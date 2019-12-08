Погребняк сделал первый дубль в РПЛ за 1,5 года. Жена оригинально поздравила его

Три полных матча, включая «товарняк» с «Родиной», не мог поразить чужие ворота «Урал» — и вот наконец прорвало. В заключительном матче осенне-зимнего отрезка чемпионата екатеринбуржцы с самарцами наколотили на двоих полдесятка мячей. Гости забили на один больше соперника и победили. Примечательно, что дважды главного старейшину РПЛ Сергея Рыжикова огорчил другой суперветеран турнира Павел Погребняк. Для 36-летнего форварда это были первые голы в чемпионате – предыдущие он записал на свой счёт в кубковом противоборстве с «Черноморцем» в сентябре, и тоже в количестве двух штук.

Встреча на берегах Волги лишний раз подтвердила возросшую в современном футболе роль стандартных положений. Четыре из пяти голов состоялись после розыгрыша оных. Хозяева открыли счёт после штрафного и удара Чернова головой, но ещё до перерыва пропустили тоже. Рыжиков неуклюже отразил удар Бикфалви, и Погребняк чётко сработал на добивании. На опыте.

Второй гол Павла получился внешне ещё более простым – после углового форвард добил мяч в сетку с пары десятков сантиметров. Но в этой точке ещё нужно было оказаться, и тут чутье голеадора не подвело.



Лишь Радоньич поразил цель с игры (отметим ассистентский дубль Антона Зиньковского). Но последнее слово осталось за уральцами. На 83-й минуте отменный выстрел со штрафного удался Отману Эль-Кабиру.

Таким образом, «Урал» поквитался с «Крыльями» за поражение в первом круге (1:3) и как минимум на несколько часов обошёл в таблице «Спартак».



Любопытно, что свой предыдущий дубль в лиге Погребняк оформил полтора года назад в игре… с «Уралом». Тогда высокий блондин защищал цвета «Тосно».

Спустя 20 минут после финального свистка в Самаре супруга Павла Мария разместила в «Инстаграме» яркое видео с текстовкой: «Твоя роковая ошибка». Чья именно «ошибка», уточнять, наверное, излишне. В «комментах» уже отметились Роман Павлюченко и Ольга Бузова.