Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне

Так уж вышло, что футбол в этот день на «Открытие Арене» отошёл на второй план. Анонсируя игру – по умолчанию любопытную, ведь Карпин против «Спартака» это всегда интересно, – общественность больше обсуждала акцию фанатских движений красно-белых и остальных клубов. Акция удалась на славу, болельщики точно заставили обратить на себя внимание, и тема наверняка будет обсуждаться в СМИ несколько дней.
30 минут матча прошли под аккомпанемент зарядов «Фанат – не преступник» и «Футбол – для фанатов», над трибуной развевались баннеры с причинами задержания в Санкт-Петербурге и известными лозунгами в адрес Дзюбы, а после стартового получаса болельщики направились к выходу. Они уходили не только с фанатской трибуны, но и с остальных, однако центральные сектора покидало всё-таки меньшинство. А вот трибуна «Б» полностью опустела, и смотрелось это просто угрожающе. Стадион моментально окунулся в тишину, на какой-то момент показалось, что матч лишился всех эмоций – настолько камерной стала вдруг атмосфера.
А «Спартак» к тому момент уже проигрывал со счётом 0:1. И уход фанатов – пусть понятный и ожидаемый – точно не дал команде дополнительных сил.
Новая революция от Тедеско
У немецкого тренера имелись сразу две причины внести коррективы в стартовый состав. Во-первых, в первом тайме в Санкт-Петербурге дала сбой схема 3-4-1-2, а перестроения после перерыва не сильно улучшили качество футбола. Во-вторых, сразу два ведущих центральных защитника – Кутепов и Жиго – заработали дисквалификацию.
Однако Тедеско напридумывал и навертел с составом даже круче, чем можно было предположить. Он опустил Крала в центр обороны к Джикии, в опорную зону в пару к Умярову поставил мало играющего Тиля, Бакаева передвинул направо, а слева выпустил Мельгарехо и Мирзова. Получилась схема 4-4-2 с явным перекосом в сторону атаки. Сразу же появились сомнения по поводу наличия баланса у этой системы. Но главное заключалось даже не в этом, а в том, что помимо расстановки у «Спартака» изменились функции ключевых футболистов: Крала (важнейший исполнитель в первых удачных матчах), Бакаева (только привык к центру, опять пришлось уйти на фланг) и Умярова (одно дело играть в паре с Кралом, который всегда ниже, другое дело – с Тилем, который действует ближе к атаке).
К сожалению для красно-белых, как всё это выглядело кашей на бумаге, точно так же смотрелось и на поле. Структура «Спартака» с первых же минут напоминала хаос образца позднего Кононова, и проиграла в этот вечер команда сама себе. По прямой вине Тедеско.
Кошмар Умярова, пижонство Попова
Главная проблема, с которой столкнулся «Спартак» второй раз подряд, — отсутствие работающего выхода в атаку, на футбольном сленге – билд-апа. Красно-белые никак не могли выйти из-под прессинга «Ростова», допускали критическое количество ошибок при розыгрыше мяча от ворот, и рано или поздно это должно было закончиться неприятностями.
Трудности усугубились индивидуальным провалом Умярова. Молодой полузащитник выдал едва ли не самый слабый матч в сезоне, в самом же начале обрезал, а в середине тайма сделал это ещё раз. Причём в ситуации, когда команда раскрывалась в сторону атаки и терять мяч было категорически нельзя. Умяров отдал неточный пас в центр, случился перехват. Причём сам же Наиль в той ситуации вдобавок плохо сработал на возврат, не заняв позицию в створе вместо убежавшего встречать соперника Джикии. Итог: «Ростов» нанёс два расстрельных удара, и второй из них, от Ионова, стал голевым. Зобнин тоже проспал добивание, но ему среагировать было сложнее, чем остальным.
Под самый конец тайма «Спартак» чуть не пропустил второй – и снова из-за Умярова. На этот раз Наиль подработал мяч рукой в своей штрафной, за что арбитр наказал команду 11-метровым. К мячу подошёл Попов – и пробил хуже некуда, по-пижонски. Болгарский полузащитник изобразил «паненку», а Максименко остался стоять на ногах в центре.
0:1 к перерыву было лучше, чем 0:2, однако «Спартак» казался настолько бессистемным, что было решительно непонятно, за счёт чего команда может прибавить.
Привоз Крала, дубль Зайнутдинова
Ожидания совпали с реальностью: «Спартак» закончил матч, а вместе с ним и год на минорной ноте, не избежав позора. Справедливости ради, у чужой штрафной команда не была безнадёжна, моменты периодически создавала, и в начале второго тайма Мирзов (чудовищный матч с чудовищными решениями для Резиуана) или Понсе могли забить. В конечном итоге хозяева даже перебили соперника – 24 попытки (8 в створ) против 15 (7).
Только всё это не отменяло того, что структуры у красно-белых на поле в этот день не наблюдалось. И три пропущенных гола после перерыва никакое не невезение, а закономерность. Сначала набедокурили Крал и Максименко. Первый ошибся с передачей головой в центр при выбросе, пешком пошёл назад и оставил в одиночестве на дальней штанге Ионова. Второй вяло среагировал на вялый прострел от Шомуродова.
Затем «Спартак» напрочь потерял концентрацию при угловом. Ларссон допустил розыгрыш с пасом на выбегающего с ближней штанги соперника, и «Ростов» спокойно навесил из удобной позиции за шиворот всем высоким защитникам. А потом дыра возникла и в опорной зоне красно-белых, откуда контрольный выстрел нанёс Зайнутдинов, оформивший дубль.
В промежутке между всем этим оборонительным позором случилось лишь одно приятное для «Спартака» событие – результативный удар Понсе после симпатичной комбинации с участием Бакаева-младшего и Ларссона. Но его даже было нельзя назвать голом престижа, поскольку красно-белые – давайте называть вещи своими именами – опозорились и провалились. Кошмарное окончание кошмарного года для клуба.
- 8 декабря 2019
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