Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу

Сезон «Манчестер Юнайтед» пока трудно назвать удачным, но не стоит забывать, как здорово он начался – с победы 4:0 над «Челси». Потом ничья с «Арсеналом», ничья с «Ливерпулем», победа над «Тоттенхэмом» — так Уле-Гуннар Сульшер проводит матч с командами большой шестёрки. Теперь он победил «Сити» в игре в гостях. А ведь для Хосепа Гвардиолы этот матч был просто критически важен. Я бы добавил к этому списку «Лестер»: команда блестяще проводит сезон не только с точки зрения результатов, но и по качеству игры. Это топ-клуб, который занимает место в зоне Лиги чемпионов заслуженно. Так вот, у «Лестера» «МЮ» тоже выиграл. В шести матчах четыре победы, две ничьи, разница голов 11:4. В среднем 2,3 очка за игру. Ну ничего себе! Но.

«Сити» был плохо готов к «Ньюкаслу». Гол Шелви – вина тренерского штаба Кевин де Брёйне провёл выдающийся матч, но этого не хватило.

Давайте посмотрим на результаты Сульшера против шести худших команд АПЛ. Ничья с «Саутгемптоном», поражение от «Вест Хэма», поражение от «Ньюкасла», победа над «Норвичем» (ура, наконец-то), поражение от «Борнмута», ничья с «Астон Виллой». С «Уотфордом» ещё не сыграли. Итого: в пяти матчах одна победа, две ничьи, два поражения, разница голов 6:8. В среднем одно очко за игру. И адекватной реакцией на эту статистику тоже будет: «ну, ничего себе!».



Такой контраст кажется удивительным, но ему можно найти объяснение.

Почему «Юнайтед» обыгрывает топов и проигрывает аутсайдерам?

Игровые достоинства и недостатки «МЮ» при Сульшере действительно делают матчи с сильными соперниками более удобными. Про недостатки вы знаете: команда беспомощна в позиционных атаках. Возможно, эту проблему частично замаскировал бы Поль Погба, но, вероятнее, это системная проблема Сульшера как тренера. Она усугубляется особенностями состава «Юнайтед». Без Погба в центре некому протащить мяч на дриблинге, а Маркус Рашфорд, Дэниел Джеймс и Андреас Перейра тоже лучше чувствуют пространство, чем мяч, и сильнее в рывке и поиске зон, чем в перепасовке. Большинству игроков «Юнайтед» банально удобнее играть на контратаках.

Добавьте к этому травмы. Марсьяль, который силён в дриблинге и может не только делать рывки под разрезающие пасы, но и стягивать соперников – отличный напарник для Рашфорда, благодаря которому Маркус может эффективнее смещаться с фланга в центр в коридор между крайним и центральным защитником. Вот только Марсьяль провёл на поле в матчах АПЛ 770 минут из 1440. Без их связки эффективность Рашфорда снижается. Про Погба уже сказали, а ведь постоянно травмирован и Люк Шоу: самый разнообразный из защитников «Юнайтед» в плане подключения к атакам.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Добавьте к этому игру при стандартах. Большинство топ-клубов успешно маскирует проблемы с организацией атак топовыми стандартами, но не «МЮ». Команда Сульшера забила после стандартов три гола в 16 турах, не считая пенальти. Для сравнения: у «Ман Сити» шесть голов, у «Ливерпуля» — восемь.



Из-за этого против «МЮ» довольно легко играть, если следовать простому плану: отдать мяч и ловить на контратаках. Маленькие команды так и играют. Но «Ливерпуль» и «Ман Сити» — нет. В этих матчах уже «МЮ» играет как маленькая команда. У Сульшера появляется шанс действовать в удобном стиле. Почему играть от обороны команде удобно?



Главные кадровые успехи «Юнайтед» последних лет – оборонительные игроки. Аарон Уан-Биссака бесполезен в атаке, зато великолепен в отборе и чтении игры, в единоборствах. Скотт Мактоминей заставил забыть о том, что где-то в подвалах «Олд Траффорд» до сих пор томится Неманья Матич. Гарри Магуайр делает лучше любого игрока, который выходит с ним в паре – не только потому, что он читает игру, а потому что он лидер, который управляет обороной.

Сульшер сумел выстроить костяк так, чтобы игроки с разными характеристиками образовывали естественные связки. Как Линделёф – Магуайр, или Фред – Мактоминей. С помощью шотландца Фред наконец стал показывать такой же футбол, как в «Шахтёре»: он теперь может не оглядываться на партнёра по центру поля (как было с Погба). Раньше он вынужден был страховать, теперь страхуют его. И Фред начал покрывать огромное пространство, успевая и в атаке, и в обороне.



Эти качества находят отражение в статистике. После 16 матчей «Юнайтед» на третьем месте в АПЛ по остроте допущенных шансов. 16,6 ожидаемых пропущенных голов: ещё меньше только у «Ливерпуля» и «Лестера». Другими словами, желание Сульшера защищаться низким блоком и атаковать в основном после смены владения – вполне логичное. К этому желанию он добавляет ещё одно важное качество: качественный план на большие матчи.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Три дня назад «МЮ» по делу обыграл «Тоттенхэм». Матч был событийным, но основную причину победы можно объяснить одним абзацем. «Тоттенхэм» при Жозе Моуринью остаётся командой с массой проблем, но здорово маскирует их одним приёмом, который отработан на космическом уровне: выходом из обороны в атаку. Все три гола «Вест Хэму» были забиты в течение 12 секунд после смены владения. Два гола «Борнмуту» придумал Тоби Алдервейрелд дальними забросами. В последнем матче с «Бёрнли» «Тоттенхэм» повёл уже на четвёртой минуте: снова поймал соперника на перестроении в переходной фазе, снова предголевой пас отдал Алдервейрелд.

Против «МЮ» ничего этого не было. Потому что игроки «Юнайтед» при потерях мгновенно шли в смелый высоким прессинг. Рисковали, создавая численное преимущество в зоне мяча, но решали главную задачу: не давали быстро доставлять мяч Сону и Алли. «МЮ» использовал этот смелый план, пока не получил удобный счёт, а потом спокойно защищал его остаток матча. Такой стиль не типичен для команды: это была задумка непосредственно под соперника.

«МЮ» провёл лучшие полчаса в сезоне. Но повторить будет сложно Сульшер идеально подстроился под главную особенность «Тоттенхэма».

Как Сульшер выиграл у «Сити»

Против «Ман Сити» Сульшер тоже разработал план, создающий максимальные неудобства. Защищался низким блоком, выходя в отбор в начале собственной трети поля. Плотность была такой, что хотя игрокам «Сити» удалось нанести семь ударов за полчаса, только один из них не был заблокирован. Хозяевам пришлось перейти на навесы. 13 за 30 минут – очень много. И очень неэффективно, учитывая плотность игроков в штрафной Давида Де Хеа.

Не так давно я писал о том, что Гвардиола всё больше полагается на навесы, хотя это спорная тактика. Наличие в составе Кевина де Брёйне искушает просто отдать ему мяч во фланг и ждать гениальную подачу, но только не в случае, когда соперник готов этого и ждёт, защищаясь большим количеством игроков в штрафной, где сыграть верх может только Габриэл Жезус.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».

Навесы «Сити» не были опасны, а «Юнайтед» проводил отличные контратаки. 75% всех их передач на этом отрезке игры были направлены вперёд. Постоянно работал один приём: трехходовки с игрой в стенку с форвардом, который стоит спиной к воротам. Марсьяль и Рэшфорд ситуативно оба оказывались спиной к воротам, отыгрывались с набегающим полузащитником, потом разворачивались и совершали забег к штрафной параллельно с игроком на фланге, которому уже шла передача.



Очень простая задумка, но так как Давид Сильва и де Брёйне постоянно открывались широко в позиционных атаках, после смены владения Родри оставался один на большом пространстве. Он не справлялся, но его объективно подставлял стиль игры: скорость – не главное качество испанца, а от него требовалось бегать за соперниками и перехватывать мячи.

Каждую атаку «МЮ» пытался довести до разрезающего паса между крайним и центральным защитником. Пользуясь высокой линией обороны «Сити», можно было даже не заморачиваться с точностью: просто кидать мяч в зону метрах в 10-12 от защитников в расчёте на скорость Рашфорда, Джеймса и Марсьяля.



Пенальти не вытекал из логики игры. Рашфорд полез на четверых на углу штрафной: это не опасная ситуация, даже если удастся обыграть одного или двух соперников. Фол Бернарду – идиотский. С другой стороны, вспомним недавний матч с «Тоттенхэмом»: там Маркус тоже заработал нелепый пенальти в неопасной ситуации. В обоих случаях нет речи о нырке: форвард просто выжимает максимум из момента, смело обостряя игру в расчёте, что кто-то из защищающихся соперников поступит нерационально. Это работает.

По крайней мере, пока Рашфорд находится в лучшей форме в своей жизни. Решения Сульшера нацелены в основном на оборону, а в атаке решает индивидуальная игра Рашфорда. Сейчас он превращает в голевые моменты даже те, которые не выглядят опасными (как в обоих случаях с заработанными пенальти). Ради этого он даже освобождается от оборонительной работы – его страхует Лингард.

У «Юнайтед», возможно, всего один шанс выиграть в дерби. И его фамилия Рашфорд Мужчина просто в бешеной форме.

Рашфорд сделал первый гол, но так же, как три дня назад с «Тоттенхэмом», «МЮ» не успокоился и продолжил цепляться за каждую возможность для контратаки в расчёте увеличить преимущество. В прошлом матче сделать это помешал Пауло Гассанига, а в дерби Эдерсон после пары сейвов пропустил необязательный гол от Марсьяля в ближний угол. После этого «МЮ» сосредоточился на том, что умеет лучше всего: позиционной обороне. Гости мастерски сбивали темп, цепляясь за мяч на чужой половине поля не для того, чтобы угрожать воротам, а чтобы тянуть время и собирать фолы.

Заслужили или повезло?

Конечно, в победе есть элемент везения. Даже кризисный «Сити», сваливающийся на навесы (у де Брёйне в итоге набралось 17 подач, зачем, господи?!) регулярно доводит мяч до штрафной, а количество подходит рано или поздно конвертируется в удары. Но тут за «МЮ» сыграли кадровые потери. Жезус – своеобразный форвард. Он выходит в старте уже три тура из-за травмы Серхио Агуэро. В матче с «Ньюкаслом» его промахи стоили очков. Великолепные голы «Бёрнли» принесли победу. С «МЮ» у него был только один большой шанс: после подачи де Брёйне на 38 минуте он бил головой, находясь в одиночестве по центру в 10 метрах от ворот, но промахнулся. Это очень талантливый игрок, но чтобы быть основным форвардом суперклуба, лучше не чередовать гениальные удары с плохими, а стабильно забивать своё.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Хотя «Юнайтед» и подсел на последних минутах, в целом их компактность выполнила поставленную задачу. В последний час, когда гости намного меньше думали об атаке, чем раньше, они допустили всего 15 ударов, из них семь из пределов штрафной, из которых в свою очередь три были заблокированы. Итого, у «Сити» четыре удара из пределов штрафной за час, когда нужно было отыгрывать два гола. Это уже не про везение: это про качественную оборону.

Что ещё нужно знать о матче

Уан-Биссака – монстр. Девять попыток отбора (пять успешных), два перехвата, девять заблокированных пасов, семь выносов и всего один фол. 28 действий в обороне – это не топ-уровень, это круче. Рахим Стерлинг на себе ощутил разницу.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

47 навесов – провал. Не только потому, что это очень много (хотя это безумно много: в два раза больше, чем делает за матч «Ливерпуль»). А потому что ничего другого «Сити» не предложил. И это уже не первый раз, когда работа штаба Гвардиолы вызывает вопросы.

«Сити» был плохо готов к «Ньюкаслу». Гол Шелви – вина тренерского штаба Кевин де Брёйне провёл выдающийся матч, но этого не хватило.

«Манчестер Юнайтед» закрепился на пятом месте в турнирной таблице. Сезон складывается так, что это сомнительное достижение наполняет болельщиков оптимизмом. Сульшеру хочется пожелать, чтобы в АПЛ было в два раза больше суперклубов: тогда он смог бы бороться на за еврокубки, а за титул. Но пока его ждут «Уотфорд» и «Эвертон». И есть повод сомневаться, что с двумя аутсайдерами он наберёт столько же очков, сколько с двумя клубами из топ-6.



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