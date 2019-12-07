Страсти по судейству в матче «Краснодар» — ЦСКА! 15 минут ушло на видеопросмотры

Расклад

У «Краснодара» и ЦСКА, несмотря на третье и четвёртое места в РПЛ накануне очного матча и перспективу выйти на чистую вторую позицию, дела в чемпионате складываются не так, как хотелось бы руководителям. У «быков» восьмиматчевая серия без поражений, но победы в этих матчах всего три, остальные ничьи. У «армейцев» в последних семи играх только две победы, при двух ничьих и трёх поражениях.

Различие в том, что «Краснодар» ещё имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, а для ЦСКА евросезон уже завершён.

РПЛ. Турнирная таблица

Составы

Виктор Гончаренко выставил точно такой же состав, который проиграл дома «Арсеналу». Дзагоев сновп вышел в основе.

Мурад Мусаев поставил Александра Мартыновича вместо Йона Гудни Фьолусона, Кристофера Ольссона и Дмитрия Стоцкого вместо Маркуса Берга и Шапи Сулейманова (он дисквалифицирован).

ЦСКА сделал предложение новому форварду. Боженика сравнивают с Левандовски Это в помощь Фёдору Чалову или на замену?

Гол и VAR

ЦСКА начал активнее, давил и даже создал момент, который завершал Влашич, но Сафонов свою команду выручил. На 15-й минуте «армейцы» совершили отбор в центре поля, Бистрович сделал передачу в свободную зону, Обляков на скорости дошёл до штрафной и нанёс роскошный удар в дальний угол — Сафонов не дотянулся.

Но на то, чтобы этот гол засчитать, потребовалось почти 5 минут. Возникло подозрение, что в начале голевой атаки «армейцы» сфолили на Ари. Василий Казарцев долго переговарился с ассистентами, потом пошёл смотреть сам — и гол засчитал.

Ещё VAR

Был ещё один эпизод, когда в штрафной хозяев упал Фёдор Чалов. Пенальти назначен не был. Судя по первому повтору, пенальти был, судя по второму — Мартынович сыграл чётко в мяч. Третьего повтора не было. Но VAR судьи посмотрели.

Фанаты

Как и обещалось, фанаты «Краснодара» и ЦСКА в конце первого тайма сняли все баннеры и покинули стадион.

Фото: «Чемпионат»

И опять VAR

На 57-й минуте Вильена после скидки партнёра мощно пробил верхом и попал в штангу, Ари пошёл на добивание и упал в борьбе с Обляковым. Арбитр указал на «точку». Начались споры и вары, жёлтую карточку получил Дзагоев за споры.

А сами споры были вот о чём — фол Облякова был очевидным, но были подозрения, что бразилец сначала сыграл рукой, и это очень похоже на правду. Очень сильно похоже на правду. Хотя нормального повтора нам не показали, но в твиттере достаточно скринов.

А позже выяснилось, что Казарцев смотрел повтор на тему удалять Облякова или нет. Показал жёлтую.

Но главное проблема не в этом. А в том, что эпизод опять затянулся на 5 минут. Казарцев опять долго что-то говорил в гарнитуру, потом пошёл смотреть видео. 10 минут потраченных на просмотр видео — слишком жестоко. И это ведь ещё был не конец!

Акинфеев отразил удар Ари, но бразилец первым оказался на добивании и сравнял счёт.

Замена

После того как счёт стал ничейным, Гончаренко снял с игры заведённого Дзагоева, который уходя с поля спросил у тренера, по какой причине его поменяли. Эмоционально. Вместо Алана вышел защитник Кирилл Набабкин.

Концовка

ЦСКА сдулся во втором тайме, как почти всегда в этом сезоне. Плюс игроки завелись. Сразу же получил жёлтую Набабкин, на карточках висели Влашич (вместо него в конце вышел Бийол), Чалов и Обляков (его поменяли на Ахметова). Владение во втором тайме было 65 на 35 в пользу хозяев, а «армейцы» откровенно играли на ничью.

Но момент у «быков» был только один. Вильена сместился к центру и мощно пробил в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч перед собой, а со второй попытки накрыл его!

Вы будете смеяться, но ещё VAR

А в конце матча ЦСКА мог вырвать победу, Набабкин подключился по левому флангу, получил в штрафной пас от Кучаева, пробил низом в ближний угол, но Сафонов блестяще парировал удар. После чего опять начали смотреть VAR. Подозрение на пенальти! Казарцев опять долго общался с помощниками, а затем побежал смотреть. Пенальти не было.