«МЮ» Сульшера «убивает». Сначала Моуринью, теперь — Гвардиолу

Егоров – о манчестерском дерби, после которого даже сэр Алекс Фергюсон сиял, как в лучшие годы.

— Алекс, ты – ублюдок! – орёт дородная, ярко накрашенная баба в шапке и шарфе «Манчестер Сити». Её крик обращён в сторону яруса выше, где хлопает в ладоши красный от удовольствия сэр Алекс Фергюсон. Легенда «МЮ» слышит оскорбления, не меняет выражения лица и стоит на трибуне, пока последний игрок «Юнайтед» не покинет поле. Каждый должен знать, кто здесь настоящий капитан.

За Ферги особенно радостно. Мы ведь видели по ТВ, как тяжело он восстанавливался после инсульта. Сначала долго не ходил на матчи «Юнайтед», затем с трудом забирался на трибуну и сидел там с отсутствующим выражением лица. Сейчас он живой: подкалывает Бобби Чарльтона, быстро шагает по ступенькам «Этихада» и сияет после победы команды, которая, как и он, неожиданно легко приходит в себя после тяжёлых времен. Да, пока непонятно, что будет дальше, но победы над «Тоттенхэмом» Моуринью и «Сити» Пепа – это путь к выздоровлению.

Кстати, почему я говорю о неожиданности? Да потому что Сульшер. Ну признайте, нам же в России кажется, что Оле случайный и скучный персонаж, что успехи «МЮ» трёхмесячного периода после Жозе не связаны с тренером, что сейчас команда показывает провальный футбол и что кого-то вот-вот отправят обратно в Норвегию.

Но, оказывается, реальность иная. В Англии вот перед ЧМ думали о России, как о стране расистов, шпионов и алкоголиков, но всё оказалось немного иначе. Так же и в нашем с Манчестером случае.

Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу Зато проваливается против аутсайдеров.

Чтобы чуть-чуть разобраться в вопросе, за три часа до дерби я поехал на игру «Юнайтед оф Манчестер», созданного болельщиками «МЮ» в знак протеста против покупки клуба американскими бизнесменами Глейзерами в 2005 году. Большой репортаж о матче 7-й английской лиги, на который пришли 3000 фанатов, я напишу позже, но сейчас ограничусь замечаниями по теме.

1. Протестующие фанаты не смотрят игры «МЮ» с трибун, но практически каждый из них в 90-е пробил за команду десятки выездов. «Юнайтед оф Манчестер» — и есть душа «Манчестер Юнайтед».

2. Здесь обожают «МЮ», но ненавидят руководство, игроков и современный футбол.

«Глейзеры ни разу не были на наших матчах. Моуринью было плевать на историю. Игрокам нужны только бабки», — вот что говорит каждый из них.

3. Здесь считают, что если кто-то и может вернуть клубу былые успехи, то только Сульшер, потому что… «Юнайтед» у него в сердце».

.

Удивительно, но примерно то же о своём тренере говорят и фанаты «МЮ» на «Этихаде» (если, конечно, не брать азиатских и арабских туристов – их я просто не спрашивал).

В общем, как бы мы ни удивлялись, но красные верят в Сульшера намного сильнее, чем красно-белые в Аленичева несколько лет назад.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

И, знаете, Оле есть за что любить. В нём чувствуется какое-то очаровательное благородство. Вот последите за деталями.

Во время матча, Сульшер апеллирует к судья из-за игры рукой, Гвардиола его осекает. Но вместо продолжения конфликта Оли замолкает и падает в объятия Пепа.

На пресс-конференции тот же Гвардиола трижды повторит, что «Сити» играл фантастически, а «МЮ» не создал ничего, кроме пяти контратак.

Оли же в ответ назовёт Гвардиолу «лучшим тренером мира», «Ман Сити» — лучшей командой, а де Брёйне – лучшим игроком АПЛ. Он и не подумает напомнить, что в первые полчаса его команда могла забивать 5 или 6 и в течение всего матча блестяще играла в обороне и по-тренерски связывала «Сити».

Пеп будет хмур и раз пять ответит, что пресса дождётся новых побед от «Сити» в новом сезоне, а Сульшер после офицальной части ещё минут пять будет болтать с журналистами, пока его насильно не уведёт пресс-атташе.

Удивительно, но по пути к двери Оли успеет спросить о делах стюарда, извиниться перед случайными встречными и журналистами, на вопросы которых ему не дали ответить. Причём, говорят, Оле ведёт себя так же радушно даже после поражений.



И здесь, конечно, можно подумать о том, что Сульшер – просто тёпленький тренер или наивный младенец. Но всё же лучше задуматься, как такой хороший парень умудрился забить столько мячей за карьеру, решить исход финала Лиги чемпионов и в 40 с небольшим стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Наверное, дьявол в нём всё-таки есть. И дьявол этот открылся в одной из фраз.

«Когда мы отбирали мяч, то летели вперёд. Если хотите, в эти моменты нам надо было убивать «Сити», — сказал Оли.

И да, он действительно «убил» прекрасный, богатый и самоуверенный «Сити». «Убил» великого Пепа. «Убил» Моуринью. И всё это – за три дня. Перед нами тот самый Оле-Гунар Сульшер – убийца с глазами младенца. А рядом с ним сэр Алекс, который всегда верил в джокера, способного вытащить «МЮ» в самой безнадёжной ситуации.