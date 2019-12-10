Клубы РПЛ получили прибыль. Впервые за шесть лет

И это не шутка! Об исследованиях экономики РПЛ, реакции ФИФА на санкции ВАДА и другом – в обзоре новостей дня.

В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России



В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол», — заявили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.

В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022



Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как санкции в отношении России повлияют на потенциальное участие национальной команды в розыгрыше чемпионата мира по футболу 2022 года.



«У России не будет флага на чемпионатах мира. Спортсмены не смогут участвовать как представители России. Даже как часть команды каждый спортсмен будет допускаться индивидуально. И финальное решение будет выносить CAS», — передаёт слова Тэйлора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Россию не допустят до ЧМ-2022. Чем ещё грозят санкции ВАДА Максимально подробный ответ.

Сборная России выступит с флагом и гимном в отборе ЧМ-2022



Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор заявил, что санкции в отношении России коснутся только финальной стадии чемпионата мира 2022 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Таким образом, в квалификационном раунде мундиаля национальная команда сможет выступить с государственным флагом и гимном, а футболистам не потребуется добиваться индивидуального доступа к участию в турнире через спортивный арбитражный суд.

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет



16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб., сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола, опубликованном на официальном сайте аудиторской компании PwC.



Доходы российских клубов в прошлом году выросли на 4,6% и составили 59,4 млрд руб. Расходы российских команд в свою очередь сократились на 1,5%. В 2018 году сумма расходов клубов Российской Премьер-Лиги составила 57,6 млрд руб.



Финансовые результаты конкретных команд традиционно не раскрываются в исследовании. Российский футбольный союз (РФС) с текущего года начал частично раскрывать финансовые результаты отдельных клубов, однако в очень ограниченном объёме.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»



«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.



«Барселона»: тер Штеген, Нето, Иньяки, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Суарес, Лангле, Ваге, Гризманн, Аленья, де Йонг, Видаль, Юмтити, Жуниор, Перес, Пуч, Фати, Араухо, Морер.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Интер» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и пражская «Славия».

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда Дело не в Месси.

Матч «Сочи» — «Оренбург» состоится 23 февраля



Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург» состоится в резервную дату, 23 февраля 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.



Напомним, ранее матч «Сочи» с «Оренбургом», который должен был пройти 1 декабря 2019 года, был перенесён в связи с острой ротавирусной инфекцией у большого числа футболистов и сотрудников сочинской команды.



«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/10. «Оренбург» (19) — на 14-м месте в таблице чемпионата России.

Гильерме не прилетел в Мадрид на матч с «Атлетико»



Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Голкипер в Мадрид не прилетел.

В Испанию «Локомотив» прибыл в следующем составе:



вратари Медведев, Коченков;



защитники Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев;



полузащитники Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов;



нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.



Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 11 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Московский клуб, набрав 3 очка в 5 турах группового этапа, располагается на четвёртом месте в группе D. У «Атлетико» в активе 7 очков, команда Диего Симеоне занимает второе место.