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«Крылья Советов» — «Урал» — 2:3, дубль Погребняка, обзор матча

«Крылья Советов» — «Урал»
Анатолий Романов
Погребняк сделал первый дубль в РПЛ за 1,5 года. Жена оригинально поздравила его
«Урал» реализовал три стандарта в Самаре и обошёл «Спартак». Минимум на несколько часов.
Футбол / РПЛ 0

Три полных матча, включая «товарняк» с «Родиной», не мог поразить чужие ворота «Урал» — и вот наконец прорвало. В заключительном матче осенне-зимнего отрезка чемпионата екатеринбуржцы с самарцами наколотили на двоих полдесятка мячей. Гости забили на один больше соперника и победили. Примечательно, что дважды главного старейшину РПЛ Сергея Рыжикова огорчил другой суперветеран турнира Павел Погребняк. Для 36-летнего форварда это были первые голы в чемпионате – предыдущие он записал на свой счёт в кубковом противоборстве с «Черноморцем» в сентябре, и тоже в количестве двух штук.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
1:0 Чернов – 21'   1:1 Погребняк – 43'   1:2 Погребняк – 50'   2:2 Радоньич – 64'   2:3 Эль-Кабир – 83'

Встреча на берегах Волги лишний раз подтвердила возросшую в современном футболе роль стандартных положений. Четыре из пяти голов состоялись после розыгрыша оных. Хозяева открыли счёт после штрафного и удара Чернова головой, но ещё до перерыва пропустили тоже. Рыжиков неуклюже отразил удар Бикфалви, и Погребняк чётко сработал на добивании. На опыте.

Второй гол Павла получился внешне ещё более простым – после углового форвард добил мяч в сетку с пары десятков сантиметров. Но в этой точке ещё нужно было оказаться, и тут чутье голеадора не подвело.

Лишь Радоньич поразил цель с игры (отметим ассистентский дубль Антона Зиньковского). Но последнее слово осталось за уральцами. На 83-й минуте отменный выстрел со штрафного удался Отману Эль-Кабиру.

Таким образом, «Урал» поквитался с «Крыльями» за поражение в первом круге (1:3) и как минимум на несколько часов обошёл в таблице «Спартак».

Любопытно, что свой предыдущий дубль в лиге Погребняк оформил полтора года назад в игре… с «Уралом». Тогда высокий блондин защищал цвета «Тосно».

Спустя 20 минут после финального свистка в Самаре супруга Павла Мария разместила в «Инстаграме» яркое видео с текстовкой: «Твоя роковая ошибка». Чья именно «ошибка», уточнять, наверное, излишне. В «комментах» уже отметились Роман Павлюченко и Ольга Бузова.

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