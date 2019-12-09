Россию не допустят до ЧМ-2022. Чем ещё грозят санкции ВАДА

Решение исполкома ВАДА, на четыре года отстранившего весь российский спорт от Олимпийских и чемпионатов мира, ударит и по нашему футболу. Самое главное – матчи Евро-2020 в России пройдут, а сборная России выступит на турнире. А вот на чемпионате мира — 2022 сборной России не будет, даже если она туда пробьётся.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Евро-2020: все в безопасности

Всемирное антидопинговое агентство уточнило вопрос о чемпионате Европы — 2020. Этот турнир проводится под эгидой УЕФА, а эта организация не является подписантом ни Стандарта соответствия, ни Кодекса ВАДА. И сам турнир континентальный, а соответственно не относится к понятию major events.



Проведению матчей Евро-2020 в России ничего не угрожает. Как и участию сборной России в этом турнире. Как минимум три матча будущим летом Дзюба и Ко проведут в Санкт-Петербурге и Копенгагене в форме национальной сборной, дизайн которой до сих пор окончательно не утверждён. Могут и больше, но тут уже всё зависит только от результатов.

В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022

ЧМ-2022: сборная России только в отборе

В отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года в Катаре сборная России тоже сможет сыграть, как обычно. Хоть это и часть турнира, проводимого под эгидой ФИФА, но часть – континентальная.



Но в Катар сборная России не поедет в любом случае, даже если туда пробьётся. Об этом представители ВАДА заявили на пресс-конференции в Лозанне, однако окончательно решение за ФИФА. Хотя даже такая могучая международная федерация вряд ли пойдёт против ВАДА.



А какая сборная поедет вместо России в Катар, если наша команда завоюет туда путёвку? Сборная нейтральных спортсменов, каждый из которых должен получить отдельный допуск на участие. То есть пройти те самые фильтры, которые проходят сейчас, например, легкоатлеты. И никакой сборной «нейтральных футболистов из России» не будет. Упоминания России вообще не будет.



Однако это всё равно будет наша команда, пусть даже есть вероятность, что отдельных игроков на чемпионат мира не пустят.

ЧМ-2021 по пляжному футболу: отберут

Чемпионат мира, хоть и пляжный, входит в категорию major events. И его перенос в другую страну можно считать делом решённым.



Был бы это чемпионат мира по большому футболу, никто бы ничего переносить не стал. Множество городов, стадионов, сложнейшая логистика, выверенная до минут. А пляжка – один город, одна арена.



К сожалению, с этим турниром России точно придётся распрощаться.

Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.

Финал ЛЧ-2021 и еврокубки: ничего не изменится

Клубные турниры в категорию major events не входят. Так что участию наших клубов в еврокубках ничто не угрожает. Как и проведению в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. До таких «мелочей» ВАДА опускаться не стало.

Что с Евро-2024

Если судить по тому, что санкции прописаны на четыре года, то к чемпионату Европы 2024 года они должны быть сняты. Так что даже если ВАДА заставит УЕФА подписать стандарт соответствия и кодекс, наш спорт к тому времени должен выйти из бана.



Однако загадывать на такой длинный срок смысла нет. Нам бы с текущими наказаниями разобраться.