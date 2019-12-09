Песьяков затащил! Большой привет «Спартаку» от бывшего красно-белого

Матч с «Ростовом» стал однозначно худшим для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Красно-белые под руководством немецкого специалиста пропустили 4 мяча – ровно столько же, сколько в семи предыдущих встречах. В послематчевом интервью Тедеско отметил, что поражение 1:4 – несправедливо крупное: «Ростов» нанёс пять ударов в створ и забил четыре! У нас же даже не знаю, сколько накопилось ударов и подходов, а забили только один».

Тедеско был близок к истине в своих расчётах – «ростовчане» нанесли 6 ударов в створ. Помимо этого, гости дважды попали в каркас ворот. На счету спартаковцев – 8 попаданий в рамку.

«Увидимся на январских сборах! Если я ещё останусь в клубе». Объяснения Тедеско Пресс-конференция тренеров после разгромной победы «Ростова» над «Спартаком».

Причин у поражений «Спартака» несколько, начиная от проблем с составом и заканчивая низкой реализацией. «Ростов» выжал практически максимум из созданных моментов, в то время как красно-белые не смогли пробить голкипера гостей Сергея Песьякова более одного раза.



Прошедшая встреча была особенной для Песьякова как минимум по двум причинам:



— Сергей и сам был красно-белым с 2011 по 2017 годы. В этот период уместились также три аренды, всего же на счету Песьякова 44 матча за «Спартак»;



— голкипер «Ростова» появился на поле впервые за долгое время – последний раз Песьяков выходил в основе 18 августа 2019 года. «Ростов» тогда уступил «Уфе» со счётом 2:0, а Песьяков в последующих матчах уступил место Егору Бабурину.

В игре со «Спартаком» главный тренер «ростовчан» Валерий Карпин сделал ставку на Песьякова – и не прогадал. Сергей спасал свою команду тогда, когда это было действительно нужно. На 51-й минуте Песьяков потащил удар Мирзова в дальний угол. Произошло это при счёте 1:0 в пользу «Ростова», а уже через две минуты гости забили второй мяч в результате быстрой атаки. После этого Песьяков ещё дважды выручал свою команду после ударов Эсекьеля Понсе. Аргентинский форвард «Спартака» всё же забил, но к тому моменту «Ростов» уже вёл 3:0.



В общей сложности Песьяков совершил 6 сейвов, в то время как его спартаковский визави Александр Максименко – только дважды (пенальти + штрафной от Норманна). В 19 туре РПЛ ни один голкипер не выручал свою команду больше раз, чем Песьяков. Примечательно, что средний показатель Сергея по сезону – 2,8 спасений в среднем за матч.

Песьяков после долгого перерыва вернулся в основной состав «Ростова» и выдал против бывшей команды лучший матч в сезоне. Болельщики в основном иронизировали над Сергеем во времена его красно-белой полосы карьеры. И только Карпин защищал Песьякова: «Уверен, что из всех вратарей РПЛ он лучше всех играет ногами». Теперь мы знаем, что руками он играет не хуже.

Использованы данные Instat.