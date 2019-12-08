Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне

Так уж вышло, что футбол в этот день на «Открытие Арене» отошёл на второй план. Анонсируя игру – по умолчанию любопытную, ведь Карпин против «Спартака» это всегда интересно, – общественность больше обсуждала акцию фанатских движений красно-белых и остальных клубов. Акция удалась на славу, болельщики точно заставили обратить на себя внимание, и тема наверняка будет обсуждаться в СМИ несколько дней.

30 минут матча прошли под аккомпанемент зарядов «Фанат – не преступник» и «Футбол – для фанатов», над трибуной развевались баннеры с причинами задержания в Санкт-Петербурге и известными лозунгами в адрес Дзюбы, а после стартового получаса болельщики направились к выходу. Они уходили не только с фанатской трибуны, но и с остальных, однако центральные сектора покидало всё-таки меньшинство. А вот трибуна «Б» полностью опустела, и смотрелось это просто угрожающе. Стадион моментально окунулся в тишину, на какой-то момент показалось, что матч лишился всех эмоций – настолько камерной стала вдруг атмосфера.

А «Спартак» к тому момент уже проигрывал со счётом 0:1. И уход фанатов – пусть понятный и ожидаемый – точно не дал команде дополнительных сил.

Новая революция от Тедеско

У немецкого тренера имелись сразу две причины внести коррективы в стартовый состав. Во-первых, в первом тайме в Санкт-Петербурге дала сбой схема 3-4-1-2, а перестроения после перерыва не сильно улучшили качество футбола. Во-вторых, сразу два ведущих центральных защитника – Кутепов и Жиго – заработали дисквалификацию.

Однако Тедеско напридумывал и навертел с составом даже круче, чем можно было предположить. Он опустил Крала в центр обороны к Джикии, в опорную зону в пару к Умярову поставил мало играющего Тиля, Бакаева передвинул направо, а слева выпустил Мельгарехо и Мирзова. Получилась схема 4-4-2 с явным перекосом в сторону атаки. Сразу же появились сомнения по поводу наличия баланса у этой системы. Но главное заключалось даже не в этом, а в том, что помимо расстановки у «Спартака» изменились функции ключевых футболистов: Крала (важнейший исполнитель в первых удачных матчах), Бакаева (только привык к центру, опять пришлось уйти на фланг) и Умярова (одно дело играть в паре с Кралом, который всегда ниже, другое дело – с Тилем, который действует ближе к атаке).

К сожалению для красно-белых, как всё это выглядело кашей на бумаге, точно так же смотрелось и на поле. Структура «Спартака» с первых же минут напоминала хаос образца позднего Кононова, и проиграла в этот вечер команда сама себе. По прямой вине Тедеско.

Кошмар Умярова, пижонство Попова

Главная проблема, с которой столкнулся «Спартак» второй раз подряд, — отсутствие работающего выхода в атаку, на футбольном сленге – билд-апа. Красно-белые никак не могли выйти из-под прессинга «Ростова», допускали критическое количество ошибок при розыгрыше мяча от ворот, и рано или поздно это должно было закончиться неприятностями.

Трудности усугубились индивидуальным провалом Умярова. Молодой полузащитник выдал едва ли не самый слабый матч в сезоне, в самом же начале обрезал, а в середине тайма сделал это ещё раз. Причём в ситуации, когда команда раскрывалась в сторону атаки и терять мяч было категорически нельзя. Умяров отдал неточный пас в центр, случился перехват. Причём сам же Наиль в той ситуации вдобавок плохо сработал на возврат, не заняв позицию в створе вместо убежавшего встречать соперника Джикии. Итог: «Ростов» нанёс два расстрельных удара, и второй из них, от Ионова, стал голевым. Зобнин тоже проспал добивание, но ему среагировать было сложнее, чем остальным.

Под самый конец тайма «Спартак» чуть не пропустил второй – и снова из-за Умярова. На этот раз Наиль подработал мяч рукой в своей штрафной, за что арбитр наказал команду 11-метровым. К мячу подошёл Попов – и пробил хуже некуда, по-пижонски. Болгарский полузащитник изобразил «паненку», а Максименко остался стоять на ногах в центре.

0:1 к перерыву было лучше, чем 0:2, однако «Спартак» казался настолько бессистемным, что было решительно непонятно, за счёт чего команда может прибавить.

Попов повторил трюк Смолова. Лучше бы он этого не делал Максименко не клюнул на уловку бывшего одноклубника.

Привоз Крала, дубль Зайнутдинова

Ожидания совпали с реальностью: «Спартак» закончил матч, а вместе с ним и год на минорной ноте, не избежав позора. Справедливости ради, у чужой штрафной команда не была безнадёжна, моменты периодически создавала, и в начале второго тайма Мирзов (чудовищный матч с чудовищными решениями для Резиуана) или Понсе могли забить. В конечном итоге хозяева даже перебили соперника – 24 попытки (8 в створ) против 15 (7).

Только всё это не отменяло того, что структуры у красно-белых на поле в этот день не наблюдалось. И три пропущенных гола после перерыва никакое не невезение, а закономерность. Сначала набедокурили Крал и Максименко. Первый ошибся с передачей головой в центр при выбросе, пешком пошёл назад и оставил в одиночестве на дальней штанге Ионова. Второй вяло среагировал на вялый прострел от Шомуродова.

Затем «Спартак» напрочь потерял концентрацию при угловом. Ларссон допустил розыгрыш с пасом на выбегающего с ближней штанги соперника, и «Ростов» спокойно навесил из удобной позиции за шиворот всем высоким защитникам. А потом дыра возникла и в опорной зоне красно-белых, откуда контрольный выстрел нанёс Зайнутдинов, оформивший дубль.

В промежутке между всем этим оборонительным позором случилось лишь одно приятное для «Спартака» событие – результативный удар Понсе после симпатичной комбинации с участием Бакаева-младшего и Ларссона. Но его даже было нельзя назвать голом престижа, поскольку красно-белые – давайте называть вещи своими именами – опозорились и провалились. Кошмарное окончание кошмарного года для клуба.