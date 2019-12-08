За один матч со «Спартаком» Зайнутдинов забил больше, чем за всё время в России

Нападающий «Ростова» Бактийор Зайнутдинов забил за клуб пока всего три гола – и все три в ворота московских команд: сначала было «Динамо», теперь – дубль «Спартаку».
Зайнутдинов перешёл в «Ростов» зимой – перспективный парень из «Астаны» достался ростовчанам всего за 120 тыс. евро. Контракт заключили по схеме «1+1»: чтобы активировать опцию продления, ему нужно будет провести определённое количество матчей. Ради перехода в более сильную лигу Бактийор выкупил свой контракт у «Астаны» за 9 млн рублей. И это несмотря на то что казахстанский клуб предложил ему зарплату в 2,5 раза больше, чтобы он остался.
Об этом зимой рассказал спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин.
«По завершении сезона-2017 наш клуб провёл переговоры с «Таразом» (там Бактийор играл до перехода в «Астану». — Прим. «Чемпионата») и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. В итоге мы договорились о его трансфере в «Астану» за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей].
Также между клубом и Зайнутдиновым был заключён трёхлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб.
По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в 2,5 раза, но он отказался, предпочтя уйти в «Ростов» на меньшие условия.
С одной стороны, грустно, что «Астана» теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть ещё игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договорённость о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком «Ростова», он вернётся в «Астану» и мы продолжим сотрудничество с ним, — сказал Коночкин.
За «Ростов» Зайнутдинов дебютировал в матче с «Енисеем» — вышел на замену в конце игры. Каждый раз, когда он попадал в заявку, казахские СМИ сыпали новостями: «Сыграет!». Во «ВКонтакте» даже появилось целое фан-сообщество, в котором регулярно обновляются новости, появляются его фотографии и видеонарезки с удачными моментами. Там Бактийора, кстати, называют одним из лучшим казахов, играющих за границей.
Начало этого сезона молодой казах пропустил из-за рецидива травмы колена, которую он получил ещё в «Астане», но в сентябре вернулся в строй и с тех пор сыграл в девяти матчах. Игроком основы он пока ещё не стал, хотя в перспективе такое возможно – и дубль «Спартаку» может ускорить этот процесс.
- 8 декабря 2019
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