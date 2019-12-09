Педро Роша помог «Крузейро» вылететь во вторую лигу. Впервые в истории

38-й тур в чемпионате Бразилии стал сенсационным. Один из самых титулованных клубов страны «Крузейро» впервые в истории вылетел во второй дивизион. Болельщики не могли в это поверить и от безысходности начали крушить сиденья на стадионе. Чтобы предотвратить беспорядки, полиции пришлось применять гранаты.

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Как это произошло

В последнем туре чемпионата Бразилии «Крузейро» принимал «Палмейрас». Клубу из Белу-Оризонти нужна была победа, чтобы закончить турнир вне зоны вылета. Турнирная таблица чемпионата устроена так, что из 20 команд четыре последних вылетают во вторую лигу. Одним из таких клубов стал «Крузейро», который проиграл свой последний матч «Палмейрасу» со счётом 0:2.

В этой игре команда из Сан-Паулу была однозначным фаворитом, но «Крузейро» создавал проблемы сопернику. За всю игру команда из Белу-Оризонти совершила 55 опасных атак, но ударов в створ было намного меньше (всего три). У «Палмейраса» была хорошая реализация, (четыре удара в створ, из них два гола), что в итоге и привело к победе.



Вылету предшествовало много других неприятных событий: за последние 20 матчей «Крузейро» одержал всего три победы, при девяти ничьих и восьми поражениях. Ещё одним очень важным фактором стала частая смена тренеров – за сезон у клуба их было уже четыре. Сначала Ману Менезес, который выиграл с командой всего две игры за тринадцать матчей, затем был Рожерио Сени, чья тренерская деятельность продлилась всего 45 дней (две победы в семи матчах). Потом свой путь в клубе начал Абель Брага, но и он не задержался надолго, отработав два месяца. За это время выиграл три матча и три проиграл, а все остальные (восемь) были ничейными.



Последним тренером стал Адилсон Батиста, с которым клуб и вылетел во вторую лигу. Справедливости ради, надо сказать, что его назначили на прошлой неделе, поэтому вряд ли он мог глобально влиять на результаты. Но обе игры, которые он провёл в качестве главного, проиграл.

Чем известен «Крузейро»

«Крузейро» — один из самых титулованных клубов страны. На его счету четыре чемпионства в Бразилии, шесть раз клуб завоёвывал кубок страны, ещё два раза выигрывал кубок Либертадорес (1976, 1997).

Сейчас за команду выступает знакомый российским болельщикам нападающий Педро Роша. Раньше он играл за московский «Спартак», но отправился в аренду в Бразилию перед началом местного чемпионата. Арендное соглашение рассчитано до конца 2019 года. За этот сезон он забил всего два мяча, но у московского клуба всё тоже не очень здорово. Может, и воссоединятся.