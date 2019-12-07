Невероятный гол Сона в стиле Марадоны! Кореец убежал от семи соперников

Однако Моуринью считает, что мяч корейца больше похож на гол Роналдо.

После заминки в Манчестере «Тоттенхэм» снова одержал победу под руководством Жозе Моуринью. Конечно, соперник был не из грозных — «шпорам» противостоял скромный «Бёрнли». Но зато лондонцы впервые при новом тренере сумели разгромить оппонента.

О том, что матч закончится разгромом команды Шона Дайча, можно было догадаться уже на исходе первых 10 минут. За это время футболисты «Тоттенхэма» успели дважды отправить мяч в ворота гостей.

Сначала Гарри Кейн, получив передачу от Сона, шикарным дальним ударом застал врасплох голкипера соперника – Поуп прозевал выстрел форварда в ближний угол.

Затем Лукас Моура оказался самым расторопным в чужой штрафной площади. Во время сутолоки никем не прикрытый бразилец затолкал мяч в ворота.

Окончательно испортить настроение гостям до перерыва смог Сон Хын Мин. На 32-й минуте он забил гол, удивительно похожий на легендарный мяч Марадоны. Получив передачу от Вертонгена неподалеку от собственной штрафной, быстроногий кореец устремился вперёд с мячом. По пути полузащитник умудрился обыграть несколько соперников, убежав в сумме от семерых футболистов «Бёрнли». Выход один на один с Поупом дался корейцу ещё легче, чем сольный проход – несильным ударом Сон послал мяч точно в правый угол ворот.

В начале второй половины игры голевая феерия хозяев продолжилась. «Бёрнли» ужасно действовал в обороне и расплачивался за свои ошибки. В штрафной площади Кейн без проблем оторвался от защитника, а затем мощнейшим выстрелом поразил ближнюю девятку.

Ещё легче «Тоттенхэму» дался последний гол в матче. С помощью нехитрой «стенки» Кейн и Сиссоко вскрыли оборону гостей, после чего француз переиграл бедолагу Поупа, установив окончательный счёт матча – 5:0.

«Отличный день. Никаких травм, сухой матч, голы, идеальный футбол, — радовался после окончания встречи Жозе Моуринью. «Шон Дайч сказал мне после матча, что мы были слишком хороши для его команды. Я благодарю его за это. Против этой команды трудно играть, но мы были слишком хороши. Дело не в них. Сон забил потрясающий гол. Помню, когда был в «Барселоне» с мистером Робсоном, Роналдо забил гол, похожий на гол Сона. Это был потрясающий мяч».



Одержав очередную победу, «шпоры» оказались в Топ-5 АПЛ. Пока что Моуринью со своей работой справляется отлично.