» болельщики одарили тренера аплодисментами, а Массимо послал воздушные поцелуи им в ответ.



Тогда же специалист заявил, что он как следует отдохнул и готов вновь приступить к тренерской работе. Тем не менее конкретных вариантов продолжения карьеры итальянец не назвал.



Летом оказалось, что по-настоящему заманчивых предложений в распоряжении Карреры просто нет. На Массимо претендовали лишь греческий ПАОК, а также иранские «Эстегляль» и «Персеполис».



В сентябре тренер вновь вернулся в Россию и дал сразу два интервью «Спорт-экспрессу» и Sport24. Во время разговора с журналистами Каррера рассказал свою версию ситуации в «Спартаке» и поведал о вариантах продолжения карьеры.

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«Что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и еще предложения из-за пределов Италии.



Были ли контакты с «Оренбургом», «Динамо» и «Рубином»? Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ», — говорил Массимо.



Впрочем, позже «Чемпионату» стало известно, что, находясь в России, итальянец предлагал свои услуги «Оренбургу», но получил от клуба отказ.



В октябре и ноябре у Карреры появились варианты с «Дженоа» и «Удинезе». Однако и на этот раз специалиста ждала неудача. Генуэзцы сделали выбор в пользу неопытного Тьяго Мотты, а разговоры о назначении Массимо на пост наставника «Удинезе» так и остались лишь слухами.

Что известно об АЕКе

АЕК 12 раз становился чемпионом Греции. Но 11 из них – в прошлом веке. До сезона 2017/18 афинский клуб 24 года был без золотых медалей. Но мог бы ждать и ещё: АЕК стал чемпионом, потому что Иван Саввиди выбежал на поле с пистолем, и главному конкуренту в борьбе за титул ПАОКу засчитали техническое поражение.



АЕК играет на Олимпийском стадионе вместимостью 69 тыс. Полностью он не заполняется, но на матчи стабильно ходит около 30 тысяч. Играть на старенькой (пусть и исторической) арене клубу осталось немного: совсем скоро у них появится своя.



АЕК – небогатый клуб. Общая трансферная стоимость – 39,5 млн евро. Самый дорогой игрок в команде, Марко Ливая, оценивается в 4 млн евро. Он, кстати, с 2014 по 2016 играл в «Рубине».



У АЕКа сумасшедшие болельщики. Помните, что они устроили на матче с «Аяксом» в прошлом году? Они и не так могут.

АЕК провалил старт нынешнего сезона. Сейчас прошлогодний победитель Суперлиги Греции занимает пятое место после 12 туров – от «Олимпиакоса» и ПАОКа его отделяет 10 очков. В начале кампании 19/20 команда показывала очень неубедительную игру и много пропускала.



Главного тренера АЕКа уволили после первого тура Суперлиги. Прошедшим летом наставником греческого клуба стал португальский специалист Мигел Кардозу, работавший ассистентом Паулу Фонсеки в «Шахтёре», а также возглавлявший «Риу Аве», «Нант» и «Сельту». Всего лишь за пару месяцев Кардозу сумел привести в гнев греческих болельщиков, уступив «Трабзонспору» в матче квалификации Лиги Европы и проиграв первый матч чемпионата – против «Ксанти».