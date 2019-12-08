Ещё одна смена тренера в РПЛ. Приход Бердыева в «Сочи» отменяется

Пока в Российской Премьер-Лиге фанаты борются за право спокойно ходить на стадионы и поддерживать свою команду, в некоторых клубах происходит настоящая революция. Владимир Федотов возглавил «Сочи» уже на следующий день после отставки, последовавшей за матчем 19-го тура, в котором его бывший клуб «Оренбург» в гостях уступил «Тамбову» со счётом 0:3. По словам президента клуба Владимира Кияева, контракт с Федотовым был расторгнут по обоюдному решению.

Кто теперь тренер «Оренбурга»?

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Константин Емельянов. Раньше он входил в штаб Владимира Федотова. Также кандидатами на назначение были Юрий Уткульбаев (нынешний главный тренер «Нефтехимика») и Ильшат Айктулов, который тоже работал в тренерском штабе Владимира Федотова.

В сезоне-2017/18 Федотов вывел «Оренбург» в Премьер-Лигу, выиграв с командой первенство Олимп-ФНЛ. При нём «Оренбург» показал свой лучший результат в истории — 7 место РПЛ в прошлом сезоне. Но стабильное выступление не продлилось более двух лет, сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с 19 очками. Ниже только «Крылья» и «Сочи».

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Куда дальше?

Самому Федотову долго без работы оставаться не пришлось. Уже через сутки он подписал контракт с ФК «Сочи». И такое решение было принято по одной причине – сорвались переговоры с экс-тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

В текущем сезоне «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России, а за прошедшие пять матчей команде удалось набрать всего три очка. Не лучший результат для команды, в которой играет семь футболистов чемпиона России по итогам прошлого сезона.